Битва за еду. Как борец за борщ не угодил украинским школьникам

Но не все родители довольны нововведениями в школьном питании. Более того, некоторые удивлены, зачем понадобилось «улучшать» и так сбалансированное меню. «Мой ребенок на еду не жаловался никогда. В прошлом году в нашей школе поменяли пищеблок, поставили профессиональное оборудование. В меню часто присутствует булгур, кус-кус, что для меня удивительно»,- поделилась Олеся, мама киевского школьника.
Что изменилось в меню? Во-первых, расшили ассортимент блюд. Если раньше меню составлялось на 2 недели, то сейчас на четыре. Во-вторых, добавили вегетарианские и безглютеновые блюда. В-третьих, сократили количество сахара и соли в детском меню (с 70 до 25 г в день). Хлеб дрожжевой тоже исключили, вместо него — овощи и цельные злаки. Из экзотики: в школьной столовой дети попробуют бланманже, скрамбл, синабон с корицей, наггетсы, овощную паэлья, верещаку. Привычный борщ и творожные запеканки тоже останутся. Сдобу и газировку исключат из продажи.
Вот пример одного дня из нового меню от Клопотенко. Причем имя этого шеф-повара увековечено во всех накладных и школьных приказах о детском питании: рецепты взяты из его книги-сборника.
Салат из моркови с изюмом и/или
Салат овощной и/или
Салат со свежей капусты
Суп овощной
Бигус с гречкой и
Рис «Паэлья»
Яйцо
Чай
Фрукты свежие
Хлеб цельнозерновой
Как отметила одна мама в школьном чате в ФБ, школьные супы точно дети есть не станут, потому что все они сварены или на воде, или на овощном бульоне, еще и с минимальным количеством соли. Такой обед выглядит здоровым, но не сытным. И точно на любителя.
И, конечно, все родители отметили, что культура питания зависит, в первую очередь, от уровня благосостояния граждан. И внедрять стандарты высокой кухни и ПП в стране, где половина граждан живет за чертой бедности — это нелепо.
Сам автор нового меню отреагировал на критику на своей странице в ФБ:
«За последние дни тема школьного питания стала очень горячей»,- пишет Евгений Клопотенко. — Пока мы переживаем конфликт современного видения и старой системы. И естественно, что идет со скрипом и дает сбой. Мы не можем под ноль уничтожить старое, у страны нет на это ни ресурса, ни опыта, ни поддержки. Приходится все делать постепенно. Тем не менее, мы с командой все комментарии прочитали, проанализировали и прописали следующие шаги: 1. Будем учить поваров 2. Будем учить людей, которые на местах составляют меню, как правильно читать нормы. 3. Будем учить украинцев критически мыслить и адекватно выражать свои мысли (это шутка). 4. Будем рассказывать об основах здорового питания. В заключение. Я знаю, что эта тема болезненная, потому что это дети. Поэтому каждый комментарий я понимаю, испытываю те же эмоции и шаг за шагом внедряю будущее в те условия, которые есть сейчас»
Ирина Омельчено из Мариуполя обратила внимание не на состав нового меню, а на его стоимость. Сегодня ученики 1-4 классов питаются один раз бесплатно (условно завтраки) обеды стоят 35 гривен. «Что касается питания школьников среднего и старшего звена. В данном случае питание полностью оплачивают родители»,- пишет Ирина Омельченко. — А кто платит, тот и должен заказывать музыку, не так ли? А организация школьного питания у нас выведена на рыночный уровень. Но почему-то платят одни, а поставщиков выбирают другие?
Вот поэтому мы и отказались от школьного питания. Каждый человек делает выбор: либо питаться дома, либо сходить покушать в кафе, но при этом у человека, который питается в кафе, есть выбор в какое кафе сходить. А родителей школьников такого права лишили.
Вот мы и воспользовались единственной возможностью и решили питаться дома) Утром плотный завтрак, а в школу с собой из дома перекус)
И ещё хочется добавить следующее: питание в школе — это не хотелки детей и их родителей, это необходимость. И прежде, чем вывести организацию школьного питания на рыночный уровень, нужно было спросить у родителей, согласны ли они оплачивать питание по рыночным ценам без особых изменений в части качества блюд».
Есть и те родители, которые уверены, что воспитывать гастрономический вкусы нужно с детства и прививать привычку здорового питания тоже. А еще — изживать из школьных столовок все «советское». И, кажется, это и есть главное во всей этой реформе:
декоммунизировать советские стандарты детского питания.
Журналист Наталья Якимович поддержала команду новаторов школьного питания: «Читаю реакцию родителей в фб про смену питания в школах и садах и офигиваю!!! Люди реально жалуются на то, что детей лишили сладкого чая! И это в 2021 году, когда все вокруг уже знают, что сахар в чистом виде совершенно не нужен организму. Что напитки с сахаром — вредны! Помню ужас от посещения Витиной школы в центре Киева, когда я впервые за много лет снова увидела белые склеенные макаронные изделия и ложки для поедания сарделек. Детям не давали вилок, не то, что ножей. А теперь на фото — цивилизованный шведский стол, салфетки и фрукты! Подозреваю, что реформа прошла не гладко и есть куча моментов, но люди, жалующиеся на несладкий чай, ризотто и блюда из свеклы — это полный ужас! Это же какие-то пещерные вкусы».
И, напоследок, чтобы понять кому доверили реформировать школьное питание и посягнуть на госты и санпины, работающие десятилетиями, нужно немного углубиться в биографию автора новаторского меню — Евгения Клопотенко. И тогда немного проясниться, что в этом процессе, как всегда, больше пиара и политики, чем гастрономии и науки.
Согласно украинской Википедии, Клопотенко один из популяризаторов борща на мировой культурной и кулинарной арене, инициатор включения борща в нематериальное наследие ЮНЕСКО. Именно он затеял знаменитую битву за борщ, развернул информационную кампанию по недопущению признания борща русским блюдом. «По мнению кулинара, борщ является частью украинской национальной идентичности на уровне с языком. Кампания Клопотенко по продвижению борща на международной кулинарной арене имеет целью предотвратить присвоение Россией украинского национального блюда. Среди причин начала «битвы за борщ» стало несколько публикаций и, по словам Клопотенко, упоминания борща как русского супа в меню заведений разных стран. Этому предшествовало несколько важных фактов: в 2019 году на странице МИД России была изложена запись, в которой отмечалось, что борщ является одним из самых известных русских блюд и символом традиционной кухни. В декабре 2020 года международный ресторанный рейтинг Michelin внес борщ в список русских блюд. Впоследствии представители рейтинга извинились за ошибку», — так пишет украинская версия Википедии.
Что касается непосредственно школьного питания, то на этот проект в 2017 году Евгений Клопотенко получил грант от фонда «Ашан для молодежи» для составления нового рецептурного сборника для школьных столовых.