Казах, который прикончил СССР

Недавно на Украине случились два символических события. Там постарались «не заметить» 30-летие распада СССР, но отметили, что первому президенту Украины Леониду Кравчуку, который после операции на сердце находится на реабилитации в Германии, исполнилось 88 лет

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Кравчука 24 августа 1991 года Верховная Рада приняла «Акт провозглашения независимости Украины» и начала свой путь из СССР.

Сейчас Кравчук номинально является главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах о мире в Донбассе. Он превратил свою работу там в отвратительное шоу забалтывания вместо конкретных дел, и, похоже, за это его в Facebook и поздравил нынешний патриот — спикер Рады Руслан Стефанчук. Он, как ему казалось, очень умно написал о Кравчуке: «Это человек высокого интеллекта, выдержки, мудрости. Человек, который изменил ход истории Украины, прошел трансформационный путь от коммуниста до великого патриота и государственника, который не только стоял у истоков независимости Украины, но и одним своим подписью в Беловежской пуще похоронил Советский Союз».

Аналогично истекли словами об интеллекте Кравчука и глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак, и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Но вот уж действительно, какая страна — такие и интеллектуалы: с тщеславием слона и с памятью аквариумной рыбки. Потому что своей подписью никакого СССР Кравчук не хоронил. Да, способствовал, когда 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще вместе с украинским премьером Витольдом Фокиным, представителями России Борисом Ельциным и Геннадием Бурбулисом и представителями Белоруссии Станиславом Шушкевичем и Вячеславом Кебичем поставил подпись о создании вместо СССР некоего СНГ — Содружества Независимых Государств. Но если быть максимально точным, то официально Союз похоронил 26 декабря 1991 года некто Ануар Алимжанов, 61-летний председатель Совета Республик Верховного Совета СССР — органа, который и принял так называемую «Декларацию № 142-Н» о прекращении существования Союза, признании Беловежского соглашения и создании СНГ.

Александр Руцкой о том, кто виноват в развале СССР © commons.wikimedia.org, А.Савин

То есть получилось, что не совсем легитимные люди распустили очень легитимное государственное образование. Но кого это тогда интересовало, когда даже сам первый и единственный президент Союза Михаил Горбачев накануне в обращении к народу объявил о сложении своих полномочий, а телевидение транслировало спуск флага СССР и подъем на его место флага России? Никого. Все подчинились железной поступи истории, о которой Аскар Алимжанов, сын «могильщика СССР» скажет: «Это была война чиновников Москвы, России, но не наша! Вернее, эта была не наша война». Война за власть и доступ к кормушке без конкурентов.

Но нельзя и сказать, что те, кто валил Союз, не понимали, что они делают. И не чувствовали, что история может предъявить им свой счет. Хотя бы моральный. Уже тогда блестяще проявился стиль Кравчука — его умение ходить между капелек дождя, чтобы и дело сделать, и не забрызгаться. Идя к развалу СССР, Кравчук желал получить свободу маневра в виде голосования на Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года за независимость Украины. И он ее получил — за высказались 90,32% пришедших к урнам для голосования. При явке 84,18% из 37,885 млн жителей республики, имевших право голоса.

Но Кравчук, похоже, очень боялся и, стараясь угодить всем и разделить ответственность с кем угодно, осторожничал. Потому что ни «Акт провозглашения независимости Украины» от 24 августа 1991 года, ни вопрос референдума о его подтверждении 1 декабря 1991 года не содержали прямого утверждения о выходе Украины из СССР. Да и сам Кравчук, ставший президентом, опасался ответственности очень долго и потому только через полгода после кончины СССР, 19 июня 1992 года подписал закон о полном исключении упоминаний о Союзе из Конституции Украины 1978 года, которая с изменениями действовала на Украине до 18 июня 1996 года.

Понимал, что делает, и Ануар Алимжанов, который во время голосования за прекращение жизни СССР сказал: «Что мы потеряли, мы знаем, а вот что приобрели, неизвестно». Но депутаты Совета Республик практически единогласно проголосовали за эту неизвестность. Они надеялись, что дома, в этих самых национальных республиках, их ждут премиально-утешительные коржики…

Но, в принципе, это символично, что последнюю точку в развале СССР в 1991 году поставил именно казах. Ведь за пять лет до этого, в декабре 1986 года, именно в Казахстане (тогда Казахской ССР) случился «желтоксан» (по-казахски — декабрь) — волнения казахской молодежи, получившие еще название «восстание казахов против русских». После разгона демонстраций сторонников Льва Троцкого и Григория Зиновьева 7 ноября 1927 года это было впервые в истории СССР, когда манифестантами были выдвинуты политические требования — провести реформы в СССР на основе возросшего национального самосознания коренных национальностей союзных республик. Украина, тогда УССР, молчала и не отсвечивала — ее элиты (уже с Кравчуком) тогда все устраивало.

Нынешний же «шайтан-майдан», который в Казахстане по аналогии с желтоксаном некоторые назвали «кантар» (по-казахски — январь), — это логическое продолжение тех событий и в Казахской ССР и в СССР. Уже в как бы независимом Казахстане идет борьба за все ту же независимость, под которой прячется борьба за власть. И, по общему мнению, новые элиты пытаются убрать от власти сторонников Нурсултана Назарбаева, еще одного казаха, который тоже сыграл важную роль в развале СССР и с тех пор почти 30 лет правил Казахстаном.

