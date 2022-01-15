В будущий понедельник, 17 января, в 9 часов утра в киевском аэропорту Жуляны состоится премьера шоу «арест пятого президента Украины». Билеты были раскуплены за месяц, поскольку Петр Порошенко разбил вдребезги версию о своем побеге

Правда, ходят слухи, что на всякий случай для пятого президента держат и запасной аэродром — Львовский. Туда прилетать будет куда удобнее, поскольку Львов — столица порохоботов. Арестовать их вождя там будет несколько затруднительнее. А может ареста и не будет.

Судебное заседание по делу Порошенко анонсировано 17 января в 11 утра, в Киеве по улице Владимирская, 15. Это будет избрание меры пресечения. Обвинение требует взятия под стражу или залог в 1 миллиард гривен. Порошенко в тюрьму не хочет, но миллиард гривен — огромные деньги, для патологически жадного пятого президента. Пока что он заявил в духе, что-мол, у Зеленского кишка тонка и руки коротки. Смеяться над шуткой веселого Пороха будет тот, кто рассмеется последним. Порошенко объявил себя спасителем Украины © Facebook, Петро Порошенко

Месяц назад

Именно так — 17 декабря 2021 года, за две недели до Нового года следователи Государственного бюро расследований (ГБР) попытались вручить пятому президенту Украины Петру Порошенко повестку. Он ее надменно не взял, по-хамски отбыв в Польшу по важным, государственным делам.

Обычно на Новый год Петр Алексеевич арендует один из Мальдивских островов, куда летит всей своей «коза нострой». А в Польше НГ не встречают даже поляки, что говорить про богатейшего в восточной Европе олигарха! Поэтому враги Порошенко немедленно раструбили про «перемогу» президента Зеленского, который обещал посадить Петра Алексеевича еще в 2019 году.

Может на тот момент так оно и было. Но после Варшавского маневра пятый президент перегруппировал свои силы и сделал заявления журналистам с принадлежащих ему телеканалов. Сказал в духе, что-мол, не дождетесь — i`ll be back! Копатько: За Порошенко никто не вступится, ему грозит арест © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

А армия порохоботов распространяла легенду, что вояж экс-президента Петра Порошенко был запланирован заранее, и о нем не могли не знать ни в ГБР, ни в Офисе президента, ни в прокуратуре и так далее. Мол, никто эту информацию не скрывал. Впрочем, пока пятый президент занимался важными государственными делами за границей, сообщение о подозрении следователи отправили ему по месту проживания, регистрации и работы. А чтобы лучше думалось, Печерский суд Киева арестовал имущество Порошенко. Кстати, были заблокированы счета принадлежащих ему СМИ. Это прозвучало убедительнее: в этот же день подозреваемый в госизмене заявил, что вернется в страну 17 января.

Накануне

Секта пятого президента отрабатывала группу поддержки, как умела.

Во-первых, все, кто занимался подозрением Порошенко, попали в базу сайта «Миротворец».

Во-вторых, порохоботы объявили общий сбор в аэропорту Жуляны в день прилета, в 8 утра по Киеву. «Встанем живой цепью от самолета», — призвали в «Европейской солидарности». На сайте партии — заявление лидера фракции в горсовете Ивано-Франковска Алексея Петечела, который вместе с командой собирается встречать своего шефа: «Мы видим, что правоохранительные органы выполняют политический заказ». И так далее, и так далее…

Адвокаты допускают, что Порошенко могут задержать в аэропорту. Именно поэтому его верные порохоботы готовятся защищать своего «Пороха».

На днях он снова записал видеообращение: «Советую не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку — мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает нас домой. Также не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту». Ловушка для Зеленского: Царев рассказал, почему Порошенко вынужден вернуться на Украину © скриншот видео Украина.ру

Ну а буквально накануне Порошенко презрительно бросил, что у властей не хватит ни силы, ни воли, чтобы надеть на него наручники. Украинские обозреватели писали свою аналитику в жанре наивного искусства: «Вероятно, сейчас Порошенко задерживается за рубежом в расчете на то, что состоится «звонок друга» президенту Украины — и это как-то повлияет на ход дела.

Нечто подобное уже было в 2019 году, когда экс-президент Польши Квасьневский предостерегал Зеленского от преследования Порошенко. Согласно тем материалам, которые появились на Западе в первую неделю года, все указывает на то, что кампания — «не преследовать Порошенко, а то Путин нападет» — уже началась», — очаровательно пишет украинский «Главред».

Сам Порошенко в своем Телеграмм-канале сррьщил, что обсуждает с важными персонами (фотографии персон), важные темы: от «Путин нападет» до «вторжения России в Казахстан». Последнее было буквально вчера, когда операция ОДКБ в РК закончилась. «Наша миссия была очень успешной. И я не собираюсь останавливаться. У меня есть детальный план дальнейших визитов, международных встреч», — заявил Порошенко.

Миссия Порошенко



Будучи людьми здравомыслящими, читатели этой статьи понимают, что никакого VIP-турне по VIP-персонам у Порошенко не было. Просто Новый год — это семейный праздник. Никто это не изменит, даже Петр Алексеевич со всем своим мощным семейным капиталом.

