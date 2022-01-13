Лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко прибудет на Украину утром в понедельник, 17 января. В этот же день ему должны избрать меру пресечения. Скорее всего, этой мерой будет арест, однако это не страшит Порошенко

Об аресте Порошенко заговорили в среду, 12 января, когда Государственное бюро расследований опубликовало официальное заявление. Оно гласило — Порошенко получит меру пресечения в день своего прибытия на Украину.

«По информации из СМИ, пятый президент Украины планирует вернуться в Украину 17 января 2022 года. Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возвращения, в том числе избрание меры пресечения», — отмечалось в сообщении пресс-службы ГБР. Порошенко из-за границы организует протесты в Киеве - Мураев © Евгений Мураев

В этом же сообщении был намёк на то, что Порошенко может ожидать арест.

«Уклонение пятым президентом Украины от исполнения процессуальных обязанностей подозреваемого и от явки в суд может расцениваться как один из рисков, который даст основания следственному судье для принятия решения о применении самой строгой меры пресечения», — сообщила пресс-служба Госбюро расследований.

При этом в ГБР напомнили Порошенко, что согласно статье 24 Конституции Украины, все граждане, в том числе и народные депутаты, равны перед законом.

Защита Порошенко молчать не стала.

Лжецы против лжецов?

Один из защитников пятого президента Украины, адвокат, управляющий партнёр адвокатского объединения «Головань и партнёры» Игорь Головань назвал заявление Госбюро расследований анонимным пасквилем. «Всё на кон»: Золотарев объяснил, зачем Порошенко возвращается на Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«ГБР на своем сайте опубликовало очередной анонимный пасквиль. Пётр Порошенко, оказывается, уклонился от явки в суд. Кто и когда вызывал Петра Порошенко в суд жалкие лжецы из ГБР не сообщают. Потому что не вызывали. Наоборот, до настоящего времени прячут текст определения. Боятся ответственности», — заявил Головань.

Однако в том сообщении ГБР, которое критикует Головань, прямо указывалось, кто и когда вызывал Порошенко в суд.

«Напомним, что в декабре 2021 года сотрудники ГБР пытались вручить пятому президенту Украины повестку о вызове для проведения процессуальных действий, но он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении <…> В связи с тем, что указанный нардеп уклонился от явки в суд, указанное ходатайство до сих пор не рассмотрено следственным судьей», — отмечалось в сообщении.

Речь идёт о знаменитом эпизоде, произошедшем под Верховной Радой 17 декабря. Там сотрудники Госбюро попытались вручить Порошенко повестку. Однако путь к пятому президенту и лидеру «Европейской солидарности» преградила его охрана. Сам же Порошенко успел сесть в машину.

Водитель думал было дождаться всех охранников, но Порошенко закричал: «Поехали, ** твою мать!».

Вдогонку уезжающей машине сотрудники ГБР кричали: «Возьмите повестку, пожалуйста».

Видео отъезда Порошенко на короткий момент стало вирусным в украинских сегментах соцсетей.

Но и появляться в своей стране пятый президент Украины будет не менее эпично.

Не короткая встреча

В среду, 12 января, тогда же, когда ГБР сообщило о возможном аресте Порошенко, его партия — «Европейская солидарность» — ещё раз уточнила время прибытия своего лидера на Украину.

«Ради экономии бюджетных средств, которые Банковая (Офис президента — Ред.) сегодня тратит на незаконную слежку за лидером оппозиции, официально сообщаем, что лидер оппозиции Пётр Порошенко вернётся в Киев 17 января, рейсовым самолётом из Варшавы», — указывалось в сообщении пресс-службы «Европейской солидарности». Золотарёв рассказал, посадят ли Порошенко в тюрьму © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Согласно этому сообщению, 12 января Порошенко работал в Брюсселе, где проводил «важные международные встречи, в том числе по линии НАТО, на фоне повышенной концентрации российский войск на границе с Украиной и вторжения россиян в Казахстан».

Кроме того, в сообщении цитировали и самого Порошенко.

«Советую Банковой не тратить деньги на незаконное внешнее наблюдение и прослушку. Мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает путь домой. Так же советую власти не пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра (10 утра по Москве — Ред.)», — заявил Порошенко.

Отдельно он поблагодарил своих сторонников, которые уже готовят встречу Порошенко в аэропорту.

Координирует подготовку встречи Порошенко сама партия. В среду, 12 января, она призвала своих сторонников прибыть через пять дней к 8 утра (9 утра по Москве — Ред.) в аэропорт «Киев» (Жуляны).

«Мы <…> не можем допустить своеволия, мы должны стать на защиту демократии! Именно поэтому мы будем встречать лидера оппозиции и реагировать в течение дня на все события, которые должны происходить», — говорилось в заявлении «Европейской солидарности».

Для возвращения Порошенко даже придумали «саундтрек». 11 января на YouTube появилась песня «Порошенко будет с нами».

«Я принес благую весть: скоро

Порошенко будет здесь снова!

Не страшна зима с ее морозами и снегами,

Если Порошенко снова будет с нами!» — пел блогер и музыкант Владимир Завгородний.

В песне утверждалось, что там, где проходит Порошенко, «сквозь его на асфальте следы пробиваются нежные ростки и растут полевые цветы».

Некоторые восприняли песню всерьёз, некоторые посчитали её очень ловким троллингом пятого президента.

Но как бы то ни было, а встреча Порошенко соратниками в аэропорту всё же состоится. Более того, его соратники пообещали выстроить живую цепь от самолёта. Это вызвало усмешку у некоторых политиков.

«Вот тут хотелось бы немного больше подробностей. Живий ланцюг (живая цепь — рус.) в куда? В ГБР, на допрос, в суд, в СИЗО? И как быть потом? Разорвать ланцюг надежд? Предлагаю бессрочную акцию «Дежурство у Петра». Рабочее название «Караул», — отметил народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский.

Но шутки-шутками, а соратники Порошенко, очевидно задумали спустя месяц повторить то, что удалось охране пятого президента Украины 17 декабря — отбить «Европейской солидарности», если его захотят доставить в суд силой.

В любом случае, следующая неделя начнется для украинской власти непросто.