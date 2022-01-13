Заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января станет завершающим этапом консультаций по гарантиям безопасности. Чиновники США заверили, что никакие решения по Европе и Украине не будут приняты в их отсутствие, но история знает много примеров, когда Вашингтон действовал в обход международного права и ООН, не выполняя устных обещаний

Как убеждён верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, именно ОБСЕ, а не НАТО должна стать главной переговорной площадкой. НАТО готово договариваться с Россией — Столтенберг © REUTERS, Johanna Geron

Дипломат, недовольный тем, что Европа не участвует в выработке новых правил, разослал главам МИД стран ЕС письма, в которых призвал подготовить собственные предложения по европейской безопасности, причём такая работа должна быть полностью скоординирована с НАТО, а также уведомил, что инициировал контакты с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Все эти меры, по его мнению, должны привести к тому, что голос европейских стран будет услышан в ходе выработки новых правил безопасности на континенте. Однако, как пишет газета The New York Times, не все поддержали инициативу Борреля, некоторые из глав ведомств остались недовольны попыткой руководства ЕС играть наднациональные функции и формулировать внешнюю политику для отдельных стран, входящих в союз.

«ЕС не может быть нейтральным наблюдателем на переговорах <…> Если Россия хочет общаться, то, конечно, необходимо организовать диалог. Та повестка дня, которую предложила Россия, содержит вопросы, которые касаются безопасности в Европе и также безопасности в том числе Украины. Потому нельзя сказать, что мы недовольны этими двусторонними переговорами (РФ и США — ред.). Я не думаю, что это была бы хорошая идея, если Россия предлагает вести разговор, отказаться от этого разговора, отбросить его. Однако мы, европейцы, если вопрос касается Европы, должны быть частью этих переговоров», — заявил Боррель 5 января в преддверии консультаций.

Но уже 10-го числа в интервью телерадиовещательной корпорации BBC он сообщил, что накануне вечером получил заверения от госсекретаря США Энтони Блинкена, что ЕС и его государства-члены будут частью любых переговоров с Россией и ничего не будет согласовано без Европы. Климкин объяснил, чем полезны переговоры РФ и США для Киева © МИД Украины

«Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», — сказал Боррель в интервью немецкому изданию Die Welt 29 декабря 2021 года.

9 января в своём блоге дипломат написал, что в Европе не может быть безопасности без безопасности на Украине, и любая дискуссия об Украине должна требовать присутствия Украины за столом переговоров.

«Господин Боррель, по-моему, перепутал свою должность. Он занимается Европейским союзом. Там в основном вопросы политические и экономические. А он всё время пытается лезть в вопросы безопасности», — сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии телеканалу RT.

Сенатор подчеркнул, что вопросы безопасности российская сторона будет обсуждать со странами НАТО.

«Что касается Украины, это не ему принимать решение, будет ли участвовать Украина в переговорах. Во всяком случае ни Россия, ни США, ни НАТО не анонсировали участие Украины в каких-либо переговорах. Поэтому пусть господин Боррель успокоится — он не сможет оставить свой след в этой истории при всём к нему уважении», — заявил Джабаров. Александр Носович: Сам факт прямых переговоров Путина и Байдена – успех российской дипломатии © РИА Новости, Александр Натрускин

Впрочем, насколько реально США будут прислушиваться к Европе при переговорах с Москвой — большой вопрос.

«К сожалению, деградирует ОБСЕ, которая как институт призвана обеспечивать безопасность в Европе. Европейским государствам бы возмутиться: случись что, полыхнёт здесь, а не за океаном. США, проводя политику собственной исключительности, не думают о безопасности своих союзников, — написал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, напомнив, что США в обход ООН вторгались на территории суверенных государств и бомбили их. — Выход из сложившейся ситуации, снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США. Им придётся либо поддержать предложенные нашей страной меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий».

Обещание советоваться и учитывать мнение при выработке правил глобальной безопасности американцы дали не только Брюсселю, но и Киеву.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, возглавляющая американскую делегацию на переговорах с РФ, в ответ на заявление заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой в интервью телеканалу Itv News, что Киев доверяет Соединённым Штатам как стратегическому партнёру и верит в систему и институты США, написала в Twitter: «США связаны со всеми нашими союзниками и партнёрами, включая Украину, на всех уровнях, и это будет продолжаться в эти дни и недели. Как мы говорим: «Ничего о вас не при вас». Мы не будем принимать решения по Украине без Украины». Василий Волга: В Украине никто не скрывает, что ждут нового Майдана, как следствие женевских переговоров © Владимир Трефилов

В переговорах России и Запада Киев фигурирует главным образом в контексте расширения НАТО, точнее отказа от него, а Украине и Грузии предоставить членство пообещали ещё в 2008 году, правда, не называя сроков.

«В Бухаресте НАТО сделала очень конкретное заявление по политики открытых дверей и в особенности по расширению в направлении Украины и Грузии, это вопрос не если, а когда. По этой теме переговоров не будет», — заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

Только вот многие уже не верят, что Украина когда-либо войдёт в состав Североатлантического альянса.

«Никто в НАТО нас не берёт. Есть официальное заявление. Не просто нас послали, потому что неудобно, всё-таки союзники. Они сказали так, официально, первый раз: ближайшие 10 лет не заходите. А мы включаем этот пункт в Конституцию, делаем себя полоумными перед всем миром», — сказал депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «Украина 24».

На все вопросы, в том числе президента Украины Владимира Зеленского, «почему мы ещё не в НАТО?» западные чиновники говорят, что государство не соответствует стандартам военно-политического блока и нужно провести ряд реформ, а пока вопрос о приёме Украины на повестке дня не стоит, о чём 12 января напомнил Кабинет министров ФРГ. Когда представителей Белого дома прямо спросили, поддерживает ли администрация членство Украины в НАТО, они уходили от ответа и советовали обратиться по этому поводу в Госдепартамент. Олег Неменский: США выгодно договориться с Россией, но их элиты неадекватны © РИА Новости, Нина Зотина

«Интересы Украины как раз-таки учитываются в последнюю очередь. Украину вообще ни о чём не спрашивают. У неё нет собственной субъектности. Зеленский может только принять к сведению всё то, о чём договариваются взрослые политики, которые вершат судьбы мира», — заявил директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру.

Обещания, конечно, принято выполнять, но не факт, что в случае с Евросоюзом и Украиной так и будет — США своих партнёров успокоили, но действовать будут самостоятельно, исходя из собственных интересов. Как Москва и Вашингтон решат, таким новый миропорядок и будет, и европейцам вместе с украинцами придётся по этим правилам жить.