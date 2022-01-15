На Западной Украине продолжаются зимние праздники, которые между Рождеством Христовым и Старым Новым Годом достигают своего пика. В этот период регион пытается завлечь туристов, но не блещет сервисом

Коляда с сельских улиц всё чаще перемещается на сцены

Украинские колядки — ритуальные песни, которые исполняются во время зимних праздников — зачастую имеют дохристианские, языческие корни. Кроме того, и церковные колядки со временем фольклоризировались, а народная традиция колядования переплелась с церковной, которая пришла на Украину из Западной Европы через Польшу. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

Колядовать в разных украинских регионах начинают в разное время, каждая территория имеет свои традиции коляды. В одних местностях колядуют от дня Святого Андрея (13 декабря), в других — даже от именин Романа (2 декабря), заканчивают тоже в разные даты. Так, на Гуцульщине завершают колядовать на Крещение Господне, а на других территориях можно петь вплоть до пасхального великого поста. Как правило, на Рождество поют колядки, а на Старый новый год, то есть в дни Святых Мелании (13 января) и Василия (14 января) — щедруют. Но, к примеру, на Гуцульщине нет специальных песен-«щедровок», там только колядуют от Рождества до Крещения.

При этом именно на Гуцульщине коляда остаётся по-настоящему народным действом, тесно связанным с местными храмами — к примеру, в первый день все собранные колядниками деньги передаются в церковные кассы. «На храм» колядуют взрослые мужчины, а привычные по телевизионным репортажам ватаги детей-колядников — просто хороший способ заработать немного денег для себя. Зачастую в рождественские дни не только колядуют, но и организовывают театрализованные представления, которые называют «вертеп». В старину это были чисто библейские сценки, связанные с рождением Христа в пещере-«вертепе», но уже с начала ХХ века в «вертепы» добавляют актуальные политические сюжеты. «Щедрик, ведрик, Гитлер — мошенник!». Запрещенные советские колядки © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Как и в минувшие годы, самой массовой оказалась коляда в Ивано-Франковской области. Тут в карпатском селе Подгорье собрался 4471 человек, и все вместе спели колядку «Нова радість стала». Правда, сделано это было не столько ради праздника, сколько чтобы попасть в Книгу рекордов Украины. А вот колядникам в гуцульском селе Криворивня на Рождество пришлось обойти около 800 дворов. На Крещение в это село приезжает много людей, чтобы послушать гуцульские колядки и пойти к реке Черный Черемош на освящение Иорданской воды.

В столице Прикарпатья с 9 по 14 января прошёл уже 13-й фестиваль «Коляда на Майзлях» (это название района на окраине Ивано-Франковске). В этом году на него приехали 52 коллектива из разных уголков Украины и из-за границы, которые состязались в пении церковных и народных колядок, а также в представлениях-«вертепах». Как рассказал местным СМИ игумен монастыря Царя Христа, который является организатором фестиваля, в 2022-м самыми экзотическими являются колядники из Колумбии. «Их организовал местный житель, мать которого родом из Киева. Он основал в Колумбии группу, поющую украинские колядки и патриотические песни. Они представлены в первый раз. Кроме того, раньше на фестивале было шествие со звёздами, а в этом году — с "шопками"», — говорит отец Артемий Новицкий. «А я — на лыжах»: политические итоги недели на Украине

«Шопка», или «Рождественский Вертеп» — это коробка с макетом «вертепа» в Вифлееме в ночь Рождества Христова. Обязательными элементами являются фигуры Иисуса Христа, Богородицы и Святого Иосифа. В зависимости от вариаций, в шопке могут быть пастушки, скотина, Волхвы и другие персонажи. Установка таких инсталляций является одной из самых популярных рождественских традиций в Европе и Северной Америке, и она также пришла на Западную Украину через Польшу (да и само слово «шопка» — польское).

Участники фестиваля «Коляда на Майзлях» прошли в центр Ивано-Франковска с несколькими десятками «шопок», среди которых были достаточно большие. Так, «вертеп» из села Братковцы, изготовленный ещё в середине 1990-х, весит 60 килограмм, и его несли четверо парней. А завершился фестиваль вечером 14 января гала-концертом, на котором пели и колядовали звёзды украинской эстрады — лидер группы «Плач Еремии» Тарас Чубай и заслуженная артистка Украины Оксана Муха.

Во Львове же традицию шествия колядников с Рождественскими звёздами, неотъемлемой частью вертепа, не меняли. Тут 8 января прошло привычное «Шествие Звездарей» — одно из самых колоритных мероприятий в городе в дни зимних праздников. Оно состоялось в рамках фестиваля «Вспышка Рождественской звезды», который в минувшем году был отменён из-за карантинных ограничений, в шествии приняли участие несколько тысяч людей во главе с мэром Львова Андреем Садовым.

Самой яркой «Маланка» остаётся на Буковине

Традиция костюмированных хождений от дома к дому в ночь с 13 на 14 января также имеет языческие корни. Хотя на Западной Украине она называется «Маланка» и приурочена к дню Святой Мелании, есть свидетельства, что ещё до принятия христианства славяне, в первую очередь южные, почитали Миланку — дочь богини Лады, матери всех богов. Вечер накануне 14 января называют «щедрым», и народный карнавал с обязательным переодеванием в костюмы домашних животных был своеобразным призывом к высшим силам, чтобы те обеспечили плодородие на следующий год.

