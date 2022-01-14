Прошлый год научил крымский турбизнес импровизировать. Отельеры признаются, что в 2021 работали на износ. Никто не знал, будут ли ограничения, поедет ли турист и какой он будет. Сейчас, подсчитывая доходы, представители отрасли констатируют - действительно, заработали неплохо, а можно и больше. Но хватит ли места всем?

Вперед в прошлое

В Крыму ввели ограничения для туристов. Как отдыхающие их обходят © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк Сергей Аксенов хоть и не стал давать прогнозы на 2022-й, но предположил, что в следующем году Крым вполне может принять и 10 миллионов отдыхающих — столько советских людей ежегодно посещали полуостров в далекие 60-70-тые.

"В связи с ограничениями в ряде стран по заезду туристов, Крым как одно из наиболее востребованных направлений активно развивается. Не могу сказать, будет 10 миллионов или не будет. Если мы будем соответствовать ожиданиям туристов, то, может, и больше 10 миллионов будет. Но должно быть соответствие цена-качество", — сказал Аксенов на итоговой пресс-конференции.

Акулы турбизнеса поддерживают: Крым действительно способен принять и более 10 миллионов курортников за год. Места хватит всем, но лучше увеличивать турпоток за счет межсезонья — на крымских дорогах летом итак не развернуться.

За блокады ответят. Почему Крым требует от Украины триллионы рублей Наталья Стамбульникова.

При этом крупные игроки отрасли отмечают, что большинство россиян все-таки не готовы к зимнему отдыху в Крыму. Просто потому, что в регионе нет масштабных мероприятий или точек привлечения на Новый год, считает генеральный директор Mriya Resort Самвел Саруханян. Загрузка отелей на новогодние праздники в Крыму, по его информации, в этом году на 30% ниже.

"Ответ на вопрос «Почему я должен поехать в Крым зимой?» так и остаётся подвешенным. Поэтому нам предстоит серьёзная работа для того, чтобы уже в следующем году изменить это представление. Во-вторых, есть отток клиентов, связанный с открытием Мальдив, Египта и Дубай. Многие туристы спокойно туда путешествуют без каких-либо проблем несмотря на коронавирус. Все эти страны выдерживают очень чёткие ограничения на уровне государства, что в нашем формате внедряется в массы не так активно", — сказал КП Саруханян.

Недовольные и преданные

Где найти в Крыму рай для пеших туристов © irina-foto.ru

"Туристы в этом году были специфичные. И они стали более активные. Это люди, которым что-то не нравится. Сейчас все стали блогерами и появилось больше желающих написать плохо, причем много и развернуто. Это был их вынужденный отдых. Мы не любим Крым, мы не хотим в Крым, но больше некуда. Это туристы одноразовые. Их было 10-12%. То есть это люди, которые сюда больше не вернутся. Надеемся, что в следующем году таких туристов будет меньше. У Крыма есть своя целевая аудитория, свой преданный турист, который по нему скучает", — резюмирует Стамбульникова.

К такому количеству «преданных» туристов в этом году оказалась не готова Феодосия. За лето курортники выпили воду, которой городу обычно хватает до ноября. Питающее Феодосию водохранилище оказалось пустым уже к середине осени. Но городу удалось избежать графиков, на которые год назад перешли курортные Ялта и Алушта, а также Симферополь и Бахчисарай. Феодосию перевели на водоснабжение из артезианских скважин, а сейчас подводят трубы нового тракта водоподачи, который строится параллельно Северо-Крымскому каналу. Вопрос днепровской воды для полуострова окончательно уходит в прошлое. К тому же обильные осадки этим летом и в начале зимы позволили закрыть тему водоснабжения. Для Ялты, по оценкам властей, как минимум на год вперед.

И хотя антиковидные ограничения в Крыму остаются на повестке дня, республике все же удалось преломить ситуацию с коронавирусом. Введение QR-кодов в общественных местах способствовало снижению заболеваемости. Требование остается неизменными при заселении в гостиницы или отели, но уже временно не действует в торговых центрах.