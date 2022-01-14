Во второй декаде января состоялись консультации, посвящённые инициативе Москвы о предоставлении взаимных гарантий безопасности. Определяющими стали переговоры между РФ и США 10 января в Женеве, продолжилась дискуссия 12 января в Брюсселе в Совете Россия-НАТО, который не собирался больше 2 лет, и в Вене на постоянном совете ОБСЕ

Три ключевых требования России, как уточнил министр иностранных дел страны Сергей Лавров, заключаются в 1) получении юридических гарантиях нерасширения НАТО на Восток; 2) юридических гарантий неразвёртывания на соседних с РФ территориях ударных вооружений, представляющих угрозу для её безопасности; 3) возвращении конфигурации архитектуры европейской безопасности к 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО, на основе которого впоследствии был создан Совет Россия-НАТО.

Остальные предложения зависят от того, как пойдёт разговор по этим трём инициативам.

Россия — США

Переговоры в Женеве продолжались 8 часов. Как рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, возглавлявший российскую делегацию, стороны впервые смогли поговорить по вопросам, которые раньше незримо присутствовали, но вроде как за кадром. Все понимали, что они есть, но делали вид, что ими лучше не заниматься. А сейчас вещи названы своими именами, не было попыток что-то приукрасить. обойти острые углы, и у представителей РФ сложилось впечатление, что американцы очень серьёзно подошли к российским предложениям и провели их углублённую проработку. Россия — США: принуждение к миру, старт процесса © REUTERS, Olivier Hoslet/Pool

Делегации обсудили будущее Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает 5 февраля 2026 года, и о ракетах средней дальности. У США на этот счёт сохраняются озабоченности, но первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, возглавлявшая американскую делегацию, считает, что на этом направлении возможен прогресс.

Однако по многим вопросам сблизить позиции так и не удалось. Речь прежде всего о дальнейшем нерасширении НАТО, и это, по словам Рябкова, одна из главных проблем. Более того, Соединённые Штаты даже обсуждать эту тему не собираются. Американцы и их союзники по альянсу утверждают, что обеспечить такие юридические гарантии, чего требует Москва, невозможно, поскольку в НАТО есть порядок: только сами страны-члены при поступлении обращения решают, кого принимать, а кого нет.

Подробное разъяснение по этому пункту дал Лавров в интервью программе «Большая игра», подчеркнув, что у России были аргументы, которых у Запада нет, касались они принципа неделимости безопасности:

«Мы настойчиво возвращали их не к НАТОвским порядкам, а к договорённостям, выработанным в рамках всего Евроатлантического сообщества и в рамках ОБСЕ. Они, действительно, расшифровывают неделимость безопасности как свободу каждой страны выбирать себе союзников. В этом же предложении без всяких точек и запятых говорится: при понимании, что государства-участники в этом контексте «не будут укреплять свою безопасность за счёт безопасности других государств». Ни одна страна или союз стран не имеют права претендовать на доминирующие позиции в Евроатлантическом регионе.

Всё это было согласовано в пакете, окончательно подтверждено в 1999 году в Стамбуле на саммите ОБСЕ с принятием Хартии европейской безопасности. Запад берёт только то, что ему выгодно. Мы исходим из того, что свобода выбора союзов — неотъемлемая часть недопустимости шагов, которые будут подрывать безопасность России и любого другого государства».

Шерман не только не согласилась с аргументами Москвы, но и пригрозила санкциями пожёстче тех, что ввели в 2014 году, в случае «вторжения на Украину». По её словам, доказательством отсутствия у России намерения вторгаться на Украину для американской стороны стало бы возвращение войск в казармы и предоставление информации о предстоящих учениях.

В свою очередь Рябков обратил внимание, что Запад сам вынуждает Россию усиливать учебно-тренировочную деятельность на собственной территории, поскольку в последние месяцы и годы наблюдает активнейшее освоение Североатлантическим альянсом Украины и других государств в непосредственной близости от РФ, и Москва продолжит проводить учения для обеспечения своей безопасности, несмотря на возражения НАТО.

Россия — НАТО

Диалог с Западом в Брюсселе продолжили заместитель министра обороны Александр Фомин и заместитель главы МИД Александр Грушко. Заседание Совета Россия — НАТО было неформальным, поэтому как таковой согласованной повестки не было, но в центре внимания были все те же темы. Разрядка 2.0. Почему Запад не готов уменьшить международную напряженность © AP, Mindaugas Kulbis

По итогам переговоров генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Россия призвала отказаться от предоставления членства Украине, альянс ответил отказом идти на компромисс по расширению, но сразу сделал важное замечание: гарантии безопасности НАТО «один за всех и все за одного», предусмотренные для союзников, на Украину не распространяются.

Обе стороны выразили готовность к продолжению диалога в рамках Совета Россия — НАТО, но Москве нужно время, чтобы дать ответ о графике дальнейших встреч.

