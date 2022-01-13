Еврокомиссия в апреле 2021 года исключила атомную энергетику и использование природного газа из списка устойчивых видов деятельности. Однако ныне Брюссель настаивает на том, что газ и атом являются «зелёными».

Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

В заявлении Еврокомиссии от 1 января 2022-го было сказано, что в канун Нового года начались консультации с экспертной группой стран-членов ЕС по этой инициативе. При этом агентство France-Presse со ссылкой на неназванные источники сообщило, что этот проект, бывший предметом многомесячных дискуссий, странам направили незадолго до полуночи 31 декабря.

«Принимая во внимание научные рекомендации и технический прогресс, а также проблемы переходного периода в государствах-членах, Комиссия решила, что природный газ и атомная энергия способствуют переходу к будущему, основанному преимущественно на возобновляемых источниках энергии», — говорится в коммюнике ЕК. В Брюсселе считают, что включение газа и АЭС в «зелёную таксономию» ускорит поэтапный отказ от самых «грязных» источников энергии, таких как уголь. ЕК предлагает обновлять критерии для газовой и ядерной отраслей «по мере развития технологий».

Это разительная смена подходов и риторики Брюсселя, ведь 21 апреля минувшего года ЕК опубликовала первую в мире классификацию экологически устойчивых видов деятельности — «Зелёную таксономию ЕС». Документ должен был вступить в силу в январе 2022-го в контексте реализации стратегии Green Deal, то есть достижения климатической нейтральности ЕС до 2050 года. Атомная энергетика и использование природного газа в список «зелёных» отраслей не попали, что сразу же вызвало претензии со стороны ряда стран-членов ЕС.

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Но разразившийся в 2021 году энергетический кризис серьёзно повлиял на «зелёную повестку» и темпы энергоперехода в Европе. Именно с этим и связано изменение позиции ЕК, которая теперь предлагает считать инвестиции в атомные и газотурбинные электростанции климатически нейтральными. Как отметила 8 января британская газета The Financial Times, предложение стало компромиссом, в рамках которого ЕС пошел на уступки Франции и Германии: первая делает ставку на атом, а вторая для производства электроэнергии широко использует газ.

По данным Financial Times, ЕК планирует открыть возможность для инвестиций в новые АЭС как минимум на следующие 20 лет, а в проекты по природному газу — как минимум на 10 лет. Так, по информации агентства Reuters, «зелёными» будут считаться инвестиции в атомные электростанции, у которых есть план, средства и площадка для безопасной утилизации радиоактивных отходов, причем разрешение на строительство должно быть получено до 2045 года.

С газовыми электростанциями несколько сложнее. Новые попадут под категорию зеленых, только если их выбросы никогда не превысят 100 граммов углекислого газа на киловатт-час. Это очень мало, но ЕС допустил и строительство стандартных станций с выбросами в 270 граммов на кВт/ч — правда, только до 2030 года и только в том случае, если они заменяют мощности выводимых из строя угольных электростанций, а не вводят новые. Производство электроэнергии на газе будет обозначено как «зелёное» на том основании, что эта переходная деятельность, хоть и не являющаяся полностью устойчивой, имеет выбросы ниже среднего по отрасли и не приводит к загрязнению активов во время перехода на чистую энергию.

По информации британской медиа-корпорации ВВС, инициативу ЕК поддерживает большинство стран-членов ЕС. Прежде всего, речь от странах Восточной Европы, которые зависят от угля и которым газ открывает самый прямой путь к сокращению выбросов, а также Нидерландах и Франции, к которой с 1 января перешло председательство в Совете ЕС. Во Франции со второй половины XX века АЭС стали основной энергетики, вырабатывая 70% электроэнергии. Президент Эммануэль Макрон после избрания обещал сократить эту долю до 50% и закрыть полтора десятка реакторов, однако передумал. Ныне президент Франции делает ставку именно на АЭС. Осенью 2021 года он объявил о возобновлении строительства ядерных реакторов во Франции — впервые за несколько десятилетий. Ранее он объявил о выделении 1 миллиарда евро на атомные мини-реакторы (для сравнения: в Великобритании, где доля атомной энергетики ощутимо ниже, на мини-реакторы выделено всего 120 миллионов фунтов).

Среди государств-противниц включения атома в «зелёные» источники энергии — Германия, имеющая крупнейшую экономику в ЕС. Министерство экологии Германии назвало «ошибкой» это предложение Брюсселя, и напомнило о рисках техногенных катастроф и токсичных ядерных отходах. Однако в Берлине признали, что их мнение в этом вопросе не будет определяющим в Европе, и не собираются спорить с предложенной ЕС классификацией оттенков «зелёной энергетики».

Зато соседняя Австрия настроена решительно — она готова судиться, пригрозила министр по делам энергетики и климата Леонора Гевесслер. По мнению министра от австрийской партии «зелёных», Еврокомиссии самой стыдно за присвоение зеленого статуса газу и атому и поэтому проект был опубликован без лишнего шума в отпускной сезон, под самый Новый год. «По одной дате публикации видно, что они сами не уверены в правильности своего решения, — написала Гевесслер в Facebook. — Мы изучим проект и уже запросили юридическое заключение. Если он вступит в силу в таком виде, мы будем судиться. Потому что атомная энергия опасна и не является решением проблемы изменения климата».

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Как отмечает ВВС, Еврокомиссия всегда старается выносить на обсуждение только заранее согласованные документы, и определять победителя внутренних битв до их начала. Это делается, чтобы соблюсти единство и гармонию в крупнейшем политическом союзе на планете, созданном после двух разрушительных войн на некогда раздробленном континенте. Нынешнее же сражение уже выиграли сторонники атомной энергетики и природного газа, которые в ближайшие десятилетия будут считаться в ЕС «зелёными».

При этом в России атомную энергетику включили в перечень «зелёных» технологий для льготного финансирования ещё в сентябре 2021 года. Перед климатической конференцией ООН в Глазго (СОР26) министр экономического развития РФ Максим Решетников говорил о необходимости международной координации в этой сфере. «Нам нужно договариваться на международном уровне о базовых принципах: если мы действительно за низкоуглеродное развитие, то атомную энергетику надо признавать зеленой, и здесь нет места дискуссиям», — считает российский чиновник. А глава «Росатома» Алексей Лихачев на COP26 призывал избавиться от «пещерной радиофобии» и двигаться к «фактически четвёртому поколению атомной энергетики на планете».