В ближайшее время у границ России пройдут военные учения стран-членов НАТО, предупредило 13 января оперативное командование вооруженных сил Норвегии командование Северного флота России. Тем временем в России началась проверка в войсках Восточного военного округа

О предупреждении норвежцев сообщила пресс-служба Северного флота РФ.

«С предварительными планами предстоящего учения Вооруженных сил Королевства Норвегия и ряда других стран — участниц Североатлантического альянса командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева ознакомил сегодня во время планового сеанса видео-конференц-связи командующий оперативного командования Вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одло», — сообщили в пресс-службе. Больше денег, оружия — и новые проблемы. Что Украине даст статус «НАТО-плюс» © пресс-служба президента Украины

Как уточнили на флоте, генерал-лейтенант Одло заверил, что Вооружённые силы Норвегии строго придерживаются Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, принятого на Форуме ОБСЕ в 2011 году, и выступают за прозрачность крупных военных учений.

«Адмирал Александр Моисеев поблагодарил норвежского военачальника за предоставленную информацию и пожелал норвежским коллегам безопасного проведения своих военных маневров», — указывалось в сообщении пресс-службы Северного флота.

Учения Cold Response 2022, о которых Норвегия предупредила Россию, пройдут в марте-апреле в несколько этапов. Часть учений пройдёт в Норвежском море, часть — на территории северной и центральной части Норвегии. В учениях будут участвовать подразделения не только Норвегии, но и около 28 стран-членов НАТО и стран-партнёров. Общая численность задействованных военнослужащих достигнет 40 тысяч человек.

Предупреждение о военных учениях Северный флот получил накануне крайне резких заявлений главы НАТО Йенса Столтенберга, а также внезапного объявления учений в Восточном военном округе.

Риторика накаляется

В пятницу, 14 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире Польского радио заявил: сейчас наступил критический момент для безопасности в Европе, и России нужно донести позицию всех союзников по НАТО.

«Мы сейчас находимся в критическом моменте для европейской безопасности и должны разговаривать с Россией среди прочего для того, чтобы передать ей единогласную позицию всех союзников, что мы не пойдем ни на какие компромиссы, если речь идет о принципе. Каждая страна имеет право на выбор собственной дороги и решения, хочет ли она принадлежать военному союзу, которым является НАТО или нет. Но также ключевым является наше право на защиту всех союзников и размещение войск в восточной части НАТО», — заявил Столтенберг. Александр Жилин: Войны между Россией и НАТО в этом году не будет, но мало не покажется никому © Twitter, Александр Жилин

Он также обвинил Россию в концентрации сил на границах с Украиной.

«Но мы видим значительную концентрацию сил — десятки тысяч войск, готовых к бою. Это все ведет к тому, что угроза реальна. Поэтому мы предупреждаем, что цена для России будет высокой», — отметил Столтенберг.

Впрочем, в России этого не боятся.

«От них чего угодно можно ждать. Но смею вас заверить: мы готовы к любому развитию событий и в сфере экономики. У нас если и были какие-то иллюзии, то за последние семь лет эти иллюзии растаяли полностью», — заявил спустя несколько часов на пресс-конференции по итогам года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он заявил, что Россия последовательно и быстро избавляется от рисков, связанных с экономическими связями, зависящими от контролируемых Западом структур.

Кроме того, на пресс-конференции Лавров обозначил и те «красные линии», которые существуют в отношениях России и Запада. Он отметил, что речь не только о членстве Украины в НАТО.

«Даже если Украина остается вне НАТО, там возможны двусторонние договоренности с американцами, англичанами, с другими западными странами, которые там создают военные объекты, базы на Азовском море», — сказал министр.

Это, по его словам, Россия не приемлет.

«Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для РФ, это еще одна красная линия», — рассказал глава МИД.

Но могла ли агрессивная риторика стран Запада и непростая ситуация в Донбассе вызвать переброску военной техники с востока России на запад, о которой сообщил ряд СМИ. И была ли эта переброска?

Что там на востоке?

В пятницу, 14 января, Минобороны РФ сообщило о том, что в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности.

«Продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности», — отмечалось в сообщении Минобороны.

«Более радикальный договор»: назван альтернативный способ остановить продвижение НАТО © РИА Новости, Оксана Джадан / Перейти в фотобанк

Таким образом, речь не идёт о переброске войск к границам с Украиной, а лишь об учениях в отдельно взятом военном округе. Тем более, на восточных рубежах России тоже весьма непростая ситуация.

В пятницу, 14 января, практически одновременно с известием о начале внезапной проверки боевой готовности в войсках Восточного военного округа в России в Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о запуске КНДР двух баллистических ракет.

«Армия Южной Кореи сегодня 14 января во второй половине дня засекла пуск Северной Кореей двух предположительно баллистических ракет малой дальности из провинции Пхенан-Пукто в восточном направлении», — отмечалось в сообщении Объединённого комитета.

В заявлении также говорилось, что южнокорейские военные отслеживают действия КНДР «сохраняя готовность».

«Более радикальный договор»: назван альтернативный способ остановить продвижение НАТО © РИА Новости, Оксана Джадан / Перейти в фотобанк тренировки по противовоздушной обороне.

В общем, обстановка на Дальнем Востоке тоже непростая. При этом Восточный военный округ граничит по морю и с США. А значит оголять тылы там Россия точно не будет. Тем более, что, как заявил 14 января на пресс-конференции глава МИД Лавров, Россию также беспокоит союзничество Японии и США.

Следует обратить внимание и на то, что о «переброске Россией войск к Украине» сообщают либо анонимные Telegram-каналы, либо СМИ с неоднозначной репутацией. Таким образом можно говорить об искусственном нагнетании истерии, что, впрочем, не означает, что обстановка на рубежах РФ спокойная. Тем более НАТО, хоть пока и на уровне заявлений, повышает ставки в противостоянии с Россией.