Консультации в бельгийской столице чётко показали, что НАТО хочет ограничить повестку переговоров темой вооружений, но никаких гарантий неразмещения оружия у российских границ и непредоставления членства соседствующим с ней государствам не даёт, зато в качестве «сладкой пилюли» предлагает возобновить деятельность представительства РФ при НАТО и офис НАТО в Москве. Восстановление дипломатического присутствия России при Альянсе Грушко, который и руководил миссией, считает возможным, но только после того, как НАТО «ляжет на другой курс, который позволит встроиться в коллективные усилия по построению безопасности». Александр Жилин: Войны между Россией и НАТО в этом году не будет, но мало не покажется никому © Twitter, Александр Жилин

«Грушко выступал (на заседании Совета Россия — НАТО), он заявил: на угрозы будем создавать ответные угрозы. Протокол это или нет? Да, протокол, особого времени. Сергей Алексеевич Рябков, который твёрдо проводит нашу линию российскую, предлагал (НАТО накануне переговоров с США — ред.) «собирать манатки и убираться от наших границ». Это тоже реальности протокола.

Иногда нужно сказать и жёстко, это будет отвечать потребностям того времени, в котором мы оказались», — отметил постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов, на протяжении 20 лет состоявший на дипломатической службе.

Россия — ОБСЕ

Заседание постоянного совета ОБСЕ, которого проходило 13 января, не предусматривал дискуссии, но стороны вновь смогли чётко обозначить свои позиции по темам, которые находятся в центре внимания.

«Особый акцент сделали, конечно, на поведении США и НАТО, которые продолжают осваивать в военном отношении территории государств, вступивших в альянс, и размещать там ударные системы вооружения, что несёт прямую и непосредственную угрозу национальным интересам Российской Федерации», — сказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Кроме того, в антироссийскую военную деятельность НАТО вовлекаются страны, не входящие в альянс, в результате чего отрабатываются сценарии, в том числе наступательного характера. В результате действий Вашингтона, отметил дипломат, был уничтожены Договор по ПРО, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Договор по открытому небу, так и осталось нератифицированным Соглашение об адаптации Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

Всё это вынудило Москву реагировать на дестабилизацию военно-политической обстановки и выступить с требованием гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Сюрпризы мира и войны: как Украина попала в замес между Россией и США © коллаж Украина.Ру

Лукашевич подчеркнул, что предложения России — это не ультиматум, а попытка договориться о том, за какие линии нельзя заступать, и приглашение к профессиональным, предметным дискуссиям по вопросам войны и мира. Однако, по его словам, адекватного ответа от участников ОБСЕ на инициативу Москвы не последовало и, возможно, не будет, к такому выводу постоянного представителя РФ при ОБСЕ подталкивает скоординированная позиция Запада, что не может не вызывать разочарование.

Дипломат проинформировал журналистов, что Россия не рассчитывает обсуждать предложения по безопасности на площадке ОБСЕ — у организации накопилось очень много своих системных проблем.

Что дальше?

По завершению всех трёх раундов переговоров российская сторона ждёт от Запада письменного постатейного ответа на переданные в декабре предложения, но ждать бесконечно не будет, а если он не поступит в разумные сроки, то Москва примет меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз.

«Мы знаем, что Запад рассчитывает на сценарий, который позволит американцам сбросить с себя главную ответственность за решение этих вопросов на переговорах с нами. И сначала в Совете Россия — НАТО попытаться всё это растворить, привлекая своих соратников, а в ОБСЕ в принципе невозможно вести какие-либо переговоры. У неё даже устава нет.

Чтобы ОБСЕ обрела юридическую субъектность международно-правовую, мы уже 15 лет предлагаем начать переговоры над таким уставом. Нам отвечают, прежде всего, американцы: «Нет, как раз прелесть ОБСЕ в этой гибкости». В гибкости вопросы жёсткой безопасности никогда не решались и не будут решаться», — заявил Лавров 14 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

По словам министра, все прекрасно понимают, что перспективы достижения согласия зависят от США, что бы нам ни говорили о необходимости консультироваться с союзниками, вовлечения всех членов ОБСЕ — всё это лишь отговорки и попытки затянуть процесс.

Судя по реакции верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, мнение европейцев на самом деле не особо спрашивают. Он не доволен тем, что Европа не участвует в выработке новых правил, и разослал главам МИД стран ЕС письма с призывом подготовить собственные предложения по европейской безопасности, а также уведомил, что инициировал контакты с министром иностранных дел РФ. На пресс-конференции Лавров рассказал, что пересёкся с Боррелем на полях встречи глав МИД государств-участников ОБСЕ в Стокгольме 2 декабря 2021 года. Погребинский сказал, о чем Путин намекнул США © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

«Подтвердили с обеих сторон, что мы друг друга не избегаем, но я напомнил: мяч на стороне Евросоюза, мы не рубили концы в наших связях. Мы общались с Жозепом Боррелем в прошлом году, готовы общаться дополнительно. Всё зависит от того, насколько ему разрешат возобновить диалог с РФ и насколько конструктивны будут те вопросы, которые с их стороны могут быть затронуты. Говоря о возможности отдельного диалога с ЕС независимо от США и НАТО, кроме всего прочего, надо спрашивать у США и НАТО, разрешат ли они какие-либо самостоятельные действия», — заявил глава МИД.

