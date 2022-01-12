Между Москвой и Североатлантическим альянсом сохраняется много разногласий по вопросам безопасности в Европе и ситуации на Украине, однако они готовы продолжить диалог для их урегулирования. Руководство НАТО с порога отвергло предложение РФ о нерасширении блока, но при этом напомнило Киеву, что воевать за него никто не собирается

Прошедшее 12 января в Брюсселе заседание Совета Россия-НАТО (первое за 2,5 года) стало продолжением переговоров, начатых делегациями РФ и США в Женеве 10 января, которые посвящены рассмотрению предложений Москвы по гарантиям безопасности. Теперь американцы не смогут навязать миру свою игру. Как прошли переговоры РФ и США в Женеве © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Российскую сторону на мероприятии представляли заместитель министра обороны Александр Фомин и заместитель главы МИД Александр Грушко, который с октября 2012 года по январь 2018 года занимал должность постоянного представителя РФ при НАТО, а Североатлантический альянс — первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и постоянные представители 30 государств-членов альянса.

В преддверии заседания Грушко пояснил, что оно носит неформальный характер, поэтому как таковой повестки нет, российская делегация едет с реалистичными ожиданиями и надеждой на серьёзный разговор. Западные политики были более конкретны: в качестве сквозных тем всех 3 этапов переговоров постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит назвала вопросы снижения военных рисков, военную транспарентность и контроль над вооружениями.

В итоге консультации продлились дольше запланированного: свыше 4 часов вместо 3.

«На Совете НАТО-Россия сегодня я подчеркнула фундаментальные принципы международной системы и европейской безопасности: каждая страна имеет суверенное право выбирать собственный путь», — написала Шерман в Twitter.

Одно из требований, которые Россия выдвинула западным странам, — прекратить расширение НАТО за счёт постсоветских республик, и закрепить это обязательство в письменном виде, поскольку данные в 1990 году руководству СССР устные обещания были нарушены, а теперь американские и европейские политики утверждают, что их предшественники и вовсе ничего подобного никогда не обещали. «НАТО+» для Украины: в США предложили оригинальный способ не принимать Киев в Альянс © CC0, Pixabay

«Это была непростая дискуссия в ключевой момент для европейской безопасности, но от этого встреча была ещё более важной. Состоялся очень серьёзный и прямой обмен мнениями по ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности. Существенные разногласия между Россией и НАТО по этим вопросам», — заявил Столтенберг.

По его словам, Россия призвала отказаться от приёма Украины в НАТО, но альянс ответил отказом идти на компромисс по расширению.

«Все члены едины в том, что каждое государство имеет право выбирать свой путь. Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников (по НАТО — ред.) могут решать, когда Украина будет готова стать членом, никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО», — сказал Столтенберг.

Тем не менее, не все политические силы внутри государств-членов альянса однозначно настроены по поводу Украины. Так, отвечая на вопрос ведущего телеканала BFMTV, права ли Россия, требуя соглашения о невступлении Украины в НАТО, лидер партии «Национальное объединение», кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила:

«Исторически были приняты обязательства перед Россией, что НАТО не будет базировать военные мощности у российских границ. А Украина находится у границ России. Этот договор соблюдался десятилетия, сегодня он ставится под сомнение, поэтому Россия на это реагирует плохо».

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт повторил тезис о праве любой страны самостоятельно определять свой внешнеполитический курс, но подчеркнул, что в настоящий момент вступление Украины в НАТО не обсуждается.

Глава МИД Польши Збигнев Рау рассказал в интервью изданию Gazeta Polska, что в отношении Украины альянс реализует 2 стратегии одновременно:

«В НАТО есть те, кто делают ставку на последствия, которые ожидают Россию после возможного нападения на Украину: санкции и подобного рода инструменты. Есть также и те, кто занимает позицию, что нужно не просто смотреть сверху, какие будут последствия, но и эффективно этому (вторжению — ред.) противостоять, к примеру, укрепляя в военном отношении восточный фланг НАТО, оказывая разными способами поддержку Украине. И этот, и другой подход реализуются, но споры касаются того, чего должно быть больше». Александр Носович: Сам факт прямых переговоров Путина и Байдена – успех российской дипломатии © РИА Новости, Александр Натрускин

В свою очередь российская сторона представила на заседании в Брюсселе свою позицию относительно расширения альянса.

«Продолжение политики открытых дверей НАТО и дальнейшее продвижение НАТО в сторону наших границ — это именно то, что с нашей точки зрения и, по нашему убеждению, угрожает нам. И это именно то, о непродолжении чего мы просим юридически сформулированные и обязывающие гарантии», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, Столтенберг выразил готовность НАТО оказать поддержку Украине на пути вступления в альянс и помочь в проведении реформ и модернизации армии.