Хотя ныне «Маланка» сохранилась в основном в сёлах Черновицкой области, которая долгое время входила в состав Молдавии и Османской империи, однако в других регионах Украины её отзвуки остались в обычае «водить козу». В «щедрый вечер» именно парень в костюме Козы, зачастую с Рождественской звездой, был раньше неотъемлемым персонажем ватаги молодёжи, певшей «щедровки».

Коза, наряду с Маланкой и Васылём, является одним из главных персонажей «Маланки», проходящей в большом селе Вашковцы. Тут издавна проходят соревнования на лучшую «Маланку» между разными частями села, причём вашковецкие маски из папье-маше известны далеко за пределами региона. Ещё с советских времён «Вашковецкая Маланка» имела политические мотивы, её даже пытались запрещать — но безуспешно.

А вот набор персонажей «Маланки» в населённом румынами селе Красноильск — несколько иной. Тут главными являются Медведи и Цыган, а также Жид, Баба, Дед и Царь с Царицей. Исполнять роль Медведя — очень почетное и трудное дело (костюм весит до 50 килограмм). «Медведями» в «Красноильской Маланке» могут быть только молодые холостые парни, а женатые мужчины, до того переодевавшиеся Медведями, могут выбрать себе другую роль в представлении.

С 2011 года в Черновцах 15 января ежегодно проходит «Маланка-фест» (не состоялся он лишь в 2021-м из-за пандемии коронавируса). Поначалу фестиваль финансировали структуры олигарха Дмитрия Фирташа, но после 2014-го он проходит при поддержке Черновицкого городского совета и местных спонсоров. В нынешнем году на фестиваль заявлено несколько десятков коллективов, причём половина из них будет на движущихся платформах — в стиле латиноамериканских карнавалов. Только из села Горбово ожидают около 200 участников, которые обещали представить аутентичную «Маланку». Конечно же, будут коллективы из Вашковцев и Красноильска. При этом организаторы фестиваля прямо заявили о языковой цензуре: участникам «Маланка-феста» запрещено использовать любой русскоязычный контент, даже если речь идёт о песнях украинских исполнителей.

«Памятник жлобству» вместо горнолыжного курорта

Карпаты издавна были излюбленным местом зимнего отдыха жителей Украины, хотя это далеко не всегда вело к повышению уровня сервиса. А нынешнее закрытие границ многих европейских стран, где горнолыжные курорты зачастую в несколько раз дешевле, вызвало в Карпатах не только повышение цен, но и наплевательское отношение к туристам.

Более тысячи репостов собрал крик души киевского журналиста Романа Винтонива (известен под псевдонимом «Майкл Щур») о его поездке с дочкой в городок Славское (Львовская область). «Если вы думаете, куда бы поехать покататься на выходные, то мой вам совет — не езжайте в Славское. Не совершайте мою ошибку. Я там был на прошлой неделе. Следующий раз, когда я туда собираюсь заглянуть — декабрь 2037-го. Ну, может раньше, если там что-нибудь сильно изменится. Но я не хочу, чтобы там что-нибудь изменилось. Я хочу, чтобы там всё было так, как сейчас. И чтобы местные увидели, как в одну из зим у них будет хороший снег, но к ним никто не приедет. Ибо то, как они ведут дела в Славске, на человеческом языке означает: „Мне п@&й на тебя, твою семью и ваше общее желание кататься! Я здесь деньги зарабатываю!"» — в сердцах написал журналист в Facebook.

По словам Винтонива, в Славском у подъёмников нет парковок, сами подъёмники советских времён — но ски-пасс стоит как в «Буковеле» (около 30 евро в день). При этом подъёмники регулярно ломаются, а местные жители предлагают доехать на вершину горы на разваливающемся «уазике» за отдельную плату — причём машина поднимается прямо по трассе для лыжников.

«Славскому когда-то повезло. У них советская власть построила подъемники (а железнодорожную станцию открыли задолго до советской власти, в 1887 году). И с этого момента они поняли, что у них есть все для заработка. «Укрзализныця» возит к ним новых туристов. Наивные туристы стоят в очередях у подъёмников, потому что уже заплатили сумасшедшие деньги за неудобные комнаты, в плохо спланированных домах, которые стоят вплотную к другим таким же плохо спланированным домам. Это — памятник жлобству, доению туристов и дискредитации идеи горнолыжного отдыха. И потому я хочу, чтобы в Славском ничего не менялось. Чтобы в один из снежных сезонов закончились туристы, которые там ещё не были, и в Славское наконец-то никто не приехал. И тогда они друг другу скажут — слушай, а может туризм — это не наше? Может наше — это рубить лес?» — заключил Винтонив. В комментариях к его посту сотни людей подтвердили, что подобная ситуация не только в Славском, но и на Драгобрате и ряде других карпатских курортов.

А вот раскрученный «Буковель», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, прославился не горнолыжной составляющей, а отельной. Персонал гостиницы с пафосным названием Gold Palace избил туристку за замечание о невкусном завтраке. Более того, гостей отеля, заплативших 80 тысяч гривен за проживание, попытались выставить на улицу без компенсации. Ныне с происшествием разбирается полиция, которая открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы до четырех лет.