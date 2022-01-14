В Украине, которая прежде считалась житницей Европы, хлеб может стать роскошью. В стране из-за подорожания газа еженедельно растет цена на хлеб, который стоит уже дороже, чем в странах Евросоюза

Доходы граждан самой бедной страны континента не позволяют покупать даже основные продукты питания. Следствием могут стать давно забытые голодные бунты, вроде тех, которые недавно прокатились по Казахстану после роста цены на газ.

Гендиректор «Укрхлебпрома» Александр Васильченко в начале января 2022 года заявил, что уже в этом месяце цены на хлеб вырастут на 10%, и в дальнейшем могут продолжить увеличиваться из-за цены на газ, которая выросла для предприятий в 10 раз за прошедший год. Нищета, безработица, голод. Новые угрозы режиму Зеленского в 2022 году © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

«Предприятия терпят убытки. Как промежуточное решение — достигнута договоренность, в первую очередь с крупными торговыми сетями, о повышении цен на массовые виды хлеба в январе — на 10%.

Если льготная цена на газ для хлебопекарных предприятий не станет реальностью — следует ожидать дальнейшего резкого роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия», — сообщил Васильченко.

Он отметил, что подписанный в конце прошлого года меморандум по стабилизации цен на газ не работает.

По сути меморандум, о котором говорит Васильченко, стал просто очередной ничего не стоящей бумажкой, подписанной властями Украины. Подписать такой меморандум требовали украинские пекари и мукомолы, предупреждая о закрытии предприятий.

«Предприятия находятся сейчас на грани выживания. Цена на газ выросла в 10 раз и продолжает расти. Данная ситуация является угрожающей для всей отрасли и грозит возможными закрытиями заводов уже в первом квартале 2022 года», — предупреждал замдиректора компании «Сумская паляница» Константин Шушара.

Пекари просили правительство Украины предоставлять им газ, добываемый на Украине, по льготным ценам. И правительство вроде бы пошло на встречу, подписало меморандум, но исполнять его не собирается. В итоге муку (из украинской пшеницы) теперь выгоднее завозить из Турции, куда идет «Голубой поток» с газом по адекватной цене.

Как это ни парадоксально звучит, но дешевле зерно отвезти за море, там переработать и испечь хлеб, чем сделать это на месте. На Украине ввели госрегулирование цен на ряд продуктов © Facebook, Денис Шмигаль

Всеукраинская ассоциация пекарей в этой связи направила президенту Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю официальное обращение с просьбой принять меры по разблокированию постановления о льготной цене на газ.

В нем отмечается, что у пекарей нет возможности купить газ по рыночным ценам, поскольку это приведет к дальнейшему росту задолженности за сырье и прекращению его поставок. Бездействие правительства касательно социальных проблем может привести к катастрофическим социальным последствиям.

Перед новым годом о схожих проблемах говорили птицеводы, представители молочной, кондитерской индустрии. Все они предупредили о возможном прекращении производства в своих отраслях

Глава «Укрхлебпрома» Васильченко предупреждает власти о возможности повторения в стране казахстанского сценария с бунтами. Однако, как полагает издание Klymenko Time, после таких заявлений следует ожидать не снижения цены на газ для пекарей, а скорее допросов в СБУ.

«После таких слов власть скорее займется самим Васильченко, чем поставщиками газа. Прямой намек на бунты в стране — это опять же прямая дорога в СБУ на «поговорить», — пишет Klymenko Time.

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко отмечает, что хлеб на Украине стоит намного дороже, чем в соседних странах.

«Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты. При украинской нищете хлебобулочные изделия на Украине уже стоят существенно дороже, чем в России, Белоруссии или Польше.

Все идёт к тому, что в ближайшей перспективе хлеб может превратиться в продукт, доступный лишь обеспеченным людям. А ведь это главный продукт на наших столах», — пишет Журавко. Почему в Украине голодают дети? © коллаж Украина.Ру

И речь идет не только о хлебе. Стоимость яиц в Украине уже достигла 45 гривен (150 р.) за десяток, в то время как в Польше их можно купить по 28 гривен, а в Испании — по 34 гривен.

Овощи на Украине тоже взлетели в цене в 1,5-2 раза за год при стабильном курсе гривны. С декабря 2020 года по декабрь 2021 года цена на капусту выросла с 4,76 грн за кг до 11,63 грн (35 р.) за кг, лук репчатый — с 5,12 грн за кг до 12,09 грн (38 р.) за кг, свеклу — с 5,39 грн за кг до 13,34 (40 р.) грн за кг. Цена на морковь выросла с 6 грн за кг до 9,98 (31р.) грн за кг.

В январе цены на эти продукты подскочили еще на 10-20% и продолжают расти. В супермаркетах ценники переписывают практически ежедневно.

Тепличные помидоры и огурцы на Украине сравнялись в цене с экзотическими манго и ананасами, поскольку везут их зачастую из тех же заморских краев. В конце года на Украину наладили было импорт огурцов из РФ, но власти Украины сразу же бросились бороться с огурчиками агрессора, угрожающими национальной безопасности.

На днях власти Украины ввели госрегулирование цен на период карантина, чтобы стабилизировать ситуацию. В список социальных продуктов попали хлеб, мука, гречка, сахар, подсолнечное масло, макароны, яйца куриные и молоко.

Или холод, или голод: власти Украины оказались в безвыходной ситуации © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Число граждан Украины, проживающих ниже черты бедности, по разным оценкам составляет до двух третей населения. А недоедают, по данным ЮНИСЕФ, 10 миллионов, в том числе 1,1 млн человек — голодают. Это данным начала прошлого года.

Чем выше цены, тем больше вероятность срыва в голодные бунты и погромы магазинов. Причём происходит это на фоне массового увольнения украинских полицейских, недовольных уровнем зарплат.

Надежд на банды радикальных националистов властям Украины тоже особо возлагать не стоит: они, скорее, сами присоединятся к погромщикам. В такой ситуации голодные бунты могут быть объявлены происками РФ и тем самым вторжением, о которых западные СМИ и политики регулярно говорят в последнее время.