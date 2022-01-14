Об этом говорили дипломаты, политики и эксперты во время пресс-конференции в Кризисном медиа-центре в Украинском доме в Киеве в пятницу, 14 января.

Депутат Верховной Рады Украины, глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Клипуш-Цинцадзе призвала рассматривать как звенья одной цепи события в Белоруссии в 2020-21 г.г., недавние события в Казахстане и "эскалацию" вокруг Украины — всё это, по её мнению, проявления «ползучей аннексии РФ разных частей бывшего Советского Союза».

Это только начало, события будут разворачиваться быстро, и всё это, при определенных условиях, «может послужить триггером Третьей мировой войны», считает депутат Рады. Запад это понимает, но — упреждающих действий нет.

В то же время «очередной этап агрессии» против Украины, по мнению политика, не обязательно начнётся с крупномасштабного ввода российских войск, это сначала может быть отключение электроэнергии, например, или прорыв дамбы в Киевском море. А может быть, началом «очередного витка атаки» можно считать и сегодняшнюю кибератаку на официальные сайты украинских госорганов (похоже, в Киеве до всякого расследования уже никто не сомневается, что это дело рук именно российских хакеров — Ред.). 

Климпуш-Цинцадзе отметила, что Запад пока отступает, у Германии и Франции нет четкой позиции. В сложившейся ситуации действия украинской власти явно недостаточны, поэтому нужно рассчитывать на активность гражданского общества, считает политик.

Поле боя великих держав. Украину ждёт тяжёлое время
Поле боя великих держав. Украину ждёт тяжёлое время
© REUTERS, Valentyn Ogirenko

Выводы о том, кто проигрывает, а кто выигрывает, пока делать рано, считает директор Киевского форума безопасности, бывший замглавы МИД Украины Данила Лубкивский. По его мнению, если говорить о том, что касается российской линии поведения, то, на первый взгляд, это провал, ведь громко заявленные Москвой цели не достигнуты. С другой стороны, ряд признаков указывают на то, что агрессивная риторика была рассчитана на внутреннюю аудиторию — и тут власти РФ действительно — «с дивидендами», считает эксперт. По его мнению, одно из технических заданий, которое решала Москва — «показать, что с Западом можно и так говорить». И тут Киеву надо внимательно отслеживать китайский трек.

В то же время, продолжил Лубкивский, президент США использовал сложившуюся кризисную ситуацию для консолидации Запада. Другое дело, что есть вопрос: а готов ли Запад к марафону противостояния?

Что касается Украины, то, по словам эксперта, разочаровывает тот факт, что не приняты санкции относительно «Северного потока-2». При этом Лубкивский находит основания и для оптимизма: по его словам, никто и никогда не защищал Украину так, как Запад защищает её сейчас, за Украину «идёт борьба как за ценность», и страна уже обозначена «на ментальной карте Европы». Но украинская власть именно в такой момент должна бы перейти он пиар-дипломатии к дипломатии реальной, чего пока не наблюдается, констатировал эксперт.

Он добавил, что могут быть самые разнообразные сценарии развития нынешней ситуации, «в том числе и смертельные» — психологически надо быть готовыми ко всему. Но позиция «ни войны, ни мира» может сыграть против украинских интересов, подчеркнул Лубкивский, посоветовав власти настаивать на своем стремлении вступить в НАТО и в ЕС.

В свою очередь экс-глава МИД Украины, директор Центра исследования России Владимир Огрызко рассказал, что, слушая выступлениям западных и российских политиков, можно сделать вывод о том, что Запад и РФ «живут в параллельных мирах». При этом, по его мнению, западные политики предлагают некий «нормальный выход», а российские — говорят нечто, напомнившее эксперту советскую пропаганду 80-х годов прошлого века. Огрызко заявил, что такую российскую неадекватность необходимо «заземлять».

По словам экс-главы МИД, шапкозакидательством Киеву заниматься не стоит, необходимо усиливать обороноспособность. Огрызко выразил надежду на то, что в Москве уже задумались над реальными последствиями для РФ возможных санкций Запада. При этом он заявил, что в нынешних обстоятельствах Киев может ставить вопрос о том, что имеет право на возвращение Украине ядерного оружия или аналогичного оружия сдерживания.

«Мы не будем воевать ни с Америкой, ни с Европой, мы будем давать отпор российскому агрессору», — обрисовал перспективы Огрызко, добавив, что, по его мнению, на открытое военное вмешательство Москва сейчас не решится, опасаясь ответа Запада, а вот на киберугрозу со стороны РФ следует обратить внимание.

