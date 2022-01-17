«Какое нам дело до Украины?» Почему глава МИД Германии полетела в Москву через Киев

В понедельник, 17 января новая глава МИД ФРГ Анналена Бербок совершила первый визит на Украину, оттуда она отправится в Москву, где на следующий день проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По мнению экспертов, это дипломатическое турне станет проверкой на прочность для министра иностранных дел Германии

В Киеве Анналена Бербок встретилась с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой и представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая следит за ситуацией в зоне конфликта в Донбассе. Золотарев объяснил, почему Германия была активна на Украине в 2014-2015 годах и почему затихла теперь © president.gov.ua

Оружие раздора

Накануне визита главы немецкого внешнеполитического ведомства в Киев посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью агентству DPA выразил недовольство нежеланием Берлина поставлять оружие его стране.

«Люди на Украине крайне разочарованы. Теперь наступил момент истины, когда понятно, кто настоящий друг. Мы призываем правительство Германии и лично министра иностранных дел Бербок помочь Украине необходимым оборонительным оружием», — сказал он.

Как и правительство Ангелы Меркель, новый кабинет министров ФРГ выступает против поставок оружия государствам, имеющим территориальные споры, что прописано в коалиционном соглашении. Мельник это понимает, но утверждает, что этот документ, определяющий принципы работы правительства, не Библия, «и сейчас мир стоит перед большой опасностью масштабной войны посреди Европы, серьезнейшей с 1945 года». Рар рассказал, почему Германия не хочет поставлять оружие Украине © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Однако такая позиция дипломата вызывает крайнее возмущение жителей Германии. В комментариях к этому заявлению читатели газеты Die Welt призвали посла прекратить что-то требовать от Берлина, а если Киев в чем-то нуждается, то платить за это вместо того, чтобы пытаться получить безвозмездно.

«Украина уже в НАТО? Нет. Украина уже в ЕС? Нет. Приносит ли нам Украина экономическую пользу? Нет. Так какое нам дело до Украины?» — задался вопросом пользователь под ником Hans S.

Комментируя заявление Мельника, заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиана Хоффман подчеркнула, что правительство Германии по-прежнему считает, что конфликт на Украине может быть решён только политическими средствами. В свою очередь, председатель комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот сказал, что Берлин может предложить Киеву начать обсуждение продажи касок и бронежилетов, но не оружия.

Германия и Украина по разные стороны «Северного потока-2»

Вооружение не единственный вопрос, по которому позиции властей двух стран расходятся. Это касается и газопровода «Северный поток-2», который главы внешнеполитических ведомств также обсудили на встрече в Киеве.

«Мы как новое немецкое правительство четко заявили в коалиционном соглашении, что проекты в сфере энергетической политики должны соответствовать немецкому и европейскому праву. Это касается и «Северного потока-2». В настоящее время этот проект не полностью соответствует европейскому праву, поэтому процесс сертификации приостановлен. В то же время у него есть геополитические нюансы, потому мы поддерживаем совместное заявление Германии с США и говорим: если будет дальнейшая эскалация со стороны РФ, будем с нашими партнёрами принимать соответствующие меры», — заявила Бербок.

Будучи кандидатом в канцлеры ФРГ, она как представитель партии «Союз 90/Зелёные» выступала против запуска «Северного потока-2», но теперь должна придерживаться официальной позиции правительства, тем не менее, глава МИД позволяет себе делать заявления, которые идут вразрез со словами канцлера ФРГ Олафа Шольца. Так, Бербок в ходе визита в США назвала газопровод геополитическим оружием против Украины, тогда как Шольц говорит о нём исключительно как о коммерческом проекте. По информации немецких СМИ, канцлер крайне недоволен заявлениями главы МИД и намерен взять российское направление в свои руки. Витренко объяснил, почему Германия не имеет права получать выгоду от «Северного потока-2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кроме того, в последнее время от немецких политиков всё чаще звучат призывы не смешивать тему «Северного потока-2» с ситуацией на Украине, в частности об этом сказали министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт и генеральный секретарь Социал-Демократической партии Германии Кевин Кюнерт.

Федеральное сетевое агентство ФРГ — регулятор в области энергетики — должно было завершить сертификацию уже построенного газопровода до 8 января 2022 года, но 16 ноября приостановило процедуру, поскольку постановило, что компания-оператор Nord Stream 2 должна привести свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии. Согласно нормам ЕС, газом и трубой, по которому он прокачивается, должны владеть разные структуры. Nord Stream 2 AG, зарегистрированная в Швейцарии, не входящей в Евросоюз, решила создать отдельную дочернюю компанию, которая станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода. После того, как Федеральное сетевое агентство ФРГ даст заключение о соответствии законодательству и нормам безопасности, своё решение должна озвучить Еврокомиссия, а это тоже может занять несколько месяцев, и только после всего этого немецкий регулятор вынесет окончательное решение о запуске «Северного потока — 2», так что ожидать его раньше середины 2022 года не стоит.

«Запуск «Северного потока-2» в эксплуатацию станет существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза. Процедура его сертификации со стороны германских регуляторов и Еврокомиссии не должна искусственно затягиваться и политизироваться. Ее надлежит проводить в строгом соответствии с действующими нормами, которые мы намерены неукоснительно соблюдать», — говорится в заявлении МИД РФ в преддверии переговоров глав внешнеполитических ведомств в Москве.

