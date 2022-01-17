Уголовное дело о государственной измене в отношении Петра Порошенко было возбуждено в декабре 2021 года. Поводом для подозрений послужили возможные поставки угля из Донецкой и Луганской народных республик, организованные при содействии экс-президента, «в условиях военного противостояния 2014-2015 годов».
Следователи сразу пытались вручить ему повестку на допрос, однако политик быстро покинул родину, заявив, что направляется в дипломатическое турне и отпуск. При этом он пообещал вернуться. За время его отсутствия столичный суд в рамках расследования дела арестовал имущество Порошенко, в том числе квартиры в Виннице и Киеве, а также усадьбу в Козине.
Весь последний месяц общественность не только Украины, но и России, активно обсуждала, действительно ли политик вернется на родину, где могут ограничить его свободу. Как оказалось — вернулся.
Накануне
За день до возвращения Порошенко во время брифинга выразил уверенность, что назначенный на 17 января суд не вынесет решение о задержании политика. Он заявил, что «для этого нет никаких оснований», а «Зеленский таким приговором выстрелит себе в ногу».
Для Зеленского ограничение свободы своего прямого политического оппонента, а тем более гипотетический обвинительный приговор, могут стать «медвежьей услугой». Так, с сентября прошлого года наблюдается устойчивое падение рейтинга действующего президента и еще более стремительное падение рейтинга правящей партии «Слуга народа». При этом рейтинг Порошенко остается стабильным.
Пока что по опросам при выборе между Зеленским и Порошенко первый должен одержать победу во втором туре, но с отрывом всего в 10%. А до выборов ситуация может измениться.
Не в пользу Зеленского говорит и тот факт, что против пятого президента Украины за несколько лет были возбуждены десятки уголовных дел, которые в итоге «рассыпались».
Прибытие
С уверенностью, что все обойдется и на этот раз, Порошенко прилетел из Варшавы в Киев около 10 часов утра по московскому времени.
Украинское государство сразу пошло «в атаку» и начало вести себя с ним как с подозреваемым в серьезном преступлении, а не с уважаемым политиком. Так, на пункте паспортного контроля у Порошенко забрали документы. Позже к нему подошли следователи, предъявив повестку на заседание суда.
Далее политика попытались задержать силовики, но депутаты Верховной рады от партии Порошенко «Европейская солидарность» окружили прибывшего в Киев экс-президента и не подпустили правоохранителей.
«Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я — Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт, разрабатывая сценарий недопуска меня на территорию страны. Так сильно они нас ждали, так сильно они нас боятся и отдают незаконные указания силовикам, чтобы давить на оппозицию», — прокомментировал политик ситуацию в аэропорту.
Митинг
Порошенко в окружении своих однопартийцев вышел из аэропорта на улицу, где его ожидал митинг сторонников. По оценкам самого политика, там присутствовало 15 тысяч человек. По другим данным, всего около тысячи-полторы. Они громко скандировали «ганьба!» в адрес то ли правоохранителей и судей, то ли Зеленского.
Силовики, по всей видимости, на время оставили попытки задержать политика, и Порошенко выступил на митинге своих сторонников.
«Сегодня у нас уже есть первая победа, маленькая, но важная. Они собирались задержать нас в аэропорту и испугались вас, потому что вы сильные, вы молодцы и вы знаете, как и умеете побеждать», обратился он у аэропорта к своим сторонникам.
При этом он похвалил собравшихся за лозунги на акции в его поддержку. «Я приветствую ваши лозунги. Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" — отсылка к знаменитой фразе Арнольда Шварценеггера из фильма "Терминатор". — Ред.). Может, вы и правы», — сказал он.
После выступления на митинге возле аэропорта он отправился в суд, где ему должны избрать меру пресечения по делу о госизмене.
«Поскольку у меня назначена дата заседания суда, я должен ехать», — сказал Порошенко.
Суд
Направляясь в суд, Порошенко призвал туда же ехать и своих сторонников, чтобы провести митинг в его поддержку и там. «Сейчас я двигаю на суд. И там дадим им бой, как Путину в 2014-2015 годах. Мы с вами сделали все, чтобы Украина не превратилась в Новороссию», — заявил он.
При этом журналисты отмечают, что активисты начали собираться возле Печерского районного суда Киева, где ему будет избрана мера пресечения по делу о госизмене, еще с утра. Они принесли флаги Украины и транспаранты с антиправительственными лозунгами. Суд начался в 12 часов дня по московскому времени. Там будет определена мера пресечения для подозреваемого гражданина Порошенко. Теоретически его могут задержать, пока идет расследование по делу о госизмене, в СИЗО. При самых благоприятных для политика обстоятельствах — ему грозит домашний арест.