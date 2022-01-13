«Северный поток-2» давно стал центральной темой международных отношений, однако только в последние дни представители прекрасной половины европейских и американских политиков стали открыто вставать на его защиту

Заявление новой главы Минобороны ФРГ Кристины Ламбрехт (СДПГ) о том, что нельзя увязывать газопровод и ситуацию на Украине стало довольно неожиданным: ее предшественница Аннегрет Крамп-Карренбауэр всегда придерживалась жесткой антироссийской позиции.

Ламбрехт же призвала «не пытаться решить конфликт (на Украине — ред.) с помощью проектов, которые не имеют к этому никакого отношения», добавив, что «это не получится сделать».

«Нам не нужно втягивать «Северный поток-2» в украинский конфликт», — сказала она 13 января.

В этот же день по другую сторону сторону Атлантики представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн заявила, что санкции против «Северного потока-2», как это ни парадоксально звучит, подорвут усилия США по сдерживанию России.

Ее заявление прозвучало в связи с предстоящим голосованием по законопроекту сенатора-республиканца Теда Круза о новых санкциях в отношении «Северного потока-2».

«Этот законопроект не сдержит агрессию России и не защитит Украину», — подчеркнула она.

Politico: Администрация Байдена убеждает сенаторов-демократов не голосовать за антиросийские санкции © РИА Новости, Игорь Михалев / Перейти в фотобанк

Но даже там многие — а в особенности в команде президента Джо Байдена — понимают, что «Северный поток-2» не российский, а в гораздо большей степени европейский проект, который жизненно необходим странам ЕС, а Россия, как показывает нынешняя ситуация на европейском рынке газа, спокойно обходится и без него, получая рекордные прибыли.

Вот и замгоссекретаря США Виктория Нуланд днем ранее тоже пыталась спасти СП-2 от санкций. Правда, действовала она при этом как слон в посудной лавке.

«То, что мы делаем сейчас, так это работаем с немцами, с Евросоюзом для того, чтобы замедлить их рассмотрение имплементации трубопровода. Нынешнее правительство Германии предприняло значительные шаги к этому», — сказала Нуланд, объясняя почему не нужно голосовать за законопроект Круза — мол, и так все возможное делаем, чтобы его затормозить.

Не совсем понятно, почему она так презрительно отозвалась о новом Кабмине ФРГ, фактически назвав его представителей американскими марионетками — для дипломата ее уровня это непростительно.

Единственное объяснение — нынешние позиции Байдена в американской политике настолько слабы, что нужно во что бы то ни стало показать его «крутизну». Очевидно, что этой же цели служит другой законопроект об антироссийских санкциях, внесенный на рассмотрение Сената уже представителями Демократической партии США.

В этом документе не упоминается «Северный поток-2», зато предлагается ввести персональные санкции против президента РФ Владимира Путина и отключить Россию от системы SWIFT, лишив ее возможности осуществлять долларовые переводы.

«Речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений. Формулировки эти кроме как таким образом трактовать невозможно», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя этот скандальный законопроект.

То, что Байден откровенно рискует отношениями с Россией ради того, чтобы защитить «Северный поток-2», подтверждает слабость его позиций в американской власти. Не стоит забывать, что законопроект Круза попал на голосование только потому, что Байдену понадобилась помощь этого сенатора в назначении ряда важных для Белого дома чиновников.

Это заставляет всерьез волноваться европейских и особенно немецких политиков — тех, которые действуют независимо от воли Соединенных Штатов.

Две Германии

На днях критику «Северного потока-2» осудил премьер Саксонии Михаэль Кречмер.

«Больше всего нас всех в последние месяцы волновал газопровод "Северный поток 2", который был торпедирован американцами из собственных интересов в энергетической политике и который сейчас также подвергается критике со стороны отдельных партий в Германии. От партий, которые теперь также участвуют в новом федеральном правительстве. Я думаю, что это неправильно. Вы должны видеть экономические интересы Америки, с одной стороны, и то, что мы зависим от российского газа, с другой», — подчеркнул он.

Против трубопровода достаточно давно и активно выступает немецкая партия «Союз 90/Зеленые», в конце прошлого года сумевшая войти в новое правительство Германии.

Представительница «зеленых» Анналена Бербок получила пост министра иностранных дел и уже 10 января отметилась заявлениями о том, что «Северный поток-2» не соответствует требованиям ЕС и поэтому его сертификация приостановлена.

Ее слова как раз предшествовали скандальному заявлению Нуланд о контроле над новым немецким правительством. И они наглядно демонстрируют, какую именно часть нового немецкого правительства контролируют США.

Например, уже упомянутая глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт представляет СДПГ, партию, победившую на выборах. Ее коллега по партии, генсек СДПГ Кевин Кюнерт ранее подчеркнул, что запуск «Северного потока-2» не имеет отношения к политике, крайне необходим Германии и поддерживается большинством населения страны.

А глава комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот (СДПГ) полагает, что США хотят остановить «Северный поток-2» для того, чтобы продавать Европе больше своего сжиженного природного газа (СПГ).

«Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ», — сказал он.

Следует отметить, что причины противодействия газопроводу со стороны США в большей степени политические, чем экономические.

Почему американцы боятся «Северного потока-2»

Как показала практика, американцы не стали наращивать свои продажи газа в ЕС тогда, когда сократились российские поставки: они предпочли отправлять свои СПГ-танкеры в Китай, где цена была выше.

Больше всего Вашингтон пугает то, что масштабный совместный проект в энергетике неумолимо сближает элиты России и Германии. По мнению американцев, это приведет к тому, что роль Соединенных Штатов в европейской политике уменьшится, и таким образом их интересам будет нанесен ущерб.

Ради того, чтобы предотвратить такое развитие событий, Вашингтон и боролся с «Северным потоком-2», однако проект оказался слишком важным для ЕС именно потому, что США так и не смогли предложить европейцам альтернативный источник газоснабжения.

Что ждет Европу без российского газа

Пока в Китае немного снизились цены на газ, несколько американских танкеров с СПГ отправились-таки в Европу. Однако они не сумеют восполнить дефицит, так как вскоре в Азии наступит холодное время, и спрос на газ там вырастет — как и цены. И снова американский газ отправится в Китай, Японию и Южную Корею.

Парадоксы мировой энергетики: чем злее враги России, тем выше цены на газ © POOL / POOL / Перейти в фотобанк Клайв Льюис, многим его согражданам этой зимой придется делать выбор: купить еду или включить отопление — на все сразу денег просто не хватит.

Аналогичная ситуация складывается практически по всей Европе, однако у люде й остается надежда, что уже следующий отопительный сезон будет легче.

Однако санкции против «Северного потока-2» поставят на этих надеждах крест — и это будет предательский удар со стороны США по европейским элитам, которым вряд ли удастся объяснить своим избирателям, почему они холодают и голодают, хотя дешевый российский газ уже заполнил трубы «Северного потока-2» и ждет только отмашки европейских бюрократов, чтобы прийти в их дома и на электростанции.