Печерский райсуд Киева в понедельник, 17 января приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании экс-президенту Украины Петру Порошенко меры пресечения по делу о госизмене

Золотарев объяснил, почему Зеленский всерьез взялся за Порошенко и удастся ли его окончательно посадить © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Сам экс-президент в суде заявил, что подозреваемым в этом деле он себя не считает, поскольку подозрение законным образом вручено не было. Он также подчеркнул, что прибыл в Украину и в суд добровольно. При этом, по его словам, готовилась провокация с задержанием его в аэропорту, и лишь присутствие там «сотни камер» помешало это сделать.

Порошенко также подчеркнул, что он не просто народный депутат, но и лидер парламентской партии, субъект международного права. По мнению экс-президента, вся эта история с делом о госизмене была затеяна властью лишь с целью препятствования его политической деятельности. Порошенко попросил суд вернуть дело в Генпрокуратуру. По его словам, в этой «макулатуре» нет никакой доказательной базы.

Напомним, пятый президент Украины является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям «Финансирование терроризма», «Государственная измена» и «Создание террористической организации» Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без неё. В декабре 2021 года следователи Государственного бюро расследований (ГБР) попытались вручить ему повестку, однако экс-президент от них сбежал и в тот же день вылетел в Турцию. В партии Порошенко, впрочем, сообщали, что это не было бегством, что их лидер отбыл «в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

В начале января Печерский суд по ходатайству прокуратуры в рамках дела о госизмене арестовал всё имущество экс-президента. После этого принявшая это решение судья Вита Бортницкая попала в базу данных скандально известного сайта «Миротворец».

Порошенко будет судить его назначенец © REUTERS, Gleb Garanich

У здания Печерского суда тоже весь день митинговали сторонники экс-президента. Порошенко выступил перед ними, заявив, что правда на его стороне и потому нужно ожидать «справедливого решения». Отметим, по некоторым данным, в Киев съехались около 15 тысяч сторонников Порошенко.

Как отметил политик и блогер Анатолий Шарий, европейское турне могло понадобиться Порошенко именно для того, чтобы успеть организовать массовку в Киеве. При этом власть, тоже располагая временем, не смогла даже организовать контр-массовку, но только сыграла на руку экс-президенту.

«Надо понять: Порошенко — нафталин, Порошенко — никто, Порошенко был выброшен уже за третью линию обороны. Зеленский своими действиями… выдергивает его из нафталина и дает одного лидера всей упоротой тусовке», — резюмировал Шарий в очередном выпуске своего видеоблога 17 января.

По его мнению, на примере с неудачной попыткой отобрать у экс-президента паспорт в аэропорту становится ясно, что власть ничего не сможет сделать с Порошенко по той причине, что все в стране понимают: у власти Зеленскому осталось находиться «от силы год-полтора», и власть уже утекает у него из рук, никто не хочет брать на себя ответственность. И Порошенко — «восстал из пепла».

Бывший спикер Верховной Рады (в 2014 году) и экс-секретарь Совбеза Александр Турчинов практически пригрозил Зеленскому новым Майданом. В эфире телеканала «Украина 24» он заявил, что нынешняя власть, вместо того, чтобы бороться с «российской агрессией», борется с патриотами. Он предположил, что таким образом власть стремится «открыть себе путь к измене, путь к коллаборации, путь к договоренностям с Путиным» и пытается убрать тех, кто может этому помешать.

«Но именно такие действия только ускорят их позорное падение. Я в этом убежден», — сказал Турчинов, добавив, что он это уже проходил на двух Майданах. По его словам, «к большому сожалению, это ничему не научило тех, кто сегодня находится у власти».

Ранее юрист Виталий Журавский в эфире UkrLive поведал, что предъявленное Порошенко подозрение — «никчемное» и судебной перспективы вообще не имеет.

Пятый президент Украины как Терминатор. Почему Порошенко уверен, что Зеленский его боится © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Журналист Владимир Кацман в связи с этим отметил, что цели этой Зеленский вряд ли достигнет. Он напомнил, что глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, несмотря на семимесячный домашний арест и продление его срока до десяти месяцев, не выпал из политической жизни страны, напротив, «во всех рейтингах он на одном из первых мест».

Что до истории с Порошенко, то, по мнению Кацмана, она выгодна как бывшему президенту, так и ныне действующему: Зеленский в этой истории выглядит как «борец с олигархами», при этом он будто бы выполняет своё обещание посадить Порошенко. Но и Порошенко получает политические дивиденды, будучи в фокусе внимания общественности.

Наконец, все это отвлекает внимание народа от насущных проблем. Народ приник к экранам, наблюдая за всем этим действом, а в это время повышаются цены, падает гривна, государство избавляется от социальных функций, идёт наступление на свободу слова, рассказал Кацман. То есть, «дело Порошенко» нынешняя власть может рассматривать еще и как способ отвлечь внимание граждан от насущных экономических и социальных проблем.