Встречаться он мог только со своей командой/штабом, которые займутся обелением и отмыванием «пятого президента». В частности, уже упомянутый «Миротворец» — жути нагонять. В списке оказались зам. генпрокурора Симоненко, который в свое время получил звание «заслуженного юриста» и медали от Януковича, старший следователь ГБР Дзвоник и несколько прокуроров из Офиса генпрокурора. В «Миротворец» их внесли за «фальсификацию доказательной базы по обвинению в госизмене пятого президента Порошенко». «Я принес благую весть: Порошенко будет здесь!» Почему пятый президент Украины не боится ареста © Петр Порошенко/Фейсбук

Первой скрипкой на этих VIP-переговорах были адвокаты. Именно им предстоит снимать аресты с имущества своего клиента, а также размораживать счета его карманных СМИ. Это в будущем. А на сегодняшнем этапе они провели блестящий маневр, который обязательно войдет в историю, как «уворот Порошенко». Прокурор ГБР Александр Сафарян со товарищи, который одновременно выступает по делу Семена Семенченко и Евгения Шевченко был нерадив, поэтому список собственности Петра Порошенко взял из его декларации. По причине празднования Нового года ни пан Сафарян, ни его коллеги не вчитались в перечень того, что они арестовывали. Потому что если огласить весь список будет очень смешно. Квартира в Виннице площадью 68,2 кв. м. Доли: в ПАО «Севастопольский морской завод», в ДП «Севморрос», в ООО «Сефморверфь» «Севмортранс».

Те, кто вчитывается в смысл слов, видят Крым, где давным-давно нет никаких активов Порошенко. Такой же промах с арестом доли в закрытом инвестфонде «Прайм Эссетс Кэпитал». Прокуроры прочитали, что на него были оформлены ключевые активы Петра Порошенко. А на самом деле Порошенко еще два года назад переписал все ценное имущество на старшего сына. Поэтому арест акций фонда «Прайм Эссетс Кэпитал» ничего не дает.

Киевская и Винницкая кондитерские фабрики уже собственность Алексея Петровича Порошенко. Ему принадлежат права собственности ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания», которую никто не арестовывал. В общем, «арест имущества Порошенко» никакой не «арест имущества Порошенко». Очередная имитация при полной халатности прокурора Сафаряна, а может быть и с его участием. Вот, чем именно занимался Петр Порошенко в Европе. Стратегиями. И пока что опасается он только физического ареста. Потому что отдавать миллиард не в его стиле. Петр Порошенко: кто он © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Линия защиты

Дело Порошенко обещает быть громким, все фигуранты уже позиционируют себя публичными персонами. Обозначились и адвокаты Порошенко. Марка Фейгина в команду не взяли, но «московский варяг» есть. Это Илья Новиков. Второй — продукт отечественный — Игорь Головань. Между ними, разумеется идет подземная конкурентная борьба. Так везде. Но здесь очень дорого.

Ходят слухи, что Петр Алексеевич уже потратил на юридические услуги 11 миллионов гривен. Вообще-то «правозащитника» Новикова изначально наняли для защиты в России украинских моряков, которые с легкой руки президента Порошенко попали на нары в ходе устроенной им «керченской провокации». Работа пришлась по душе нанимателю. Новиков стал партнером адвокатской фирмы «Barristers», а в октябре 2019 присоединился к команде адвокатов экс-президента. Сейчас он завершает судебные дела в России и окончательно перебирается на Украину. Михаил Погребинский о вероятности ареста Порошенко: Безмозглая киевская власть распиарила Порошенко © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Но Новиков — фаворит. Порошенко, как любой украинский олигарх, смотрит снизу — вверх на любого Хлестакова, если он из Москвы. Это положение вещей не изменила никакая «революция достоинства», что очень огорчает отечественного производителя. Адвокат Игорь Головань считает, что Порошенко ошибочно благоволит Новикову, который внушает клиенту мысль: «ничего не будет, они сами нас боятся». Команда Голованя не разделяет оптимизма команды Новикова. Правда у них был ряд блестящих побед в судах различных инстанций и Верховном суде Украины. Но вся слава пришлась на период до избрания председателем ВС Всеволода Князева, которое состоялось 1 декабря 2021 года. Очень может быть, что задача Князева — посадить Порошенко. Это плохо понимает «москвич» Новиков, зато это нюхом чует «киевлянин» Головань.

Диспозиция

Всем, кто желает видеть Порошенко в СИЗО стоит быть реалистами. Пока что ни один украинский политик такого уровня после госпереворота 2014 года не оказался за решеткой. Исключение только одно — экс-руководитель фракции партии Регионов Александр Ефремов. Но он был лютый враг сменившей регионалов власти. И его в конце концов отпустили в обмен на молчание.

Медведчук под домашним арестом. Порошенко же — бывший президент, причем такой, который является отцом всей нынешней внутренней и внешней политики Украины. А Зеленский, увы, добровольно взял на себя регалии сынка этого папаши.

Именно адвокаты Порошенко добились у суда назначить заседание по избранию меры пресечения на 17 января — они что-то знают. Порошенко приезжает в День Соборности, так что все свидомые петлюровцы и ветераны АТО — бандеровцы собираются его встречать в аэропорту. Это камуфлированная публика, которая знает толк в уличных акциях прямого действия. Порошенко вряд ли окажется в СИЗО. Но у Зеленского есть стратегические резервы — СНБО и его санкции. Их к Порошенко еще не применяли.