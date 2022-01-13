Были ли беспорядки в Казахстане попыткой «цветной революции»? В разных странах дают противоположные ответы на этот вопрос. О том, как освещают казахстанские события мировые СМИ - в обзоре издания Украина.ру

Британский журнал «Экономист» сообщает: недовольство населения правящей элитой поставило страну на грань хаоса.

Среди пяти среднеазиатских государств, ставших независимыми после распада СССР, Казахстан казался самым процветающим, лучше всего управляемым и стабильным, информирует издание. Илья Намовир: после развала СССР Казахстан превратился в сырьевой придаток Запада © Facebook, Ilya Namovir

Нурсултан Назарбаев управлял им, фальсифицируя выборы, подавляя оппозицию и сотрудничая со сказочно обогащавшейся элитой, среди которой было много его родственников.

Назарбаев ушел с поста президента, будучи внесен в конституцию страны в качестве «лидера нации».

Казалось, он организовал плавную передачу власти, назначив послушного преемника, Касыма-Жомарта Токаева.

Однако сейчас от этой удобной договоренности не осталось и следа, рассказывает издание. Беспорядки не сулят ничего хорошего для Назарбаева, считает автор. С момента начала событий от него ничего не было слышно.

«Один из его самых важных приспешников, Карим Масимов, бывший премьер-министр и глава службы безопасности, был уволен и арестован. Токаев, кажется, стал самостоятельным и взял бразды правления в свои руки, по крайней мере, на данный момент», — отмечает автор.

В статье также приводится подробное описание недвижимости, которой владеют члены семьи Назарбаева и других членов казахстанской элиты (включая родственников нынешнего президента) в Швейцарии и Великобритании. «Демонстративное потребление и богатство, разжигающие антагонизм по отношению к правящей элите, по крайней мере означают, что, если они будут вынуждены бежать, у Назарбаевых и их друзей не будет недостатка в жилье», — иронизирует журналист.

Редакционная статья в левой британской газете «Морнинг стар» напоминает:

«В 2011 году президент Нурсултан Назарбаев был переизбран с успешными 96 процентами голосов, но когда позже в том же году в нефтедобывающем центре Жанаозен на западе Казахстана началась демонстрация за повышение заработной платы, режим применил летальные средства, и 14 человек были убиты»

Британский парламент хочет наказать Тони Блэра за вторжение в Ирак © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Тони Блэра в качестве консультанта, указывает газета.

Блэр посоветовал Назарбаеву проводить постепенными и требующие времени реформы, а тем временем улучшать международный имидж страны.

Однако нынешние беспорядки вряд ли могут быть успокоены «сладкими словами достопочтенного сэра Тони Блэра, доверие к которому сегодня ещё более подорвано, чем тогда, когда Назарбаев выложил крутые 13 миллионов фунтов стерлингов за его совет», — пишет газета.

Издание пишет, что участие в беспорядках джихадистов и движений, связанных с турецким экспансионистским проектом, вполне возможно, но не стоит путать их с массовыми протестами недовольного населения.

К событиям в Казахстане. Закат американских «цветных революций» усиливает Россию © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Американский и британский капитал слишком много вложил в Казахстан, чтобы дестабилизация страны была бы целесообразной стратегией для поддержания там западного влияния, указывает газета.

Иного мнения придерживается пекинская газета «Глобал таймс».

«Пока мир все еще наслаждался празднованием Нового года, никто не ожидал, что десятки тысяч организованных бандитов в одночасье ввергнут Казахстан, самую богатую страну Центральной Азии, в общенациональные беспорядки. Действительно, эскалация насилия имела признаки преднамеренного, организованного антиправительственного движения», — указывает газета.

В подтверждение своих слов автор рассказывает о том, что казахстанское телевидение показало «участника беспорядков из Киргизии, который признался, что получил 200 долларов и билет на самолет, чтобы отправиться в Казахстан для участия в акции протеста».

