В субботу, 15 января, исполняется 98 лет со дня рождения Владимира Ефимовича Семичастного. В истории СССР он остался как председатель КГБ, хотя по биографии был партийно-комсомольским работником, имевшим только косвенное отношение к контрразведке

Владимир Ефимович Семичастный родился в нынешнем райцентре Межевая Днепропетровской области в 1924 году. Несмотря на то что его фамилия напоминает украинскую (на самом деле это прозвище, происходящее от слов «семь частей», означавшее крестьян, имевших несколько разбросанных земельных наделов), он этнический русский — его родители были крестьянами Тульской области, еще в начале Первой мировой войны перебравшиеся на юг.

Семья была многодетная. Мать Семичастного, Домна Ивановна, была награждена орденом «Материнская слава», поскольку родила 11 детей.

Будучи сыном члена партии, Володя с самого начал избрал себе партийно-комсомольскую карьеру. Уже в 1939 году он стал секретарём комитета комсомола школ в городе Красноармейске Сталинской (сейчас — Донецкой) области.

В армию он не призывался из-за врождённого порока сердца и с началом войны отправился в эвакуацию. Там поступил в Кемеровский химико-технологический институт и был избран секретарём бюро Кемеровского райкома комсомола, вступил в ВКП(б).

В сентябре 1943 года вернулся в Красноармейск — уже в качестве первого секретаря райкома комсомола. В январе 1944 года стал заведующим отделом рабочей молодёжи Сталинского обкома комсомола, а в конце 1946 года — первым секретарём обкома.

На этом посту пробыл недолго, ушёл на повышение в Киев, став первым секретарём ЦК ЛКСМУ. Это, кстати, была инициатива Хрущёва, который требовал, чтобы руководителем республиканского комсомола стал человек по возможности молодой. Самым молодым из возможных претендентов оказался Семичастный.

Хрущёв же спас Семичастного в ситуации, когда его карьере грозил крах из-за того, что его брат, попавший в немецкий плен, был осуждён за сотрудничество с фашистами.

В 1949 году Хрущёв стал первым секретарём МГК ВКП(б) и организовал перевод Семичастного в Москву. В 1950 году он стал секретарём ЦК ВЛКСМ (первым в это время был Александр Шелепин), а в марте 1958 года возглавил комсомол.

С марта по август 1959 года был заведующим отделом партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам. На этом посту занимался омоложением кадров, что вызвало недовольство части партийного руководства. С августа 1959 года — второй секретарь ЦК КП Азербайджана (второй секретарь в комитетах партий союзных республик — «надзирающий» за национальными кадрами, всегда из славянских республик).

В ноябре 1961 года Семичастный стал председателем КГБ при Совмине СССР, получив сразу звание полковника (до этого он нигде не служил, в отставку ушёл в звании генерал-полковника). Его предшественником на этом посту был Шелепин. Целью этих назначений было установление контроля партии над спецслужбой, с тем чтобы в дальнейшем исключить возможность чисток, подобных сталинским.

Контрразведка в СССР за время своего существования переживала неоднократные реорганизации, то объединяясь с НКВД, то отделяясь от него. В качестве комитета, а не отдельного министерства, он был выделен из состава МВД в 1954 году.

В 1964 году Семичастный был одним из участников внутрипартийного переворота по смещению Никиты Хрущёва. Вообще, по некоторым данным, инициаторами внутрипартийного переворота была именно группа «комсомольцев» — Шелепина — Семичастного. Брежнев скорее рассматривался как нейтральная фигура, не имеющая достаточного собственного политического веса.

Для Хрущёва, столь опекавшего «комсомольцев», их предательство было полной неожиданностью — по признанию Семичастного, «Хрущёв к нам хорошо относился, он даже не поверил, когда ему сказали, что мы с Шелепиным участвовали».

По воспоминаниям Петра Шелеста, в это время обсуждались разные варианты отстранения первого секретаря, включая физическую ликвидацию. В частности, предлагал такие варианты и Леонид Брежнев. Основания для столь радикальных сценариев были — почти все участники имели опыт работы при Сталине и отлично помнили, чем в то время кончались даже подозрения… Однако Семичастный и Подгорный подобные варианты отвергли.

Накануне отставки Хрущёв действительно был практически заблокирован и не получил информации о заговоре. Когда Хрущёв возвратился в Москву с Кавказа, в аэропорту его встречал только Семичастный. Переход власти прошёл мирно.

Потом, правда, начались трения между новым руководством КПСС и «железным Шуриком». Последний уже видел себя на месте Брежнева. Брежнев, естественно, Шелепина на своём месте не видел. Началась малозаметная аппаратная игра, в ходе которой людей Шелепина постепенно вытолкали из аппарата. Семичастному, кстати, Брежнев предлагал перейти в свою команду — в аппарат ЦК КПСС. Но тот «намёков» не понимал.

В конце концов он стал очередной жертвой борьбы групп Брежнева и Шелепина. В декабре 1966 года Светлана Аллилуева отказалась возвращаться в СССР из поездки по Индии, а в мае 1967 года этот случай послужил причиной смещения Семичастного с поста председателя КГБ. Он был отправлен на пост зампредсовмина УССР. Несколько позже был «равноудалён» на пост руководителя ВЦСПС (профсоюзов) и Шелепин.

Так закончилась «комсомольская альтернатива» в КПСС.

Причиной краха этой группы были чрезмерные амбиции. Как позже говорил сам Семичастный, «мы просто еще не созрели для того, чтобы брать на себя ответственность за государство. Рядом с членами Политбюро Микояном, Подгорным, Сусловым мы были комсомольцами в коротких штанишках. Нам на что-то претендовать было смешно…» А вот следствием со временем стало катастрофическое старение руководства КПСС и дефицит молодых кадров.

После поражения «комсомольской» группы возвращение Семичастного в Москву было исключено, хотя Владимир Щербицкий и говорил ему, что возможно построение новой карьеры с поста первого секретаря обкома. Но обком ему не дали и даже Совмин УССР он так и не возглавил, оставаясь на посту заместителя и первого заместителя.

По поручению Щербицкого он занимался проблемами киевского «Динамо»: «в течение 14 лет я курировал обеспечение клуба. Это и строительство новой спортивной базы, и решение квартирных вопросов игроков и тренеров. Я определял порядок и объем премиальных за победы во внутреннем чемпионате и международных играх. Подписывал и документы, по которым футболисты могли получать со спецбазы импортную одежду. Естественно, и выделение автомобилей для игроков тоже было на мне». За это время «Динамо» (Киев) 8 раз выигрывало золотые медали первенства СССР и 5 раз — серебряные. В 1975 году киевляне первыми из советских команд выиграли Кубок кубков и Суперкубок УЕФА.

В 1981 году он стал заместителем председателя правления общества «Знание», а в 1988 году ушёл на пенсию.

Скончался Семичастный в 2001 году.