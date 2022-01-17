В понедельник, 17 января, экс-президент Украины Петр Порошенко после месячного дипломатического турне, в ходе которого состоялись его визиты в Турцию и Польшу, вернулся в Киев. На родине его ждет суд по делу о государственной измене

Уголовное дело о государственной измене в отношении Петра Порошенко было возбуждено в декабре 2021 года. Поводом для подозрений послужили возможные поставки угля из Донецкой и Луганской народных республик, организованные при содействии экс-президента, «в условиях военного противостояния 2014-2015 годов».

Следователи сразу пытались вручить ему повестку на допрос, однако политик быстро покинул родину, заявив, что направляется в дипломатическое турне и отпуск. При этом он пообещал вернуться. За время его отсутствия столичный суд в рамках расследования дела арестовал имущество Порошенко, в том числе квартиры в Виннице и Киеве, а также усадьбу в Козине.

Весь последний месяц общественность не только Украины, но и России, активно обсуждала, действительно ли политик вернется на родину, где могут ограничить его свободу. Как оказалось — вернулся.

Накануне

За день до возвращения Порошенко во время брифинга выразил уверенность, что назначенный на 17 января суд не вынесет решение о задержании политика. Он заявил, что «для этого нет никаких оснований», а «Зеленский таким приговором выстрелит себе в ногу».

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Пока что по опросам при выборе между Зеленским и Порошенко первый должен одержать победу во втором туре, но с отрывом всего в 10%. А до выборов ситуация может измениться.

Не в пользу Зеленского говорит и тот факт, что против пятого президента Украины за несколько лет были возбуждены десятки уголовных дел, которые в итоге «рассыпались».

Прибытие

С уверенностью, что все обойдется и на этот раз, Порошенко прилетел из Варшавы в Киев около 10 часов утра по московскому времени.

Украинское государство сразу пошло «в атаку» и начало вести себя с ним как с подозреваемым в серьезном преступлении, а не с уважаемым политиком. Так, на пункте паспортного контроля у Порошенко забрали документы. Позже к нему подошли следователи, предъявив повестку на заседание суда.

Далее политика попытались задержать силовики, но депутаты Верховной рады от партии Порошенко «Европейская солидарность» окружили прибывшего в Киев экс-президента и не подпустили правоохранителей.

«Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я — Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт, разрабатывая сценарий недопуска меня на территорию страны. Так сильно они нас ждали, так сильно они нас боятся и отдают незаконные указания силовикам, чтобы давить на оппозицию», — прокомментировал политик ситуацию в аэропорту.

Митинг

Порошенко в окружении своих однопартийцев вышел из аэропорта на улицу, где его ожидал митинг сторонников. По оценкам самого политика, там присутствовало 15 тысяч человек. По другим данным, всего около тысячи-полторы. Они громко скандировали «ганьба!» в адрес то ли правоохранителей и судей, то ли Зеленского.

Силовики, по всей видимости, на время оставили попытки задержать политика, и Порошенко выступил на митинге своих сторонников.

Кремль отреагировал на скандальное возвращение Порошенко в Киев © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

При этом он похвалил собравшихся за лозунги на акции в его поддержку. «Я приветствую ваши лозунги. Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" — отсылка к знаменитой фразе Арнольда Шварценеггера из фильма "Терминатор". — Ред.). Может, вы и правы», — сказал он.

После выступления на митинге возле аэропорта он отправился в суд, где ему должны избрать меру пресечения по делу о госизмене.

«Поскольку у меня назначена дата заседания суда, я должен ехать», — сказал Порошенко.

Суд

Направляясь в суд, Порошенко призвал туда же ехать и своих сторонников, чтобы провести митинг в его поддержку и там. «Сейчас я двигаю на суд. И там дадим им бой, как Путину в 2014-2015 годах. Мы с вами сделали все, чтобы Украина не превратилась в Новороссию», — заявил он.

При этом журналисты отмечают, что активисты начали собираться возле Печерского районного суда Киева, где ему будет избрана мера пресечения по делу о госизмене, еще с утра. Они принесли флаги Украины и транспаранты с антиправительственными лозунгами. Суд начался в 12 часов дня по московскому времени. Там будет определена мера пресечения для подозреваемого гражданина Порошенко. Теоретически его могут задержать, пока идет расследование по делу о госизмене, в СИЗО. При самых благоприятных для политика обстоятельствах — ему грозит домашний арест.