Нельзя сказать, что в небольшом докладе маститого американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), опубликованного 13 января, содержалось что-то принципиально новое. Впрочем, ничего особенно нового в этой сфере не появляется уже год. Ну разве что обнаружили направляющиеся на Украину войска в Хабаровском крае

Тем не менее доклад этот интересен хотя бы тем, что аналитики дали полный перечень сценариев, которые до этого обсуждались в СМИ. Их, как минимум, пять штук.

1. «Передислоцировать часть войск от границы с Украиной — хотя бы временно — если переговоры пройдут успешно, но продолжать помогать ополченцам на востоке Украины».

Этот сценарий, по мнению аналитиков CSIS, позволит избежать серьёзных санкций, но и не гарантирует какого-либо политического успеха.

2. «Направить российские войска в Донецкую и Луганскую области в качестве единственных миротворцев и отказаться от их вывода до успешного завершения мирных переговоров и согласия Киева на выполнение Минских соглашений».

Тут CSIS делает тот же вывод, что и в первом случае, что в высшей степени странно.

Отправить российские войска в ДНР и ЛНР в качестве миротворцев без согласия Украины нельзя. Конечно, возникнет вопрос о том, как это Россия вводит войска на уже «оккупированную» ею территорию… Но кого это интересует? В случае ввода российских миротворцев это тут же будет объявлено наконец-то свершившейся «агрессией» и «оккупацией» со всем соответствующими последствиями.

3. «Захватить территорию Украины на западе до реки Днепр, чтобы использовать ее в качестве козыря или полностью включить эту новую территорию в состав России».

Этот вариант уж точно приведёт к санкциям. По мнению аналитиков, в случае реализации этого варианта «Россия будет контролировать значительную часть украинской территории, но при этом оставит её экономически жизнеспособным государством». Удивительно, но строкой ранее авторы декларируют, что этот сценарий может привести к «уничтожению независимой Украины»… Впрочем, там же говорится о её эволюции «в сторону либерально-демократического государства» (т.е., они не считают современную Украину либерально-демократической?).

Мы, честно говоря, смысла этого варианта вообще не поняли. Если цель состоит в том, чтобы пробить «коридор» в Крым, то для этого выход на линию Днепра по всей длине не нужен. Если речь идёт о восстановлении проекта «Новороссия», то такой вариант недостаточен. Если речь идёт о реинкарнации «Вечного мира» 1686 года, то он предполагал переход в состав России Киева (расположенного на правом берегу Днепра) по самую реку Ирпень.

4. «Захватить территорию Украины до реки Днепр и дополнительную часть (включая Одессу), которая соединяет Россию с Приднестровьем и отделяет Украину от любого выхода к Черному морю. Кремль присоединит эти новые земли к России и сделает так, чтобы остатки украинского государства оставались экономически нежизнеспособными».

Авторы отмечают, что этот вариант «оставляет только аграрную часть Украины, но не позволяет оккупировать её наиболее националистические районы». В результате возникает та самая «аграрная сверхдержава», которую строят на Украине США. И тут очень странно читать о её «экономической нежизнеспособности». Это что же — США строят нежизнеспособную Украину? Или речь идёт только о контроле над черноморскими портами, которые позволяют вывозить урожай? Кстати, доступ к ним никуда не девается, если, конечно, новое украинское правительство не откажется ими пользоваться из принципиальных соображений. Так же, как они сейчас принципиально не закупают украинский (по их версии) уголь в ДНР.

5. «Захватить только часть территории между Россией и Приднестровьем (включая Мариуполь, Херсон и Одессу), чтобы обеспечить поставки пресной воды в Крым и заблокировать доступ Украины к морю, избегая при этом крупных боевых действий за Киев и Харьков».

Если посмотреть на карту размещения украинских войск, то большая часть их сосредоточена в зоне АТО. В случае разгрома этой группировки никаких особых «боевых действий за Харьков» скорее всего и не будет. Более того — не исключено, что Украина сама оставить эту территорию (как фактически был оставлен Мариуполь в 2014 году).

6. «Захватить всю Украину, и с Белоруссией объявить об образовании нового трехстороннего Славянского союза Великой, Малой и Белой Руси».

Тоже, кстати, разумный вариант, но, скорее всего, целостного украинского государства в таком случае уже не получится. Разве что со столицей в Донецке.

Замечание авторов относительно того, что этот вариант «означает оккупацию всей страны и ассимиляцию 41-миллионного населения, которое может годами активно и пассивно сопротивляться оккупации», лишено смысла. В этом случае никакой «оккупации» просто не будет, как её нет в Крыму, ДНР и ЛНР. Просто при власти будут местные элиты с тем пониманием национализма, которое исходит из выгодности для Украины союза с Россией.

Ещё более забавно выглядят всхлипывания авторов по поводу «насильственной русификации», которая проводилась на этих территориях при Сталине и которая, якобы, будет неизбежна сейчас. Хотя, скорее всего, речь будет идти только об отказе от насильственной украинизации.

Дальнейшая часть статьи сводится к двум основным выводам:

Во-первых, не смотря на все сложности с проведением масштабной операции по захвату Украины, Россия всё равно победит. Вопрос только в потерях.

Правда, потом авторы сообразили, что их могут неправильно понять и смоделировали вариант, при котором Украина может и «победить». Если украинские войска будут отведены вглубь территории страны, а российское наступление столкнётся с распутицей, то «Кремлю предстоит долгая война на поле боя и за его пределами, конца которой не видно».

Абсурдность этой версии проигнорирована, хотя понятно, что такая стратегия позволит России совершенно спокойно реализовать пять из шести предлагаемых вариантов. Более того, в случае отвода украинских войск и самого повода для российского вмешательства не будет — это ведь прямое выполнение Минских соглашений…

Во-вторых, США будут препятствовать России только санкциями, военными поставками и поддержкой террористических организаций. Важный момент: «любая поддержка оккупированной Украины должна также включать средства для сохранения украинской национальной идентичности, истории и языка среди её граждан».

Резюмируя этот материал, следует отметить, что он интересен не столько предложенными сценариями, сколько саморазоблачающими выводами. Три из них мы указали:

— авторы знают, что «аграрная сверхдержава» это плохо;

— авторы знают, что «национальная идентичность» выступает в качестве оружия, направленного против России (потому их не смущает нарушение прав человека);

— авторы знают, что Западу Украина нужна только как средство борьбы с Россией.