Свою недоговороспособность США прикрывают мнимой заботой об Украине

В тот же день, когда в Брюсселе проходило заседание Совета Россия — НАТО, 12 января, в Вашингтоне группа из 25 сенаторов-демократов во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила законопроект под названием «Акт по защите суверенитета Украины».

Документ предусматривает в случае обострения ситуации на Украине введение санкций против должностных лиц России, включая президента страны Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Вооружённых сил Валерия Герасимова и командующих различными видами войск, а также запрет на операции с первичным и вторичным суверенным долгом РФ, наложение ограничения не менее чем на 3 из предложенных финансовых институтов: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, Российский фонд прямых инвестиций, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк.

В качестве возможной меры не исключено и ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT.

Законопроект, согласно процедуре, должны рассмотреть члены Сената комитета по международным отношениям, который возглавляет Роберт Менендес, а после утверждения обеими палатами Конгресса поступает на подпись президенту США. Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн уже сообщила, что администрация поддерживает инициативу.

Комментируя предложение американских сенаторов о расширении антироссийских санкций, Лавров заявил в интервью программе «Большая Игра»:

«Это своего рода такой нервный срыв, понимаете, это когда в бесконечном утверждении собственного величия люди где-то дошли уже до какой-то психологической отметки, которую очень трудно объяснить. И я с изумлением читаю все эти инициативы. Вроде взрослые люди, серьёзные политики, не первый год в Конгрессе, и такого рода шаги не делают чести абсолютно». Белый дом встал на сторону России и отговорил Сенат от санкций против «Северного потока — 2» © РИА Новости, Игорь Михалев / Перейти в фотобанк

По словам министра, хотя угрозы новых санкций США и абсурдны, он не исключает ничего, поскольку такие решения Конгресс принимал уже не раз, и тогда Москве не останется ничего иного, как дать адекватный ответ.

На вопрос журналистов, готова ли Москва ввести зеркальные меры, в том числе санкции против президента США Джо Байдена, если Вашингтон предпримет подобные действия, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что введение санкций против главы государства — это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений.

«Никогда не будем действовать так, как США. Для них за последние годы санкции стали главным инструментом внешней политики. Культура дипломатии и компромиссов практически утрачена. Почему мы внесли свои предложения? Хотим вернуться к переговорным методам решения проблем», — подчеркнул Лавров.

Посол РФ в США Анатолий Антонов расценил требования американских законодателей «побольнее наказать» Россию как попытку воздействовать на неё на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности.

Хочешь мира, готовься к войне

Как бы то ни было, Россия готова к любому развитию ситуации.

«Президенту военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения обстановки. Это тяжёлый сюжет. В публичном пространстве он не должен ни коим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии», — сказал Рябков в интервью программе «Специальный гость с Тиной Канделаки».

В тот самый момент пресс-служба Северного флота сообщила, что Норвегия уведомила Россию о проведении странами НАТО военных учениях Cold Response-2022 в марте-апреле. Они пройдут в несколько этапов, в том числе в акватории Норвежского моря и на территории северной и центральной части Норвегии, с участием национальных вооружённых сил Норвегии, а также государств-членов НАТО и стран-партнёров блока общей численностью около 40 тысяч человек.

И к такому повороту событий Россия готова. 14 января Министерство обороны РФ сообщило о проведении внезапной проверки боевой готовности в Восточном военном округе в рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабных учений «Восток-2022», которые позволят оценить способность армии оперативно действовать после перегруппировки на большие расстояния по территории страны. При этом некоторые соединения и части перебрасывают на незнакомые полигоны на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации.

Подразделения округа должны отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения и выполнить контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки.

Двумя днями ранее, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что военные учения в России и переговоры с НАТО никак не связаны, военное строительство и военное обучение продолжались, продолжаются и будут продолжаться — это обычная практика любых вооружённых сил. Владимир Корнилов: Россия всегда действует стремительно и не анонсирует свои шаги © РИА Новости, Владимир Трефилов

В начале переговорного марафона России с США, НАТО и ОБСЕ никто не строил иллюзий по поводу достижения договорённостей за считанные дни, и уже по итогам консультаций стороны условились продолжить диалог. Письменный ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности продемонстрирует, насколько Запад искренен в отношениях с Москвой, отметил Лавров.

А что касается обещаний, министр в этом контексте напомнил фразу, которую 38-й президент США Джеральд Форд произнёс в 1975 году, когда был подписан Хельсинкский заключительный акт: «История будет судить об этом Совещании не по тому, что мы здесь сегодня говорим, а по тому, что мы сделаем завтра, не по обещаниям, которые мы даём, а по обещаниям, которые мы выполняем».

Вот и посмотрим, какие из многочисленных данных обещаний, в том числе о нерасширении НАТО на Восток, Запад в конечном итоге выполнит.