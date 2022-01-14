Противостояние между Россией и Западом достигло пика, развитие ситуации может пойти и по самому жесткому сценарию — такая вероятность существует. В этих условиях украинское общество недооценивает риски, а нынешняя власть не имеет реального плана действий и втайне рассчитывает договориться с Москвой

Об этом говорили дипломаты, политики и эксперты во время пресс-конференции в Кризисном медиа-центре в Украинском доме в Киеве в пятницу, 14 января.

Депутат Верховной Рады Украины, глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Клипуш-Цинцадзе призвала рассматривать как звенья одной цепи события в Белоруссии в 2020-21 г.г., недавние события в Казахстане и "эскалацию" вокруг Украины — всё это, по её мнению, проявления «ползучей аннексии РФ разных частей бывшего Советского Союза».

Это только начало, события будут разворачиваться быстро, и всё это, при определенных условиях, «может послужить триггером Третьей мировой войны», считает депутат Рады. Запад это понимает, но — упреждающих действий нет.

В то же время «очередной этап агрессии» против Украины, по мнению политика, не обязательно начнётся с крупномасштабного ввода российских войск, это сначала может быть отключение электроэнергии, например, или прорыв дамбы в Киевском море. А может быть, началом «очередного витка атаки» можно считать и сегодняшнюю кибератаку на официальные сайты украинских госорганов (похоже, в Киеве до всякого расследования уже никто не сомневается, что это дело рук именно российских хакеров — Ред.).

Климпуш-Цинцадзе отметила, что Запад пока отступает, у Германии и Франции нет четкой позиции. В сложившейся ситуации действия украинской власти явно недостаточны, поэтому нужно рассчитывать на активность гражданского общества, считает политик. Поле боя великих держав. Украину ждёт тяжёлое время © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Выводы о том, кто проигрывает, а кто выигрывает, пока делать рано, считает директор Киевского форума безопасности, бывший замглавы МИД Украины Данила Лубкивский. По его мнению, если говорить о том, что касается российской линии поведения, то, на первый взгляд, это провал, ведь громко заявленные Москвой цели не достигнуты. С другой стороны, ряд признаков указывают на то, что агрессивная риторика была рассчитана на внутреннюю аудиторию — и тут власти РФ действительно — «с дивидендами», считает эксперт. По его мнению, одно из технических заданий, которое решала Москва — «показать, что с Западом можно и так говорить». И тут Киеву надо внимательно отслеживать китайский трек.

В то же время, продолжил Лубкивский, президент США использовал сложившуюся кризисную ситуацию для консолидации Запада. Другое дело, что есть вопрос: а готов ли Запад к марафону противостояния?

Что касается Украины, то, по словам эксперта, разочаровывает тот факт, что не приняты санкции относительно «Северного потока-2». При этом Лубкивский находит основания и для оптимизма: по его словам, никто и никогда не защищал Украину так, как Запад защищает её сейчас, за Украину «идёт борьба как за ценность», и страна уже обозначена «на ментальной карте Европы». Но украинская власть именно в такой момент должна бы перейти он пиар-дипломатии к дипломатии реальной, чего пока не наблюдается, констатировал эксперт.

Он добавил, что могут быть самые разнообразные сценарии развития нынешней ситуации, «в том числе и смертельные» — психологически надо быть готовыми ко всему. Но позиция «ни войны, ни мира» может сыграть против украинских интересов, подчеркнул Лубкивский, посоветовав власти настаивать на своем стремлении вступить в НАТО и в ЕС.

В свою очередь экс-глава МИД Украины, директор Центра исследования России Владимир Огрызко рассказал, что, слушая выступлениям западных и российских политиков, можно сделать вывод о том, что Запад и РФ «живут в параллельных мирах». При этом, по его мнению, западные политики предлагают некий «нормальный выход», а российские — говорят нечто, напомнившее эксперту советскую пропаганду 80-х годов прошлого века. Огрызко заявил, что такую российскую неадекватность необходимо «заземлять».

По словам экс-главы МИД, шапкозакидательством Киеву заниматься не стоит, необходимо усиливать обороноспособность. Огрызко выразил надежду на то, что в Москве уже задумались над реальными последствиями для РФ возможных санкций Запада. При этом он заявил, что в нынешних обстоятельствах Киев может ставить вопрос о том, что имеет право на возвращение Украине ядерного оружия или аналогичного оружия сдерживания.

«Мы не будем воевать ни с Америкой, ни с Европой, мы будем давать отпор российскому агрессору», — обрисовал перспективы Огрызко, добавив, что, по его мнению, на открытое военное вмешательство Москва сейчас не решится, опасаясь ответа Запада, а вот на киберугрозу со стороны РФ следует обратить внимание.

