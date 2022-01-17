Битва за еду. Как борец за борщ не угодил украинским школьникам

В украинских школах провели реформу школьного питания. С началом 2022 года дети познакомились с новым меню, разработанным именитым шеф-поваром Евгением Клопотенко. Процесс курировала сама первая- леди — Елена Зеленская

«Будто это уже раз съели»: украинцы возмутились обедом в школьной столовой © Facebook, Romolo Menis

Что изменилось в меню? Во-первых, расшили ассортимент блюд. Если раньше меню составлялось на 2 недели, то сейчас на четыре. Во-вторых, добавили вегетарианские и безглютеновые блюда. В-третьих, сократили количество сахара и соли в детском меню (с 70 до 25 г в день). Хлеб дрожжевой тоже исключили, вместо него — овощи и цельные злаки. Из экзотики: в школьной столовой дети попробуют бланманже, скрамбл, синабон с корицей, наггетсы, овощную паэлья, верещаку. Привычный борщ и творожные запеканки тоже останутся. Сдобу и газировку исключат из продажи.

Вот пример одного дня из нового меню от Клопотенко. Причем имя этого шеф-повара увековечено во всех накладных и школьных приказах о детском питании: рецепты взяты из его книги-сборника.

Салат из моркови с изюмом и/или

Салат овощной и/или

Салат со свежей капусты

Суп овощной

Бигус с гречкой и

Рис «Паэлья»

Яйцо

Чай

Фрукты свежие

Хлеб цельнозерновой

Как отметила одна мама в школьном чате в ФБ, школьные супы точно дети есть не станут, потому что все они сварены или на воде, или на овощном бульоне, еще и с минимальным количеством соли. Такой обед выглядит здоровым, но не сытным. И точно на любителя.

И, конечно, все родители отметили, что культура питания зависит, в первую очередь, от уровня благосостояния граждан. И внедрять стандарты высокой кухни и ПП в стране, где половина граждан живет за чертой бедности — это нелепо.

Сам автор нового меню отреагировал на критику на своей странице в ФБ:

Школьников на Украине пичкают блинами в файлах - видео © CC0, Pixabay

Ирина Омельчено из Мариуполя обратила внимание не на состав нового меню, а на его стоимость. Сегодня ученики 1-4 классов питаются один раз бесплатно (условно завтраки) обеды стоят 35 гривен. «Что касается питания школьников среднего и старшего звена. В данном случае питание полностью оплачивают родители»,- пишет Ирина Омельченко. — А кто платит, тот и должен заказывать музыку, не так ли? А организация школьного питания у нас выведена на рыночный уровень. Но почему-то платят одни, а поставщиков выбирают другие?

Вот поэтому мы и отказались от школьного питания. Каждый человек делает выбор: либо питаться дома, либо сходить покушать в кафе, но при этом у человека, который питается в кафе, есть выбор в какое кафе сходить. А родителей школьников такого права лишили.

Вот мы и воспользовались единственной возможностью и решили питаться дома) Утром плотный завтрак, а в школу с собой из дома перекус)

И ещё хочется добавить следующее: питание в школе — это не хотелки детей и их родителей, это необходимость. И прежде, чем вывести организацию школьного питания на рыночный уровень, нужно было спросить у родителей, согласны ли они оплачивать питание по рыночным ценам без особых изменений в части качества блюд».

Есть и те родители, которые уверены, что воспитывать гастрономический вкусы нужно с детства и прививать привычку здорового питания тоже. А еще — изживать из школьных столовок все «советское». И, кажется, это и есть главное во всей этой реформе:

декоммунизировать советские стандарты детского питания.

Журналист Наталья Якимович поддержала команду новаторов школьного питания: «Читаю реакцию родителей в фб про смену питания в школах и садах и офигиваю!!! Люди реально жалуются на то, что детей лишили сладкого чая! И это в 2021 году, когда все вокруг уже знают, что сахар в чистом виде совершенно не нужен организму. Что напитки с сахаром — вредны! Помню ужас от посещения Витиной школы в центре Киева, когда я впервые за много лет снова увидела белые склеенные макаронные изделия и ложки для поедания сарделек. Детям не давали вилок, не то, что ножей. А теперь на фото — цивилизованный шведский стол, салфетки и фрукты! Подозреваю, что реформа прошла не гладко и есть куча моментов, но люди, жалующиеся на несладкий чай, ризотто и блюда из свеклы — это полный ужас! Это же какие-то пещерные вкусы».

И, напоследок, чтобы понять кому доверили реформировать школьное питание и посягнуть на госты и санпины, работающие десятилетиями, нужно немного углубиться в биографию автора новаторского меню — Евгения Клопотенко. И тогда немного проясниться, что в этом процессе, как всегда, больше пиара и политики, чем гастрономии и науки.

Скучают по сосискам: специалист раскритиковала школьное меню Клопотенко © РИА Новости, Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Что касается непосредственно школьного питания, то на этот проект в 2017 году Евгений Клопотенко получил грант от фонда «Ашан для молодежи» для составления нового рецептурного сборника для школьных столовых.