Оживление «нормандского формата»

Перед вылетом в Киев Бербок заявила: «Я хочу выяснить на месте, есть ли готовность найти решения прежде всего по дипломатическим каналам, чтобы снова вдохнуть жизнь в «нормандский формат» и, наконец, добиться прогресса в выполнении Минских договорённостей».

Уже в ближайшее время, в конце января — начале февраля, может состояться встреча политических советников лидеров России, Германии, Франции и Украины, посвящённая обсуждению существующих механизмов урегулирования конфликта, новые обсуждаться не будут, сообщил источник информационного агентства «Интерфакс». Сроки и место её проведения, по словам собеседника РИА Новости, пока обсуждаются. Площадкой для недавних консультаций (6 января) заместителя руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака, советника канцлера ФРГ по внешней политике Йенса Плётнера и советника президента Франции Эммануэля Бонна была выбрана подмосковная усадьба «Архангельское», украинских представителей там не было.

На совместной пресс-конференции с Кулебой в Киеве Бербок заверила, что она вместе с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом сделают все для того, чтобы перезапустить и наполнить жизнью «нормандский формат». В скором времени министры иностранных дел собираются вместе побывать на линии разграничения в Донбассе. Идеи по продвижению четырёхстороннего формата на всех уровнях, которые обсуждались с украинской стороной, Бербок намерена обсудить с Лавровым.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины заявил: «Наша совместная цель — это эффективная работа «нормандского формата», проведение саммита лидеров «нормандского формата». Украина совместно с Германией привержены дипломатическому урегулированию этого конфликта, и я благодарен новому правительству за очень активную позицию и попытки вернуть Россию за стол переговоров…».

Последние переговоры лидеров 4 стран состоялись в декабре 2019 года в Париже. Зеленский регулярно выступает с призывами собраться вновь, однако позиция российской стороны заключается в том, что это не должны быть встречи ради встречи — сначала Киев должен выполнить договорённости, достигнутые во французской столице, а после этого можно приступать к новым консультациям.

Кроме того, Зеленский хочет, чтобы США стали полноценным участником «нормандского формата», а не играли эпизодическую роль в урегулировании внутриукраинского кризиса, однако Кулеба в конце декабря заявил, что речь об изменении состава «нормандской четвёрки» сейчас не идёт.

В Москву с культурно-политической миссией

Переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым у Бербок запланированы на 18 января, центральными темами станут состояние и перспективы двусторонних отношений, формирование графика политических контактов, практические аспекты выстраивания сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и историко-мемориальной сферах, связи по межпарламентской, региональной и межобщественной линиям, продвижение кооперации в сфере возобновляемой и водородной энергетики, защиты климата и экологии, а также состоится обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам.

«В ходе моих переговоров в Москве мне важно и определение позиций. Новое правительство ФРГ хочет субстантивных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтным тем, которые нам нужно обсуждать, длинный. Мы готовы провести серьезный диалог с Россией, поскольку дипломатия — это единственный путь пригодный путь для того, чтобы разрядить очень напряженную ситуацию сейчас», — сказала глава МИД ФРГ перед отлетом из Берлина.

Накануне своего турне Бербок неоднократно отмечала, что выступает за дипломатическое решение разногласий по украинскому вопросу, правда, при этом повторяла дежурную фразу о серьёзных последствиях для России в случае нарушения суверенитета Украины, но от ответа на вопрос о характере возможных санкций, предпочитала уходить.

Россия, наоборот, выступает за скорейшее урегулирование внутриукраинского кризиса и хочет видеть соседнее государство сильным и стабильным, однако нынешняя ситуация вынуждает Москву принимать меры предосторожности для обеспечения собственной безопасности.

«Российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряжённой ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолётами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО к границам», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN. Сложный расклад. Чем завершились переговоры России и Запада по гарантиям безопасности © REUTERS, Olivier Hoslet/Pool

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудят продвижение российских инициатив по гарантиям безопасности, но это не будет продолжением консультаций, начатых на прошлой неделе с США, а также на площадках Совета РФ-НАТО и ОБСЕ.

«Мы готовы к серьезному диалогу о взаимных договорённостях и шагах, которые всем в Европе дадут больше безопасности, в том числе и России, но мы не можем и не будем уходить от основных принципов Хельсинских соглашений», — заявила Бербок, имея ввиду нерушимость границ, право на выбор альянса и отказ от использования угроз как средства политики.

В свою очередь, Лавров в интервью программе «Большая игра» 13 января отметил, что западные политики опускают часть составляющих принципа неделимости безопасности, а он заключается в том, что каждая страна действительно свободна в выборе своих союзников, но не должна укреплять свою безопасность за счёт безопасности других государств. Всё это было согласовано в пакете, окончательно подтверждено в 1999 году в Стамбуле на саммите ОБСЕ с принятием Хартии европейской безопасности.

Помимо ряда переговоров, в Москве министра иностранных дел Германии ждёт культурная программа: она посетит выставку Diversity United в Новой Третьяковке, организованную при поддержке посольства ФРГ в РФ.

По мнению экспертного сообщества, первые визиты в Киев и Москву станут для Бербок проверкой на прочность.