Странообразующие предприятия
Крупнейшим налогоплательщиком в стране в 2020-м была американо-казахстанская компания «Тенгизшевройл» («ТШО»). Небольшая доля в ней есть и у нидерландо-российской «ЛукАрко». Свое название предприятие получило от имени корпорации «Шеврон» из США, а также Тенгизского нефтяного месторождения. «ТШО» также принимает участие в освоении Карачаганкского нефтегазоконденсатного месторождения.
«Тенгизшевройл» пополнила бюджет республики на почти триллион тенге – 999,1 миллиард тенге (примерно 171 миллиард рублей). Все налоговые поступления в казну в том году составили 6,9 триллиона тенге. Практически одна седьмая доля – это доля «ТШО». Американо-казахстанское предприятие начало свою работу в 1990-х на принципах так называемого соглашения о разделе продукции (СРП). Такой подход предполагает возмещение затрат инвестора за счет продажи ресурсов. Внутри Казахстана СРП иногда считалось неравноправным договором.
Номером два в списке крупнейших налогоплательщиков шла «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В» – британо-нидерландо-итальяно-американо-российский консорциум с казахстанским участием, который разрабатывает, как ясно из названия, Карачаганак. В казну от этого предприятия было перечислено 402 миллиарда тенге (69 миллиардов рублей).
На третьем месте зарегистрированная в Нидерландах «Мангистаумунайгаз», которая принадлежит совместному казахстано-китайскому предприятию. Ее вклад – 142,9 миллиарда тенге (24,5 миллиарда рублей).
Казахстанская казна и финансовая устойчивость государства во много зависят от цен на нефть – от продажи углеводородов пополняется Национальный фонд, из которого в свою очередь черпает деньги правительство. Как отмечали аналитики агентства «Эксперт РА», «государственный бюджет Казахстана сводится с дефицитом на протяжении нескольких последних лет, в 2018-2019 годах существенная часть доходов бюджета обеспечивалась трансфертами из Национального фонда». Так что термин «петростейт», который часто используют для описания монархий Персидского залива, подходит и республике.
Четвертое и пятое места — у табачных компаний – «Джей Ти Ай Казахстан», подразделения японской JTI с штаб-квартирами в Токио и Женеве, и «Филип Моррис Казахстан» – филиала американской Philip Morris International. С них государство в виде налогов получило 111,7 и 110,6 миллиардов тенге соответственно (20 и 19 миллиардов рублей).
Еще пять фирм – по нисходящей – в десятке крупнейших налогоплательщиков: китайско-казахстанский «Азиатский Газопровод», «Казцинк», чьим генеральным инвестором является британо-швейцарская Glencore International AG, «Эмбамунайгаз» компании Разведка Добыча «КазМунайгаз», где помимо основного держателя – национальной компании «КазМунайГаз» – доля была и у китайского государственного фонда China Investment Corp, китайско-казахстанская «СНПС – Актобемунайгаз» и «Озенмунайгаз».
По данным Национального банка республики, по состоянию на начало октября 2021-го валовый приток инвестиций за девять месяцев 2021-го из Нидерландов был 5,4 миллиарда долларов, затем США – примерно 3,2, затем чуть меньше у Китая – 1,5 миллиарда. Россия вложила 1,3 миллиарда.
К середине 2021-го чемпионом по накопленным прямым иностранным инвестициям в Казахстан были формально Нидерланды с 60 миллиардами долларов, за ними шли Соединенные Штаты с 39,5 миллиардов долларов.
Однако, Россия также является ключевой торговым партнером Казахстана, на сделки с Россией в 2020-м пришлось 21,4 процента внешнего товарооборота республики.
Патриот Соединенных Штатов
О том, как присутствие американского, британского и, в целом, иностранного бизнеса в Казахстане, влияет на политику – можно предполагать, так как часть контактов между представителями капитала и государства бывает за закрытыми дверями. Но что-то попадало в публичное поле.
Крупнейшим скандалом в отношениях Нур-Султана (ранее Астаны) и Вашингтона стал так называемый Казахгейт. В начале 2000-х у американского правосудия возникли претензии к бизнесмену Джеймсу Гиффену, который был советником президента республики Нурсултана Назарбаева. Предпринимателя (у которого, кстати, был и казахстанский дипломатический паспорт, хотя двойное гражданство законами Казахстана не разрешалось) был заподозрен в даче взяток в 1990-х за разработку Тенгизского месторождения высшим должностным лицам ставшего независимым государства.
В ходе разбирательства выяснилось, что Гиффен сотрудничал с Центральным разведывательным управлением США, общаясь с руководителями разных рангов в бывшем СССР и Казахстане. Как пыталась доказать защитники бизнесмена, американская спецслужба поддерживала через предпринимателя контакты с руководством Казахстана. Хотя были предположения, что ссылка на интересы национальной безопасности была предлогом, чтобы не представлять суду засекреченные документы. В итоге Гиффен отделался штрафом в 25 долларов, а судья при вынесении постановления назвал его «патриотом своей страны», ставшим «источником информации для американского правительства». Казахстанская оппозиция, естественно, использовала Казахгейт для нападок на руководство страны и лично Назарбаева.
История взаимоотношений с советником из Великобритании была без таких драм. Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Тони Блэр стал помогать Назарбаеву в 2011 году. По любопытному совпадению, старший брат экс-главы правительства Ее Величества – Вильям Блэр выступал судьей на процессе против казахстанского оппозиционера Мухтара Аблязова.
