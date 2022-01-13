Последние события в Казахстане актуализировали вопрос о том, бизнес каких стран активно работает в республике и конвертируется ли это в политическое влияние. Украина.ру изучила структуру экономики страны и вспомнило некоторые скандалы, связанные с зарубежными инвестициями

Странообразующие предприятия

Крупнейшим налогоплательщиком в стране в 2020-м была американо-казахстанская компания «Тенгизшевройл» («ТШО»). Небольшая доля в ней есть и у нидерландо-российской «ЛукАрко». Свое название предприятие получило от имени корпорации «Шеврон» из США, а также Тенгизского нефтяного месторождения. «ТШО» также принимает участие в освоении Карачаганкского нефтегазоконденсатного месторождения.

«Тенгизшевройл» пополнила бюджет республики на почти триллион тенге – 999,1 миллиард тенге (примерно 171 миллиард рублей). Все налоговые поступления в казну в том году составили 6,9 триллиона тенге. Практически одна седьмая доля – это доля «ТШО». Американо-казахстанское предприятие начало свою работу в 1990-х на принципах так называемого соглашения о разделе продукции (СРП). Такой подход предполагает возмещение затрат инвестора за счет продажи ресурсов. Внутри Казахстана СРП иногда считалось неравноправным договором.

Номером два в списке крупнейших налогоплательщиков шла «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В» – британо-нидерландо-итальяно-американо-российский консорциум с казахстанским участием, который разрабатывает, как ясно из названия, Карачаганак. В казну от этого предприятия было перечислено 402 миллиарда тенге (69 миллиардов рублей).

На третьем месте зарегистрированная в Нидерландах «Мангистаумунайгаз», которая принадлежит совместному казахстано-китайскому предприятию. Ее вклад – 142,9 миллиарда тенге (24,5 миллиарда рублей).

Стало известно, где находится Назарбаев © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк отмечали аналитики агентства «Эксперт РА», «государственный бюджет Казахстана сводится с дефицитом на протяжении нескольких последних лет, в 2018-2019 годах существенная часть доходов бюджета обеспечивалась трансфертами из Национального фонда». Так что термин «петростейт», который часто используют для описания монархий Персидского залива, подходит и республике.

Четвертое и пятое места — у табачных компаний – «Джей Ти Ай Казахстан», подразделения японской JTI с штаб-квартирами в Токио и Женеве, и «Филип Моррис Казахстан» – филиала американской Philip Morris International. С них государство в виде налогов получило 111,7 и 110,6 миллиардов тенге соответственно (20 и 19 миллиардов рублей).

Еще пять фирм – по нисходящей – в десятке крупнейших налогоплательщиков: китайско-казахстанский «Азиатский Газопровод», «Казцинк», чьим генеральным инвестором является британо-швейцарская Glencore International AG, «Эмбамунайгаз» компании Разведка Добыча «КазМунайгаз», где помимо основного держателя – национальной компании «КазМунайГаз» – доля была и у китайского государственного фонда China Investment Corp, китайско-казахстанская «СНПС – Актобемунайгаз» и «Озенмунайгаз».

По данным Национального банка республики, по состоянию на начало октября 2021-го валовый приток инвестиций за девять месяцев 2021-го из Нидерландов был 5,4 миллиарда долларов, затем США – примерно 3,2, затем чуть меньше у Китая – 1,5 миллиарда. Россия вложила 1,3 миллиарда.

«Где Назарбаев?» В Казахстане раскроют новые детали сорвавшегося госпереворота © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Однако, Россия также является ключевой торговым партнером Казахстана, на сделки с Россией в 2020-м пришлось 21,4 процента внешнего товарооборота республики.

Патриот Соединенных Штатов

О том, как присутствие американского, британского и, в целом, иностранного бизнеса в Казахстане, влияет на политику – можно предполагать, так как часть контактов между представителями капитала и государства бывает за закрытыми дверями. Но что-то попадало в публичное поле.

Крупнейшим скандалом в отношениях Нур-Султана (ранее Астаны) и Вашингтона стал так называемый Казахгейт. В начале 2000-х у американского правосудия возникли претензии к бизнесмену Джеймсу Гиффену, который был советником президента республики Нурсултана Назарбаева. Предпринимателя (у которого, кстати, был и казахстанский дипломатический паспорт, хотя двойное гражданство законами Казахстана не разрешалось) был заподозрен в даче взяток в 1990-х за разработку Тенгизского месторождения высшим должностным лицам ставшего независимым государства.

В ходе разбирательства выяснилось, что Гиффен сотрудничал с Центральным разведывательным управлением США, общаясь с руководителями разных рангов в бывшем СССР и Казахстане. Как пыталась доказать защитники бизнесмена, американская спецслужба поддерживала через предпринимателя контакты с руководством Казахстана. Хотя были предположения, что ссылка на интересы национальной безопасности была предлогом, чтобы не представлять суду засекреченные документы. В итоге Гиффен отделался штрафом в 25 долларов, а судья при вынесении постановления назвал его «патриотом своей страны», ставшим «источником информации для американского правительства». Казахстанская оппозиция, естественно, использовала Казахгейт для нападок на руководство страны и лично Назарбаева.

История взаимоотношений с советником из Великобритании была без таких драм. Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Тони Блэр стал помогать Назарбаеву в 2011 году. По любопытному совпадению, старший брат экс-главы правительства Ее Величества – Вильям Блэр выступал судьей на процессе против казахстанского оппозиционера Мухтара Аблязова.

