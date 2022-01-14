Американские власти хоть и подчёркивают, что по-прежнему выступают против газопровода в обход Украины, но прекрасно осознают, что если сейчас расширить ограничительные меры в отношении участников проекта, то это выйдет боком прежде всего для самого Вашингтона

В ходе голосования 13 января Сенат не поддержал законопроект, разработанный республиканцем Тедом Крузом, который предусматривал введение президентом США ограничительных мер — запрета на въезд в США, заморозка активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами чёрного списка — против организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию «Северного потока-2», и ряда их сотрудников. Таким образом, Джо Байдену в частности пришлось бы восстановить санкции против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига, которые глава государства отменил в 2021 году, дабы не портить отношения с Германией. Запад — Украине: «Сила Сибири — 2» поважнее «Северного потока — 2». «Газпром» согласен © commons.wikimedia.org, Presidential Executive Office

В преддверии голосования сенаторов Белый дом опубликовал заявление, в котором говорится, что администрация крайне возражает против законопроекта, обязывающего ввести санкции против ответственных за работу над «Северным потоком-2», и не верит, что эта инициатива поможет Украине.

Для принятия законопроекта было необходимо 60 голосов, то есть требовалась поддержка как минимум 10 демократов, а добиться этого было очень сложно. Неделю назад издание Politico написало, что однопартийцы президента в Сенате, скорее всего, выступят против санкций в отношении «Северного потока-2», поскольку они помешают Белому дому добиться единства с европейскими партнёрами.

«Мне не нравится идея «Северного потока-2», но идея нанести удар под дых одному из наших самых ключевых союзников в нынешней ситуации больше походит на театральщину», — сказал накануне голосования сенатор-демократ Марк Уорнер.

По сведениям Politico, даже те американские демократы, которые высказывались за усиление давления на участников проекта «Северный поток-2», сигнализировали об изменении своей позиции. В поддержку законопроекта выступал лишь 1 сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Возможно, результатом сложившейся картины стало вмешательство Госдепартамента. Американские СМИ сообщали, что заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд и старший советник Госдепартамента по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн лично пытались убедить законодателей не поддерживать предложенные санкции. Игорь Юшков: «Северный поток-2» стал разменной монетой во внутренней политике США © РИА Новости, Нина Зотина

«То, что мы видим в Конгрессе никак не может повлиять на «Северный поток-2». Мы работаем с Германией и ЕС над тем, чтобы замедлить рассмотрение вопроса о запуске газопровода», — говорила на брифинге Нуланд.

Позиция американских властей, как пояснил официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс, заключается в том, что они по-прежнему выступают против реализации проекта «Северный поток-2», однако введение санкций в настоящий момент ослабит единство Соединённых Штатов и Европы и не станет сдерживающим Россию фактором в её политике в отношении Украины.

Социал-демократическая партия Германии, победившая на сентябрьских выборах в Бундестаг, запуск газопровода поддерживает. Представляющая эту политическую силу министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт призвала не смешивать вопросы о газопроводе, который преследует экономические цели, и ситуации на Украине. Она подчеркнула, что конфликт в Донбассе необходимо решать исключительно путём переговоров и без привязки тем, которые никакого отношения к нему не имеют. Кроме того, высок уровень поддержки «Северного потока-2» и среди рядовых немцев: 57% жителей западных регионов и 70% — восточных, а против проекта выступает всего 28% населения ФРГ, показал опрос Института Infratest dimap, проведённый для телеканала ARD.

«Немцы всегда довольно прагматично относились к сотрудничеству с Россией. Как только произошёл газовый кризис, это сразу же отразилось на тарифах на отопление и электроэнергию. И те самые простые немцы, о которых, собственно, идёт речь, сразу из своего кошелька начинают выкладывать больше. Естественно, им это не нравится, потому что тарифы за последние годы выросли в разы», — объяснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В Бундестаге назвали причину отсрочки запуска «Северного потока-2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Кроме того, инициатива республиканцев о расширении санкций против «Северного потока-2» поставила Демократическую партию в затруднительное положение. Как писал новостной портал Axios, поскольку на этой неделе официальные лица Белого дома находились в Европе на переговорах с представителями России, однопартийцы президента стояли перед неудобным выбором: либо выступить против Джо Байдена, чья администрация отговаривала от дальнейшего давления на участников «Северного проекта-2», либо проголосовать против санкций. Голосование, состоявшееся 14 января, имело гораздо более глубокое значение, чем просто противостояние запуску трубопроводу, мешающему планам Вашингтона продавать свой дорогой сжиженный газ в Европу — это часть сделки по утверждению на должности в Госдепартамент кандидатов, предложенных президентом: Круз неоднократно блокировал кадровые назначения дипломатов, требуя ужесточить санкции против «Северного потока-2».

А вот для России новые санкции против «Северного потока-2», как написал в статье для издания Foreign Affairs американский эксперт Крис Миллер, будут иметь почти нулевые экономические издержки.

«Если «Северный поток-2» заблокируют, Россия просто продолжит поставлять газ в Европу по существующим маршрутам. Избыток пропускной способности трубопровода уже есть, поэтому объём продаж российского газа в Европу не изменится», — поясняет он.

Кроме того, в феврале 2021 года в статье для газеты The New York Times Миллер отмечал, что запуск газопровода не окажет влияния на энергетической безопасности большинства стран Европы, в том числе Польши и Литвы, закупающих сжиженный природный газ в США или Норвегии. На основании чего эксперт делает вывод о том, что «Северный поток — 2», скорее, «служит привлекательной мишенью для желающих проверить на прочность степень влияния России».

«Введение санкций позволяет американским законодателям звучать жёстко по отношению к руководству РФ без особых последствий», — констатирует Миллер, отмечая, что гипотетическая остановка реализации проекта не наносит экономического ущерба Соединённым Штатам.