До того, как консультировать Назарбаева, Блэр был по касательной вовлечен в скандалы, связанные с британской оборонной компанией BAE Systems. В 2006-м официальный Лондон прекратил следствие в рамках коррупционного скандала по поставкам истребителей BAE Systems. Такое решение принял Блэр, как глава кабинета министров. В оппозиции правительству Ее Величества саркастично заметили по этому поводу, что «следователи слишком хорошо продвигались вперед». BAE Systems принадлежит 49 процентов национальной авиакомпании Казахстана – Air Astana.
Российский политолог Игорь Панарин, комментируя вылазку экстремистов в Казахстане в 2022-м, счел близость Блэра к Назарбаеву опасной для Казахстана, якобы британцы готовили в республике события, подобные 2011-му в Ливии, когда в стране пала власть.
«В Казахстане британцы хотели повторить ливийский сценарий весной 2022 года (бывший премьер Тони Блэр был когда-то советником у Каддафи, затем стал советником у Назарбаева), но Токаев оказался настоящим лидером», – сказал эксперт, не приведя в подтверждение фактов. Тони Блэр действительно выступал финансовым советником лидера Ливийской народной джамахирии Муаммара Каддафи, который был свергнут оппозицией при вмешательстве НАТО, а затем убит. Позднее уже после завершения боевых действий британская пресса опубликовала информацию о том, что Блэр во время гражданской войны в Ливии советовал Каддафи спасаться, укрыться в безопасном месте.
Являются ли утверждения о судьбе Ливии, приготовленной британцами для Казахстана, личными догадками Панарина, или нет, но казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в интервью газете «Время» не исключил возможности развития событий, подобного 2011-му в африканской стране и странах Средиземноморья: «Провозглашение, грубо говоря, "демократического халифата" на территории Казахстана привело бы к обострению ситуации и на Северном Кавказе, и в Поволжье и вызвало бы массовую волну беженцев».
Про китайских и российских советников высших лиц Казахстана СМИ не сообщали. Единственным медийным скандалом подобного уровня можно бы признать только осуждение бывшего замруководителя администрации президента Баглана Майлыбаева, который курировал идеологию, по статье «Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов». СМИ предположили, что государственные секреты чиновник якобы мог делиться с… союзником, с Россией. Официальные органы эту версию не комментировали. Судя по слухам, контактировал Майлыбаев все же не с бизнесом.
Охота на дроф
Интерес к инвестициям в Казахстан помимо традиционных игроков – Нидерландов, Великобритании, США, России, Китая, Италии проявляют и другие страны. Осенью 2021-го бывший тогда премьер-министром республики Аскар Мамин посетил Объединенные арабские эмираты (ОАЭ). По итогам встреч стороны подписали соглашение об установлении долгосрочного стратегического партнерства. Бизнес из ближневосточного государства, в частности, изъявил желание вкладываться в энергетику – отрасль, которая в Казахстане стала внезапно кризисной из-за дефицита генерации. Пресса неоднократно писала о тесных связях казахстанской и арабской элит. Например, шейхи любят охотиться на дроф-красоток в угодьях бывшей советской республики. И, по информации киргизстанских СМИ, младший брат первого президента страны Болат Назарбаев покинул страну, уехав в Дубай. «Болат Назарбаев въехал на территорию Киргизстана 6 января. Однако в этот же день он вылетел из аэропорта Манас по маршруту Бишкек — Дубай», — привело издание 24.kg слова своих источников.
ОАЭ иногда называют государством, связанным с Лондоном, как бывший британский доминион. Кстати, один им первых решений правительства республики после волны насилия в январе 2022-го стал отзыв проекта закона о сотрудничестве с Эмиратами. Согласно документу планировалось отчуждение 49 процентов государственного энергетического холдинга, вероятная продажа электростанций. Можно считать, что Нур-Султан дезавуировал договоренности с Абу-Даби или поставил их исполнение на паузу.
В связи со всплеском насилия в Казахстане, с которым пришлось справляться правительству, об экономических связях с республикой вспомнили пока официальные лица публично только в Лондоне. В парламенте Великобритании призвали правительство заморозить более 600 миллионов фунтов стерлингов активов, которые принадлежат казахстанской элите.
Пока, после беспорядков января 2022-го новости о возможных переменах в деловых связях Казахстана с другими странами касаются только двух монархий – одной федерации шейхов и Соединенного Королевства.
Резюме
Конечно, пока не закончилось расследование событий, произошелших в Казахстане в начале 2022 года, сложно говорить о том, кто в них был заинтересован из внешних игроков. И мы это тоже делать не будем. Тем не менее, стоит обратить внимание на два обстоятельства.
1. Возможный передел собственности в Казахстане назревал в связи с уходом первого президента Назарбаева окончательно из большой политики (не важно, по каким причинам).
2. Передел собственности в связи со сменой политического лидера — традиционная для постсоветских элит практика. И поэтому вполне вероятно, что те из стран, иностранных компаний, которые извлекают наибольшую выгоду из недр Казахстана, почувствовав перемены в будущем политическом устройстве страны, могли предпринять попытку силового удержания своих ставленников во власти.
Такая попытка провалилась. Но это не значит, что в этой большой не только по казахстанским меркам истории поставлена точка. Скорее это многообещающее и очень опасное многоточие.