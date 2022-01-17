На 18 января в России запланирована встреча главы МИД Германии, представительницы партии «Зеленые/Союз 90» Анналены Бербок с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. «Северный поток — 2» — одна из главных тем российско-германской политики, и она непременно будет обсуждаться на предстоящей встрече

О переговорах Бербок с Лавровым в Москве сообщил 17 января представитель МИД Германии Кристофер Бургер. Он также отметил, что перед этим новоиспеченный министр посетит Киев, и в обоих случаях речь будет идти «о различных вопросах двусторонних отношений».

Не секрет, что вопрос «Северного потока — 2» является одним из центральных как в немецко-украинских, так и в российско-германских отношениях.

Однако если украинские власти требуют ликвидировать проект, который, по их словам, лишит Украину роли монопольного транзитера «голубого топлива», то Россия и Германия говорят прямо противоположное: транзит через Украину после запуска в эксплуатацию «Северного потока — 2» останется, газопровод нужен не только Москве, но и всей Европе.

Тут следует отметить, что позиции Бербок в отношении «Северного потока — 2» отличаются от позиций правительства в целом.

Пятый элемент… или колонна?

Задолго до попадания в немецкий кабмин она была одним из главных критиков проекта, и новому правительству не удалось закрепить в коалиционном соглашении единую позицию по трубопроводу.

Белый дом встал на сторону России и отговорил Сенат от санкций против «Северного потока — 2» © РИА Новости, Игорь Михалев / Перейти в фотобанк

Бербок сказала, что «Северный поток — 2» не соответствует европейским нормам, и поэтому его сертификация остановлена. Ее фраза звучала так, как будто именно нынешний Кабмин ФРГ тормозит проект — хотя очевидно, что это не соответствует действительности, приостановило сертификацию еще правительство Ангелы Меркель.

Наиболее вероятная причина приостановки заключалась в том, что немецкие власти хотят получить железобетонную позицию по отстаиванию СП-2 в судах, переведя проект — а точнее, ту его часть, которая подпадает под юрисдикцию ЕС, — полностью под действие внутреннего немецкого законодательства. Та же Польша уже заявляла о намерении подавать в суд на российско-европейский трубопровод после его запуска.

Однако заявление Бербок было немедленно подхвачено за океаном. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что нынешний Кабмин ФРГ по согласованию с Белым домом специально тормозит введение в эксплуатацию «Северного потока — 2», фактически дав понять, что немецкое правительство не более чем марионетка США.

Насколько это правда — большой вопрос, однако то, что немецкий министр посетит в первую очередь главного противника «Северного потока — 2» — Украину, а только потом посетит Москву, уже делает понятным те акценты, которые будут расставлены на этих встречах.

«Северный поток — 2» сегодня

На текущий момент проект завершен и готов к вводу в эксплуатацию, но пока его сертификация заморожена. При этом Вашингтон не отказывается от идеи окончательно остановить его.

Причем способ, каким это собирались делать, был ясен вскоре после того, как стало понятно: помешать достроить газопровод уже не получится.

В американской прессе тогда стали появляться публикации, в которых говорилось: ничего, Меркель скоро уходит, мы изберем в Германии «свое» правительство и таки остановим «Северный поток — 2».

Судя по всему, именно такие попытки мы сейчас и будем наблюдать. Первое, что постарается сделать Бербок и ее однопартийцы, — это максимально затянуть процесс сертификации трубопровода.

Тем временем США начнут искать, чем можно будет относительно безболезненно заменить российский газ для европейцев. Как пишет Reuters, первые шаги в этом направлении уже были сделаны.

США ищут газ, но не находят

16 января агентство со ссылкой на свои источники сообщило, что Госдеп США провел встречу с представителями американских энергокомпаний, на которой обсуждался вопрос о том, как снабдить Европу газом, если поставки из России будут заблокированы.

Парадоксы мировой энергетики: чем злее враги России, тем выше цены на газ © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Как неоднократно давали понять в Кремле, попытка Киева решить конфликт в Донбассе силовым путем приведет к немедленному вмешательству России для того, чтобы защитить своих граждан, массово проживающих в ДНР и ЛНР.

Однако загвоздка в том, что в случае прекращения поставок российского газа в Европу — в результате санкций или диверсии на украинской ГТС, в которой тоже обвинят Россию — заменить российский газ в Европе будет просто нечем, что в отопительный период приведет к гуманитарной катастрофе в странах ЕС.

Именно это и подтвердили на встрече Госдепу американские бизнесмены — альтернативы российскому газу нет. Однако, как рассказал один из источников Reuters, Вашингтон тем не менее намерен искать способы «поддержать Европу» в случае дефицита энергии.

Фактически Вашингтон через СМИ дает понять России, что вариант с провокацией на Украине рассматривается вопреки тому, что он будет губительным для европейских союзников США. Также понятно, что такого рода провокация ударит по самой Украине, которая будет полностью отрезана от импортного газа в отопительный период.

Пока это больше похоже на блеф Вашингтона и попытку поднять ставки в игре вокруг «Северного потока — 2», которую ведут США. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сложившаяся ситуация чрезвычайно опасна для всего европейского континента.

Почему Штаты хотят ликвидировать «Северный поток — 2»

На днях во влиятельном американском издании The Wall Street Journal вышла статья журналистов Джо Уоллеса и Георгия Канчева, в которой объясняется, для каких целей Вашингтон собирается остановить «Северный поток — 2».

Оказывается, все дело в том, что США собираются ввести против России масштабные санкции и ждут, что Европа их поддержит, однако из-за «зависимости от российского газа» европейцы не горят желанием включаться в борьбу Вашингтона против Москвы.

Это означает, что, во-первых, все попытки США остановить «Северный поток — 2», которые продолжаются уже не первый год, делались только для того, чтобы вынудить Европу отказаться от какой бы то ни было поддержки России.

Во-вторых, это очередное доказательство того, что американская политика несмотря на все заявления была строго антироссийской как минимум начиная с 1997 года, когда в НАТО стали принимать страны, ранее входившие в Варшавский договор.

Также не стоит забывать, что России в свое время отказали во вступление в НАТО, и это опровергает озвучиваемые руководством Альянса тезисы о том, что у них открыты двери для всех желающих. Однако чем дальше, тем больше становится очевидным, что антироссийская политика Вашингтона терпит фиаско.