В отличие от Ануара Алимжанова, о котором писатель Леонид Тер-Акопян позже вспоминал, что он на своем посту «предостерегал от горячности и опрометчивости, добивался взаимопонимания и согласия», хотя в голосе его уже чувствовались «ноты усталости и обреченности». Алимжанов, похоже, интуитивно чувствовал, что его новую малую Родину, ставшую независимой, ждут непростые времена. И тогда уже предупреждал: «Увы, оказалось, что в истории перешагивать через эпохи невозможно. И вот мы снова вернулись к капитализму. Причем, наверное, не в развитом его виде, а, может быть, в самой дикой форме».

Он оказался прав. Почему? Может быть, потому, что одновременно с занятием высокой политикой Алимжанов был журналистом и писателем, о котором в Москве как-то сказали: «В Казахстане сегодня есть два писателя: один ведет себя так, как будто перед ним в долгу весь мир, а другой словно он должен всему миру». По общему мнению, Алимжанов хорошо знал и чувствовал настроения простого народа, скрупулезно и вдумчиво занимался историей и имел больше информации о подлинном состоянии дел в стране и настроениях в ее правящей элите.

Может, потому, что по роду общественной деятельности Алимжанов много времени занимался изучением антиколониальной деятельности в странах Азии и Африки. Одно время он с 1959 года являлся заместителем председателя Советского комитета по связям с писателями Азии и Африки, был активным членом афро-азиатской Ассоциации писателей и Европейского сообщества культуры, возглавлял Комитет защиты мира, которые тогда курировал так называемую антикапиталистическую и антиколониальную борьбу. Во время этой работы ему и могли рассказать, что бывает, если борющиеся за независимость страны перешагивают исторические формации, дерутся за власть, а к ней потом дорываются бывшие «борцы».

Не исключено, что видеть картину жизни и чувствовать настроения людей помогали Алимжанову и его подлинные левые коммуно-социалистические взгляды, от которых он не поспешил отказываться, как многие его марксистско-ленинские эксплуататоры «самого верного учения». Сам он был коммунистом с 23 лет (в КПСС вступил в 1953 году). После запрета этой партии в ноябре 1991 года создал и возглавил Социалистическую партию Казахстана. И все отмечали, что он не был типичным представителем тогдашней чванливой и жадной к материальным благам партхозноменклатуры. Его сын Аскар вспоминал: «Мы, конечно, были обеспечены, но машины и дачи тогда не было. Я помню рассказ мамы, что, когда они получили первое жилье, это была комната 8 квадратов, и она не знала чем ее заставить — такой огромной казалась! На мой вопрос, почему ты не приватизировал квартиру, он ответил, что если бы я это сделал, то тебе бы потом это аукнулось. Теперь я понимаю, что он правильно поступил».

Умер Алимжанов относительно молодым, в 1993 году в 63 года. А родился 2 мая 1930 года в ауле Карлыгаш Талдыкорганской области и происходил из подрода болатшы рода каракерей племени найманов так называемого Среднего жуза, который считается самым уравновешенным и даже мудрым. Есть даже казахская пословица «Дай Старшему жузу посох и пусть пасет скот, дай Среднему жузу перо и пусть решает споры, дай Младшему жузу копье и отправь на врага».

Однако сделать Алимжанов успел очень много. И для себя, и для республики. О нем можно сказать, что он — политический и общественный деятель, который всю жизнь плодотворно занимался творчеством. После окончания Казахского госуниверситета в Алма-Ате работал собственным корреспондентом «Литературной газеты», а потом главной газеты СССР «Правды» по Центральной Азии и Казахстану. Был главным редактором киностудии «Казахфильм» и литературного еженедельника «Казах адебиети», избирался первым секретарем Союза писателей Казахстана и одновременно секретарем правления Союза писателей СССР.

С перестройкой после 1985 года пошел в политику — был председателем Казахского Фонда культуры, председателем Совета мира и согласия Республики Казахстан, избирался депутатом парламента своей республики и Союза, был делегатом 24 и 25 съездов КПСС, возглавлял Казахское агентства охраны авторских прав и Ассоциацию коммерческого телевидения и радиовещания Казахской ССР. Пока 20 октября 1991 года не стал председателем Совета Республик ВС СССР, который и успешно похоронил.

Владимир Соловьев: Распад СССР — это когда слепые вели слепых © РИА Новости, Илья Питалев

Считается, что именно он вернул казахскому народу имя Насра Аль-Фараби, философа, математика, теоретика музыки, ученого и одного из крупнейших представителей средневековой восточной философии, которого за глубокий ум и обширные знания называли Вторым учителем (после Аристотеля) древности.

И в Казахстане хранят память об Алимжанове. Есть школа его имени на родине под Талдыкорганом, названа улица в Алма-Ате, по республике было организованы широкие чтения, посвященные 90-летию писателя, была презентована книга Габбаса Кабышулы «Ануар 90». Потому что, как написал Мурат Ауэзов, сын казахстанского «нашего всего» — писателя Мухтара Ауэзова, общественный деятель и культуролог, «мы были патриотами, и формировали наше чувствование в большей степени две личности — Олжас Сулейменов и Ануар Алимжанов. Олжас воздействовал на нас эмоционально, а Ануар — через разум и знания».

Похоронен же Алимжанов в Алма-Ате, где еще несколько дней назад все пожинали плоды главного его деяния — похорон СССР: стреляли, травили слезоточивым газом, избивали дубинками и арматурой, убивали другу друга и резали головы представители народа, «славные джигиты которого ставят ценности и интересы народа, нации, государства выше своих личных амбиций и обид».

Виноват ли в этом Ануар Алимжанов? Воистину, нам не дано предугадать…