До того, как консультировать Назарбаева, Блэр был по касательной вовлечен в скандалы, связанные с британской оборонной компанией BAE Systems. В 2006-м официальный Лондон прекратил следствие в рамках коррупционного скандала по поставкам истребителей BAE Systems. Такое решение принял Блэр, как глава кабинета министров. В оппозиции правительству Ее Величества саркастично заметили по этому поводу, что «следователи слишком хорошо продвигались вперед». BAE Systems принадлежит 49 процентов национальной авиакомпании Казахстана – Air Astana.

Российский политолог Игорь Панарин, комментируя вылазку экстремистов в Казахстане в 2022-м, счел близость Блэра к Назарбаеву опасной для Казахстана, якобы британцы готовили в республике события, подобные 2011-му в Ливии, когда в стране пала власть.

«В Казахстане британцы хотели повторить ливийский сценарий весной 2022 года (бывший премьер Тони Блэр был когда-то советником у Каддафи, затем стал советником у Назарбаева), но Токаев оказался настоящим лидером», – сказал эксперт, не приведя в подтверждение фактов. Тони Блэр действительно выступал финансовым советником лидера Ливийской народной джамахирии Муаммара Каддафи, который был свергнут оппозицией при вмешательстве НАТО, а затем убит. Позднее уже после завершения боевых действий британская пресса опубликовала информацию о том, что Блэр во время гражданской войны в Ливии советовал Каддафи спасаться, укрыться в безопасном месте.

Являются ли утверждения о судьбе Ливии, приготовленной британцами для Казахстана, личными догадками Панарина, или нет, но казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в интервью газете «Время» не исключил возможности развития событий, подобного 2011-му в африканской стране и странах Средиземноморья: «Провозглашение, грубо говоря, "демократического халифата" на территории Казахстана привело бы к обострению ситуации и на Северном Кавказе, и в Поволжье и вызвало бы массовую волну беженцев».

Не только Казахстан. Как 98-я дивизия ВДВ остановила гражданскую войну в Бессарабии © РИА Новости, И. Зенин / Перейти в фотобанк Баглана Майлыбаева, который курировал идеологию, по статье «Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов». СМИ предположили, что государственные секреты чиновник якобы мог делиться с… союзником, с Россией. Официальные органы эту версию не комментировали. Судя по слухам, контактировал Майлыбаев все же не с бизнесом.

Охота на дроф

Интерес к инвестициям в Казахстан помимо традиционных игроков – Нидерландов, Великобритании, США, России, Китая, Италии проявляют и другие страны. Осенью 2021-го бывший тогда премьер-министром республики Аскар Мамин посетил Объединенные арабские эмираты (ОАЭ). По итогам встреч стороны подписали соглашение об установлении долгосрочного стратегического партнерства. Бизнес из ближневосточного государства, в частности, изъявил желание вкладываться в энергетику – отрасль, которая в Казахстане стала внезапно кризисной из-за дефицита генерации. Пресса неоднократно писала о тесных связях казахстанской и арабской элит. Например, шейхи любят охотиться на дроф-красоток в угодьях бывшей советской республики. И, по информации киргизстанских СМИ, младший брат первого президента страны Болат Назарбаев покинул страну, уехав в Дубай. «Болат Назарбаев въехал на территорию Киргизстана 6 января. Однако в этот же день он вылетел из аэропорта Манас по маршруту Бишкек — Дубай», — привело издание 24.kg слова своих источников.

ОАЭ иногда называют государством, связанным с Лондоном, как бывший британский доминион. Кстати, один им первых решений правительства республики после волны насилия в январе 2022-го стал отзыв проекта закона о сотрудничестве с Эмиратами. Согласно документу планировалось отчуждение 49 процентов государственного энергетического холдинга, вероятная продажа электростанций. Можно считать, что Нур-Султан дезавуировал договоренности с Абу-Даби или поставил их исполнение на паузу.



В связи со всплеском насилия в Казахстане, с которым пришлось справляться правительству, об экономических связях с республикой вспомнили пока официальные лица публично только в Лондоне. В парламенте Великобритании призвали правительство заморозить более 600 миллионов фунтов стерлингов активов, которые принадлежат казахстанской элите.

Пока, после беспорядков января 2022-го новости о возможных переменах в деловых связях Казахстана с другими странами касаются только двух монархий – одной федерации шейхов и Соединенного Королевства.

Резюме

Конечно, пока не закончилось расследование событий, произошелших в Казахстане в начале 2022 года, сложно говорить о том, кто в них был заинтересован из внешних игроков. И мы это тоже делать не будем. Тем не менее, стоит обратить внимание на два обстоятельства.

1. Возможный передел собственности в Казахстане назревал в связи с уходом первого президента Назарбаева окончательно из большой политики (не важно, по каким причинам).

2. Передел собственности в связи со сменой политического лидера — традиционная для постсоветских элит практика. И поэтому вполне вероятно, что те из стран, иностранных компаний, которые извлекают наибольшую выгоду из недр Казахстана, почувствовав перемены в будущем политическом устройстве страны, могли предпринять попытку силового удержания своих ставленников во власти.

Такая попытка провалилась. Но это не значит, что в этой большой не только по казахстанским меркам истории поставлена точка. Скорее это многообещающее и очень опасное многоточие.