Видимо, до Китая не дошло продолжение истории с киргизским музыкантом Викрамом Рузахуновым, задержание которого в Казахстане по обвинению в участии в беспорядках вызвало скандал. Вскоре он был освобождён, и впоследствии рассказал, что оговорил себя по совету сокамерников в надежде на быструю депортацию на родину.

У любого, кто следит за международными делами, возникает ощущение дежавю, продолжает автор «Глобал таймс». Сцены насилия в Казахстане напоминали «цветные революции» в других странах региона.

«Всего восемь лет назад на Украине сотни тысяч погромщиков опустошили центр Киева насилием и кровопролитием. США и европейские страны, подстрекая мятежников пропагандой и обещаниями, угрожали правительству Януковича санкциями, в конце концов добившись прихода к власти прозападного режима», — напоминает газета, отходя от обычной практики официальных китайских СМИ — не давать негативных комментариев о событиях в постсоветских странах.

Испанская газета «Паис» публикует большой репортаж под заголовком «Алма-Ата, эпицентр протестов в Казахстане». Город возвращается к нормальной жизни под жестким контролем военных. В минувшую среду президент Токаев посетил город, что, является признаком окончательной стабилизации обстановки, сообщает корреспондент.

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На въездах в Алма-Ату стоят блокпосты, в небе гудят вертолеты, а на перекрестках стоят танки и БТРы, и солдаты с автоматами Калашникова.

Когда они видят более четырех человек вместе, то кричат, приказывая расходиться, продолжает журналист.

Многим жителям города есть что рассказать о том, как они пережили беспорядки.

Так, Ирина Канабейских рассказала корреспонденту о своей подруге, получившей ранение в плечо шальной пулей у себя дома.

Она утверждает, что события были хорошо спланированы и скоординированы, возможно, из-за границы, как на Украине и в Белоруссии, сообщает журналист.

Пока что правда о произошедших событиях погребена под кучей слухов, подогреваемых непроверенными заявлениями, пишет автор. К последним он относит и утверждение Токаева о «двадцати тысячах бандитов», напавших на Алма-Ату.

Комментатор польской газета «Речь Посполита» считает, что независимому Казахстану наступает конец.

«Вероятно, завершился важный этап в истории Казахстана, который представлял собой попытку построения относительно независимого государства в Средней Азии, уравновешивающего влияние Востока и Запада, а также служившего буфером между путинской Россией и радикализирующимся исламским Югом», — утверждает журналист.

Назарбаев был жестким, но компетентным лидером. Он поддерживал хорошие отношения с Россией, но также активно сотрудничал с КНР и США. Радослав Чарнецки: Польский «католибан» рассматривает Белоруссию и Россию как пространство для «цивилизационной миссии»

Помимо культа собственной личности, он выстроил азиатский миф этнического Казахстана в противовес России, а в 2017 году он решил перевести казахский язык с кириллицы на латиницу, рассказывает автор.

Это не могло понравиться Кремлю.

Возможно, подробности того, что произошло в Казахстане, мы узнаем позже, но вполне возможно, что процесс передачи власти был сознательно сорван русскими, утверждает польский журналист.

«Активная роль Путина в дестабилизации своего южного соседа не стала бы неожиданностью», — предполагает комментатор, не уточняя роль Путина в повышении цен на сжиженный газ, спровоцировавший беспорядки.

Казахи имеют все основания считать обращение Токаева за военной помощью к России национальной изменой, говорит автор, предрекая дальнейшие серьёзные проблемы в стране.

Очень недоволен ролью России в стабилизации Казахстана и комментатор турецкой газеты «Карар». В статье «Русские солдаты в Казахстане» он пишет:

«Трудно понять, о чем думал Токаев, когда передал российской армии вопрос, который мог быть решен своими, и прежде всего демократическими, средствами. Он поставил себя в роль крупного должника перед Москвой и создал основания для ее интриг…. Ведь как только он начинает опираться на российскую армию, его власть перестает быть государственной властью и переходит к Путину».