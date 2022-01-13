На днях Государственное управление делами Украины обнародовало данные о зарплате украинских топ-чиновников за прошлый год. Как оказалось, одним из самых высокооплачиваемых «трудяг» был Алексей Данилов, глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), внесудебного, карательного органа президента Зеленского

Ведомство Данилова регулярно используется президентом Зеленским для подавления оппозиции и закрытия СМИ с помощью санкций против своих же граждан.

Тяжкий труд по штампованию санкций

Зарплата Данилова за 2021 год составила 911,7 тысяч гривен или 2,45 млн р. (в среднем по 70 000 гр. или 220 000 р. в месяц). Однако чистого оклада в ней было лишь 18 000 гр (55 000 р.). Сверх того, чиновник ежемесячно получал надбавки с формулировкой «за интенсивность труда» в размере 100% оклада, премию в размере 200-300% оклада, а также другие надбавки и премии поменьше. Данилов «передал привет» Порошенко © president.gov.ua

За трудами тяжкими Алексею Данилову, похоже, некогда было даже подумать о близких. В ноябре прошлого года блогер Анатолий Шарий, против которого СНБО ввел санкции, нашел в Луганске мать Алексея Данилова. Как оказалось, 89-летняя женщина выживает на мизерную пенсию от «террористических властей». Сам Данилов ранее утверждал, что вывез ее из Луганска. Однако это оказалось неправдой, хотя проблем с этим возникнуть не должно. Женщина сама иногда переходит линию разграничения, чтобы получить еще и причитающуюся ей украинскую пенсию. К таким неудобствам ее вынуждает, в том числе и «интенсивная работа» ее сына в СНБО.

В целом же деятельность СНБО за 2021 год обошлась украинцам в 240 млн грн (750 млн р.). Из них почти 150,8 млн грн выделили на зарплаты и начисления на оплату труда, 18,7 млн грн — на приобретение оборудования и предметов долгосрочного использования, а 9 млн грн — на инвентарь. Видимо, не веники и швабры — чтобы прибираться после еженедельных заседаний — тоже дело ведь нужное.

Ударники госаппарата Украины

Среди «стахановцев» украинского госаппарата по зарплате, а не результатам труда, следует отметить и нового главу Укртрансбезопасности Евгений Зборовского, который за «интенсивность труда» получил надбавку 700% оклада. Его предшественник в прошлом году получал 600% за ту же интенсивность. Ведомство при этом жалуется на отсутствие финансирования, за что в прошлом году ему отключали свет и Интернет из-за неоплаченных счетов.

Не менее интенсивно трудился и «мовный омбудсмен». Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заработал на своей должности более 970 тысяч гривен (3 млн. р.). В эту сумму, помимо оклада, входит также материальная помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов. За интенсивность труда он получал в среднем еще дополнительно 100% оклада и до 350% премии. Заместители мовного омбудсмена получали в среднем такие же зарплаты, надбавки и премии. В общем, трудились, не "покладая… языка". Ек руками же, в конце концов, они борются за "патриотическую мову". Весь мир - пиар, а люди в нем - актеры. Как украинская власть превратила свой народ в «пипл» © коллаж Украина.Ру

Зарплата председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука выглЯдит несколько скромнее борца с русским языком Креминя и составила 795 000 гривен (2.5 млн р.). Но более всех заработала в 2021 году генеральный прокурор Ирина Венедиктова — более полутора миллиона гривен (4,5 млн. р.) с учетом надбавок и премий. Та самая Венедиктова, которая при предъявлении санкций олигархам и вип-чиновников, как правило оказывается либо в отпуске, либо на больничном.

Единственный в руководстве Украины, кто плохо поработал, в смысле мало заработал, оказался премьер-министр Денис Шмыгаль. За год ему было начислено почти 700 000 гр (2,1 млн.р.), но в платежных ведомостях нет надбавок за интенсивную работу и премии. Видимо, их он зарабатывает у своего прошлого руководителя — олигарха Рината Ахметова консультациями и советами, как самому богатому украинцу не быть олигархом. Впрочем, возможно, и не зарабатывает, а просто скромничает.