Предложения Центра власть постепенно учитывает, и «мы вместе этого российского медведя поставим в ту чудесную клетку, где он и должен находиться», — рассказал о своих надеждах Огрызко. Песков рассказал, что будет, если у границ РФ появится ядерное оружие © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Принимавший участие в пресс-конференции журналист Виталий Портников подчеркнул, что, по его мнению, всё зависит от того, как поведёт себя Запад, поскольку сама Украина в случае полномасштабных боевых действий продержится лишь несколько недель. После этого в Киеве появится новое пророссийское правительство, а вот начнется ли партизанская война — это большой вопрос.

По словам Портникова, результаты выборов свидетельствуют о том, что украинское общество хочет не воевать, а хочет мира — голосует не за «ястребов», а за тех политиков, кто, как думают избиратели, может договориться с Москвой. Да и опыт Казахстана показывает, что ввод в страну даже незначительных сил ОДКБ оказалось достаточно для того, чтобы сбить волну протестов, напомнил журналист.

Что до хода переговоров между РФ и Западом, то Портников отметил, что красные линии Москвой очерчены, но — что дальше? Есть ли у Кремля план? По мнению журналиста, никто этого сейчас не знает. Точнее, таких планов наверняка много, но какой из них будет задействован — сейчас сложно сказать. Наверняка выберут наименее рискованный, тот, который приведёт к наименьшим утратам, считает журналист.

По его мнению, затягивая переговоры, Россия выиграет время, а Украина, как ни странно, получает шанс: если РФ перегнет палку, то Запад может принять Украину в НАТО. Но какова будет цена такого темпа? Она может быть серьёзной, предостерег Портников. Он добавил, что в таких условиях Украина не имеет компетентной власти, что несет дополнительные угрозы: когда остановятся предприятия, когда в магазинах поднимутся цены на продукты — «многим будет просто не до войны».

В свою очередь, бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что руководство РФ сейчас делает ставку на «право силы», и готово говорить только с США, не замечая ни Евросоюз. Дипломат рассказал, что он удивлен согласием Запада дать некие письменные гарантии Москве. По его словам, сейчас формируется новая модель мироустройства, и Киеву следовало бы проявлять больше активности.

Чалый также обрисовал три основных, по его мнению, сценария развития событий (конечно, их больше). Первый: полномасштабное вторжение, вероятность такого развития событий — 10%, он не основной, но он есть. Хотя, по мнению дипломата, Россия не способна сегодня занять всю территорию Украины по той причине, «потери будут неприемлемы».

Второй сценарий — деэскалация, возвращение войск в казармы. Пока этого не происходит, напротив — проводятся учения, которые, по мнению эксперта, призваны «подтолкнуть Запад к письменному ответу».

И третий сценарий — поиск компромисса. Чалый дал ему 73%, он, по его мнению, самый вероятный, поскольку «связан с действиями украинской власти». А она, нынешняя украинская власть, вопреки бравурным заявлениям, к открытому противостоянию с Россией не готова, подчеркнул дипломат, она стремится любым способом найти компромисс с Москвой. Лавров: диалог России с США и НАТО совершенно прозрачный © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

По мнению Чалого, этот сценарий, скорее всего, и попытаются реализовать в ближайшие недели. При этом такой поиск компромисса может сопровождаться «горячим ударом» со стороны РФ — и он может быть в разных формах, от киберудара и до одномоментного прекращения поставок электроэнергии. Есть вероятность, что могут появиться и миротворцы ОДКБ. А далее — Киеву будет не до вступления в НАТО, десятилетиями будут говорить только о преодолении последствий таких ударов, сказал Чалый.

Он отметил, что на вероятность подобного сценария указывает тот факт, что украинская власть не имеет пакета конкретных мер противодействия с учетом разных вариантов действий со стороны РФ. Власть рассчитывает договориться, в частности, Зеленский собирается в середине февраля поехать в Пекин и там он рассчитывает встретиться с президентом РФ.

Поедет он, конечно, не сам. Поэтому самое опасное для Украины время — это несколько дней в середине февраля, предположил дипломат. По его словам, в украинском обществе эти риски явно недооценивают.

Напомним, по итогам консультаций с американской стороной по гарантиям безопасности замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что американским коллегам объяснили: никаких планов, намерений напасть на Украину у России «нет и быть не может», а все мероприятия по боевой подготовке сил осуществляются в пределах нашей национальной территории страны. По словам Рябкова, нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария.