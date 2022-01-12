Украинская сеть торговых центров «Эпицентр» извинилась перед еврейской общиной страны за то, что у них на сайте продавалась антисемитская литература. Среди представленных в подарочном наборе книг была в том числе «Моя борьба» Адольфа Гитлера

Об извинениях сети во вторник, 11 января, сообщил сайт Объединённой еврейской общины, сославшись на письмо компании в её адрес.

«Из письма следует, что сайт "Эпицентр" является маркетплейсом, на котором другие предприниматели могут продавать свои товары. Так, продавцом антисемитских книг оказалась компания LasKnigas (ФОП (ИП. — Ред.) Барвенко Дмитрий Олегович). В компании заявили, что они не могут представлять предпринимателей, которые реализовывают товар на торговой площадке», — указывалось в сообщении.

При этом представители маркетплейса «Эпицентр М» сразу же удалили книги с сайта. Также компания принесла свои извинения перед еврейской общиной за инцидент. Израиль осудил факельное шествие нацистов в Киеве и потребовал открыть дело за антисемитизм © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«В "Эпицентре" осуждают любые проявления дискриминации, а также пропаганду нацизма и фашизма. В компании пообещали внимательно следить за продавцами и впредь реагировать на такие случаи в соответствии с законом Украины», — отмечалось в сообщении.

Сама история с появлением на популярном маркетплейсе антисемитской литературы вспыхнула неделю назад.

Те ещё книги

В четверг, 6 января, на сайте Объединённой еврейской общины Украины появилась информация о том, что община обратилась в ООО «Эпицентр К» с ходатайством о снятии с продажи антисемитской литературы, а именно книг «Моя борьба» Адольфа Гитлера, «Международное еврейство» Генри Форда и «Крысолюди» Орея Волота (все книги внесены в Федеральный перечень экстремистских материалов — Ред.).

«В ходатайстве ОЕОУ просит снять книги с продажи как из маркетплейса, так и из магазинов сети "Эпицентр"», — сообщал сайт общины.

Примечательно, что в объявлении на маркетплейсе «Эпицентра» книги продавались комплектом.

«Комплект книг на подарок "Моя Борьба/Крысолюди/Международное еврейство"», — гласило объявление.

Цена комплекта составляла 1499 грн. (около 4065 руб. — Ред.) — покупателю якобы предоставлялась скидка в 500 грн., без скидки книги стоили 1999 грн. (около 5422 руб. — Ред.). Еврейка Нуланд поддержала украинских убийц-антисемитов – эквадорский эксперт © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Цена в 1499 грн. может быть отсылкой к популярной среди ультраправых комбинации цифр 1488. Где 14 — это количество слов в лозунге американского неонациста, члена террористической организации «The Order» Дэвида Лэйна. Сам лозунг был вдохновлён первой частью 8-й главы гитлеровской книги «Моя борьба». Эта часть состоит из 88 слов. Вторая часть комбинации — 88 — является закодированным приветствием «Heil Hitler»: H — восьмая буква в латинском алфавите.

Если книгу Гитлера все и так знают, то две другие работы менее известны. Книга Генри Форда была написана в 1920-1922 годах. Она состоит из четырёх частей — сборников антисемитских памфлетов. Книга публиковалась по частям и вызвала скандал в американском обществе, почти 101 год тому назад, 16 января 1921 года 119 выдающихся американцев, среди которых было три президента, девять госсекретарей и один кардинал, опубликовали открытое письмо с осуждением антисемитизма Форда. В итоге спустя 6 лет Форд направил в прессу письмо, в котором он приносил извинения евреям и обещал изъять из обращения опубликованные антисемитские материалы.

Примечательно, что в книгу Форда издали и в нацистской Германии, где она приобрела популярность. Также издавалась книга и в фашистской Италии.

В современной России книга внесена в Федеральный перечень экстремистских материалов. Первый раз это случилось в 2009 году, повторно — в 2015 году.

Зеленский утвердил закон о противодействии антисемитизму © пресс-служба президента Украины

«Эпицентр М» — ΙΤ-компания, которая развивает маркетплейс «Эпицентр» и входит в группу компаний «Эпицентр К». Эта группа принадлежит семье Александра и Галины Герег. В рейтинге богатейших украинцев издания Forbes Украина за 2021 год Гереги занимали шестое место с состоянием в $1,7 млрд. Им меньше всего нужен антисемитский скандал в компании. Но правила большого бизнеса не распространяются на государственные учреждения.

Презентация с особенностью

В декабре Верховная Рада Украины приняла за основу проект закон об установлении уголовной ответственности за проявления антисемитизма. Кроме того, в стране действует и закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине». Более того, на Украине принят и закон о «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

Однако есть ещё один нормативно-правовой акт: закон «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке». Он отчасти перечёркивает предыдущие законы. Всё дело в том, что в этом документе борцами за независимость признаётся ряд украинских националистических организаций, к примеру, ОУН и УПА (запрещённые в России организации — Ред.).

Ещё одно формирование — дивизия СС «Галичина» — в законе не упомянуто. Но на уровне местных властей в ряде регионов бойцов дивизии почитают как «борцов за украинскую независимость». При этом Украине пока не было случаев, когда символика дивизии попала бы под действие закона о запрете пропаганды нацистских режимов. На официальном уровне эту проблему стараются не замечать. Издательство Верховной Рады опубликовало антисемитскую книгу © Facebook, Эдуард Долинский

А вот еврейские организации Украины и их отдельные представители полагают: восхваление эсэсовцев — это один из актов антисемитизма.

Тем временем традиция чествовать дивизию потихоньку перемещается из Западной Украины на всю остальную территорию страны. Так, во вторник, 11 января, народный депутат Украины Максим Бужанский сообщил о том, что в одной из библиотек Николаева провели презентацию книги Романа Пономаренко «Украинские юнкершафты» о подготовке украинских кадров в СС. На презентации был мужчина в нацистской форме, хотя демонстрация нацистской символики и запрещена законами Украины.

«Нет, это не фото из дурки, это презентация книги о дивизии СС "Галичина". Гиммлер сошел бы с ума, увидев этих хуторских эсэсовцев с бандурой, просто повесился бы немедленно. Искренне удивлён, что на презентацию не привели гусей и свиней, чтобы максимально точно воспроизвести колорит и незламанний дух местечковой эсэсовщины», — прокомментировал происходящее Бужанский.

Но ёрничество не остановит эту и подобные презентации в библиотеках украинских городов, а также прославление нацистских коллаборантов в разных регионах страны. А это значит, что на украинских маркетплейсах будут и дальше появляться труды Гитлера и других антисемитов. Тем более в публикации антисемитской литературы замечено было даже украинское парламентское издательство.

Остаётся лишь надежда на большой бизнес, которому в силу необходимости контактировать с партнёрами из разных стран юдофобский имидж ни к чему.