Но вот, что интересно. Эти «стахановцы» Украины, очевидно, не идут ни в какое сравнение с украинскими шахтерами, которые свои зарплаты не получают месяцами. В конце декабря глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что задолженность по зарплате на государственных угольных шахтах достигла 2 млрд 340 млн грн. По его словам, зарплату не выплачивают в срок еще с 2014-15 годов. Кроме того, исполнительный секретарь Паневропейского регионального совета Международной конфедерации профсоюзов Антон Леппик назвал невыплаты зарплат шахтерам уголовным преступлением украинского государства.

На какую сумму поработал президент Украины

Президент Владимир Зеленский за работу на своем посту получил официально намного меньше других высших чиновников — 336 000 гр за год или по 28 000 гр в месяц (около $ 1 000 в месяц). Других составляющих заработной платы (надбавок и премий), как утверждают в Госуправлении делами, у Зеленского не было установлено. И в данном случае, как сказала бы управдом из «Бриллиантовой руки», на одну зарплату на элитный курорт Буковель на вертолете не полетаешь.

Семья Зеленских получает еще роялти и доходы от сдачи в аренду имущества. К тому же, Зеленский и его супруга Елена владеют долговыми ценными бумагами Минфина. У Елены Зеленской также есть акции Ельдоранте лимитед на Кипре, корпоративные права на Альдоранте лимитед, Фильм Херитейдж инк. (Белиз) и Сан Томмасо С. Р. Л. (Италия). Ну, это не в счет, туда ведь деньги поступают, скорее всего, через прокладки из России за демонстрацию "Сватов", хотя может быть и нет. Может быть Зеленский из принципа не хочет получать деньги за сериал, демонстрируемый в "стране-агрессоре", хотя вериться в это, конечно, с трудом. «Как на спектакле»: Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Труханову © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

Депутаты Рады: зарплата белая и черная

Зарплата народных депутатов за прошлый год в среднем составила по 490 тысяч гривен (около 1,5 млн. р.). Однако это только официально задекларированные зарплаты. В декабре бывший глава Офиса Зеленского Андрей Богдан поведал в интервью, что народные депутаты от «Слуги народа» получают еще и зарплату в «конвертах», помимо официальной. Богдан рассказал, что конкретные суммы зависят от голосования за «нужные» законопроекты. По его словам, зарплаты депутатов могут формироваться за счет бизнеса, который «дает черный кэш».

Об этом же говорили и некоторые изгнанные из фракции «Слуги народа» депутаты: Анна Скороход, Александр Дубинский и Гео Лерос. Анна Скороход в частности подчеркивала, что на одну депутатскую зарплату народные избранники не смогли бы содержать штат охранников и водителей.

«У "слуг" есть зарплаты в конвертах. На официальную зарплату не оплатишь водителя и охранника, это априори невозможно. Я вам могу сказать, что официальная зарплата депутата составляет около 37 тысяч гривен, плюс 40 тысяч дают на депутатские расходы. Учитывая сегодняшние ценники на все, оплачивать дополнительно охранника и водителя невозможно», — рассказала депутат Рады.

Еще один депутат Антон Поляков буквально за три дня до своей странной гибели в прошлом году говорил в интервью, что стал свидетелем, как депутатам Рады раздают конверты с деньгами прямо в туалете парламента. Нардеп предложил дать показания и сообщить правоохранителям об этом, но через три дня у молодого депутата внезапно остановилось сердце в машине такси. В крови депутата были обнаружены алкоголь и метадон, а на шее была заметна странгуляционная борозда. Коллега умершего депутата Анна Скороход заявила, что его убили. Судмедэксперты заявили, что борозда на шее появилась от цепочки, за которую тело депутата якобы вытаскивали из машины. В МВД Украины сообщили о странных находках при осмотре тела Полякова © dialog.ua

Резюме

Официальный доход украинских топ-чиновников и депутатов, конечно, намного превышает зарплаты обычных работяг. Сами себе топы ежемесячно выписывают премии за ударный труд, даже если ситуация в их ведомстве на грани коллапса. Однако официальные доходы — лишь видимая вершина айсберга. Большинство чиновников высшего звена и депутатов пришли на эту работу из большого бизнеса, поскольку увидели в ней больше возможностей для увеличения своих доходов за счет государственного бюджета.

Ну, и главное, получая такие баснословные по украинским меркам зарплаты, приходится удивляться, как они довели страну до того, что ее население стало самым бедным на континенте, а само государство, по подсчетам западных аналитиков, самым коррумпированным.