На встрече в Брюсселе представители НАТО заявили делегации РФ, что видят присутствие российских войск на границе с Украиной. По его словам, Украина не представляет угрозу для России — мощной ядерной державы, наоборот, это Россия якобы угрожает Киеву, поэтому он имеет право на самооборону. Любопытно, что угрозу на границах, о которой говорит Столтенберг, на самой Украине не увидели.

Заместитель главы МВД Украины Мэри Акопян заявила: «Мы тщательно наблюдаем за происходящим. Провокаций именно на самой границе со стороны РФ мы не видим».

Видимо, из Брюсселя лучше видно, чем из Киева. При этом генеральный секретарь НАТО утверждает, что помощь Украине со стороны альянса и совместные учения не приводят к эскалации в регионе.

Украина хоть и не обладает ядерным потенциалом, но всё равно может создать серьёзную угрозу для безопасности России: в случае размещения на её территории подлётное время до Москвы ракетных комплексов США и НАТО сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия — до 5, о чём предупреждал президент РФ Владимир Путин. Поле боя великих держав. Украину ждёт тяжёлое время © REUTERS, Valentyn Ogirenko

И всё же какую бы всестороннюю помощь Столтенберг ни обещал Украине, он сделал важное замечание: гарантии безопасности НАТО «один за всех и все за одного», предусмотренные для союзников, не работают в отношении Украины. Иными словами, на словах мы вас поддерживать можем, сколько угодно, но ввязываться из-за вас в реальную войну, простите, не будем.

Генеральный секретарь альянса назвал состоявшиеся переговоры нелёгкими, но от того и такими важными.

«Между союзниками в НАТО и Россией существуют серьёзные противоречия по вопросам безопасности в Европе и ситуации на Украине. Противоречия нелегко будет преодолеть, однако позитивный знак, что все союзники по НАТО и Россия сели за один стол и занялись этим по существу. НАТО дала понять, что мы готовы к серии встреч по широкому спектру вопросов, включая ракеты и взаимные поддающиеся контролю ограничения по ракетам, в Европе. Я знаю, что бывает трудно достичь соглашения, но нам нужны подлежащие проверке сбалансированные ограничения. Это касается обычных и ядерных сил», — отметил Столтенберг.

Обе стороны выразили готовность к продолжению диалога в рамках Совета Россия-НАТО.

«С российской стороны нам дали понять, что сегодня они не готовы согласовать подробный график встреч. Возможно, Россия подробнее раскроет свою позицию, но во всяком случае она проявила общую готовность к продолжению диалога, а страны НАТО заявили, что нам нужны конкретные предложения, чтобы обсуждать вопросы транспарентности, сокращения рисков, контроля над вооружениями с целью обеспечить подлежащее проверке ограничение ракет», — добавил Столтенберг.

Он уверен, что возможность продвинуться дальше и снизить напряжение есть, если Россия готова сотрудничать и готова к политическому прогрессу. Путин неоднократно подчёркивал, что Москва открыта к диалогу, но только если он будет равным.

Отвечая на вопросы журналистов, Столтенберг согласился с тезисом, что существует реальный риск возникновения вооружённого конфликта в Европе, именно поэтому те переговоры, которые проходят на этой неделе с участием России, так важны. Генеральный секретарь отметил, что союзники по альянсу заинтересованы в совершенствовании военных и гражданских каналов связи с РФ. Стариков: если переговоры с Америкой провалятся, Россия признает Донбасс?

«Мы сожалеем, что Россия закрыла дипмиссию при НАТО и офис НАТО в Москве. Мы чётко сказали, что хотели бы восстановить и российскую миссию при НАТО, и офис НАТО в Москве. У нас нет для этого каких-либо предварительных условий. Нам нужен существенный диалог», — заявил он.

Закрытие представительства РФ в Брюсселе, а также военной миссии и информационного бюро НАТО в Москве осенью 2021 года было вынужденной мерой — таков ответ на безосновательный отзыв аккредитации у сотрудников постоянного представительства РФ при НАТО.

Призывы альянса к диалогу искренними не выглядят, если учесть, что параллельно с этим Столтенберг пригрозил усилить присутствие НАТО на восточном флаге, если Россия «снова применит силу против Украины и вторгнется на Украину». А выставить в качестве агрессии, как всем прекрасно известно, может всё что угодно, не утруждаясь предоставлять какие-либо доказательства — и уже под этим предлогом провернуть любые планы.