Предложения Центра власть постепенно учитывает, и «мы вместе этого российского медведя поставим в ту чудесную клетку, где он и должен находиться», — рассказал о своих надеждах Огрызко. 

Песков рассказал, что будет, если у границ РФ появится ядерное оружие
Песков рассказал, что будет, если у границ РФ появится ядерное оружие
© РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Принимавший участие в пресс-конференции журналист Виталий Портников подчеркнул, что, по его мнению, всё зависит от того, как поведёт себя Запад, поскольку сама Украина в случае полномасштабных боевых действий продержится лишь несколько недель. После этого в Киеве появится новое пророссийское правительство, а вот начнется ли партизанская война — это большой вопрос.

По словам Портникова, результаты выборов свидетельствуют о том, что украинское общество хочет не воевать, а хочет мира — голосует не за «ястребов», а за тех политиков, кто, как думают избиратели, может договориться с Москвой. Да и опыт Казахстана показывает, что ввод в страну даже незначительных сил ОДКБ оказалось достаточно для того, чтобы сбить волну протестов, напомнил журналист.

Что до хода переговоров между РФ и Западом, то Портников отметил, что красные линии Москвой очерчены, но — что дальше? Есть ли у Кремля план? По мнению журналиста, никто этого сейчас не знает. Точнее, таких планов наверняка много, но какой из них будет задействован — сейчас сложно сказать. Наверняка выберут наименее рискованный, тот, который приведёт к наименьшим утратам, считает журналист.

По его мнению, затягивая переговоры, Россия выиграет время, а Украина, как ни странно, получает шанс: если РФ перегнет палку, то Запад может принять Украину в НАТО. Но какова будет цена такого темпа? Она может быть серьёзной, предостерег Портников. Он добавил, что в таких условиях Украина не имеет компетентной власти, что несет дополнительные угрозы: когда остановятся предприятия, когда в магазинах поднимутся цены на продукты — «многим будет просто не до войны».

В свою очередь, бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что руководство РФ сейчас делает ставку на «право силы», и готово говорить только с США, не замечая ни Евросоюз. Дипломат рассказал, что он удивлен согласием Запада дать некие письменные гарантии Москве. По его словам, сейчас формируется новая модель мироустройства, и Киеву следовало бы проявлять больше активности.

Чалый также обрисовал три основных, по его мнению, сценария развития событий (конечно, их больше). Первый: полномасштабное вторжение, вероятность такого развития событий — 10%, он не основной, но он есть. Хотя, по мнению дипломата, Россия не способна сегодня занять всю территорию Украины по той причине, «потери будут неприемлемы».

Второй сценарий — деэскалация, возвращение войск в казармы. Пока этого не происходит, напротив — проводятся учения, которые, по мнению эксперта, призваны «подтолкнуть Запад к письменному ответу». 

И третий сценарий — поиск компромисса. Чалый дал ему 73%, он, по его мнению, самый вероятный, поскольку «связан с действиями украинской власти». А она, нынешняя украинская власть, вопреки бравурным заявлениям, к открытому противостоянию с Россией не готова, подчеркнул дипломат, она стремится любым способом найти компромисс с Москвой.

Лавров: диалог России с США и НАТО совершенно прозрачный
Лавров: диалог России с США и НАТО совершенно прозрачный
© РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

По мнению Чалого, этот сценарий, скорее всего, и попытаются реализовать в ближайшие недели. При этом такой поиск компромисса может сопровождаться «горячим ударом» со стороны РФ — и он может быть в разных формах, от киберудара и до одномоментного прекращения поставок электроэнергии. Есть вероятность, что могут появиться и миротворцы ОДКБ. А далее — Киеву будет не до вступления в НАТО, десятилетиями будут говорить только о преодолении последствий таких ударов, сказал Чалый. 

Он отметил, что на вероятность подобного сценария указывает тот факт, что украинская власть не имеет пакета конкретных мер противодействия с учетом разных вариантов действий со стороны РФ. Власть рассчитывает договориться, в частности, Зеленский собирается в середине февраля поехать в Пекин и там он рассчитывает встретиться с президентом РФ.

Поедет он, конечно, не сам. Поэтому самое опасное для Украины время — это несколько дней в середине февраля, предположил дипломат. По его словам, в украинском обществе эти риски явно недооценивают.

Напомним, по итогам консультаций с американской стороной по гарантиям безопасности замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что американским коллегам объяснили: никаких планов, намерений напасть на Украину у России «нет и быть не может», а все мероприятия по боевой подготовке сил осуществляются в пределах нашей национальной территории страны. По словам Рябкова, нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария.