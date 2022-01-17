Нынешняя украинская власть последовательно проводит линию на зачистку информационного пространства страны, искореняя любые проявления инакомыслия, считает экс-депутат Верховной Рады известный оппозиционный украинский политик Елена Бондаренко

Об этом она сказала, комментируя в эфире закрытого властями телеканала UkrLive (продолжает вещание) информацию о тендере, который 4 января этого года объявило госпредприятие «Центр защиты информационного пространства Украины».

Рейтинг лояльности

Государство готово израсходовать более восьми миллионов гривен на комплекс услуг по мониторингу общенациональных и региональных СМИ, целью которого является «оценка распространения необходимых нарративов», кроме того — «выявление информационных угроз» и «важных тем». Для этого предполагается мониторить контент не менее, чем тысячи интернет-сайтов и сотни газет и журналов, в том числе иностранных. Будут также отслеживать новостные программы 15 телеканалов и 10 радиостанций, кроме того, предполагается мониторинг сообщений в Facebook и Telegram. При этом СМИ будут каким-то образом распределять по степени лояльности. Информация о тендере обнародована на площадке электронной системы публичных закупок ProZorro. Бондаренко: Для политических заробитчан свобода слова на Украине – орудие для заработка © Скриншот из видео Украина.ру

По результатам такого мониторинга, самые нелояльные СМИ, скорее всего, будут закрывать. По крайней мере, Елена Бондаренко не сомневается, что — «это случится».

«Те, кто называют себя патриотами, те, кто сейчас за «чистоту» информационного пространства, это для меня такие информационные неофашисты», — сказала Елена Бондаренко. Она добавила, что «эти люди прекрасно понимают, что они делают — они искореняют любое инакомыслие, они искореняют любую альтернативу».

Политик отметила, что распределение СМИ по лояльности, конечно, не прописано ни в одном украинском законе, в законе прописано совершенно обратное: «запрещено, Конституция запрещает единственно верную, так сказать, идеологию». Бондаренко напомнила, что законом в Украине запрещена и цензура.

«А мы сейчас с вами докатились до того, что у нас будут страты, касты такие, кто более лоялен, то есть, кто более всех хвалит президента и его команду. Было бы за что хвалить — ну, похвалили бы, правда ведь? Так не за что», — сказала она, подчеркнув, что негативная тенденция в жизни страны при Зеленском сохраняется. И эта тенденция такова, что — «государство деградирует, государство вымирает, государство становится очевидно беднее, а значит, и слабее».

Бондаренко отметила, что в политике преследования медиа власть действует явно избирательно, и этому есть объяснение. Так, по её словам, свободно себя чувствуют телеканалы, принадлежащие экс-президенту Петру Порошенко, которые тоже критикуют Зеленского (и критикуют не меньше, чем уже репрессированные телеканалы, связанные с лидером оппозиции Виктором Медведчуком и людьми из его окружения).

Но каналы Порошенко не закрывают. Почему? По мнению политика, причина такой снисходительности заключается в том, что они — «никакие не оппозиционные», они просто идеологические конкуренты власти на поле трансатлантизма, которые «первые хотят добежать до семибоярщины-семипосольщины». Поэтому-то их и не трогают. А закрывают те телеканалы, которые позволяют себе рассматривать альтернативные пути развития Украины — те, которые за нейтральный статус, за дружеские отношения с соседями, констатировала Елена Бондаренко. Кирилл Вышинский: Сегодня Россия может поучить Запад тому, что такое настоящая свобода слова © РИА Новости, Владимир Песня

Она добавила, что в результате такой политики на выборах у граждан страны не будет реального выбора, тогда как суть демократии заключается как раз в возможности выбирать, и люди должны это делать сами.

«Почему кто-то решил, что он за меня будет выбирать, как мне жить, на каком языке мне говорить?» — задала Бондаренко риторический вопрос.



«Репрессивная политика»

Отметим, что как раз в этот день, 16 января, на Украине вступила в силу норма принятого в 2019 году и реализуемого поэтапно закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», практически запрещающая русский язык в общенациональных печатных СМИ.

На это отреагировала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

«С сегодняшнего дня в Украине начинают действовать новые нормы дискриминационного по отношению к правам русскоязычных граждан и представителей других национальных общин языкового закона. Теперь каждое печатное СМИ, которое выходит на другом языке, обязано издаваться таким же тиражом и в таком же объеме, на украинском. При этом, размещать в прессе рекламу на любых языках, кроме украинского, английского или языков ЕС — запрещено. Эта норма сделает выпуск СМИ на русском языке нерентабельным, а получение информации на родном языке для русскоязычных граждан Украины невозможным», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

«Напрочь забыв о том, почему ее поддержали люди, новая власть принимает законы, по которым русскоязычные дети ограничены в правах на получение образования на родном языке. Русские вычеркнуты из перечня коренных народов. Языковой омбудсмен открыто угрожает «отправкой в другие края» тем, кому не нравится диктаторская языковая политика власти. И теперь главными проводниками этой антидемократической, репрессивной политики являются Владимир Зеленский и его «слуги», подчёркивают в ОПЗЖ.

Сообщается, что оппозиция требует пересмотреть языковое законодательство и «прекратить дискриминацию культурных, языковых и образовательных прав русскоязычных граждан Украины, представителей других национальных общин».

«Мы считаем, что обеспечение прав человека и граждан, равенство и диалог языков и культур — единственный путь к тому, чтобы вернуть мир и гарантировать развитие Украины. Политика унижения и дискриминации должна быть прекращена», — говорится в документе.

Напомним, нынешний президент Украины Владимир Зеленский ранее обещал проанализировать языковой закон на предмет соответствия его Конституции, даже заявлял, что этот закон был принят «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью». Однако обещание осталось обещанием, на практике власти продолжают закручивать гайки и в языковой сфере, и в сфере СМИ.