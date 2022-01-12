Беспорядки в Казахстане и последующее введение в страну ОДКБ наверняка изменят положение дел во всем СНГ. Отразятся эти события и на Белоруссии, которая сама готовится к серьезным политическим изменениям

«Образцовая» модель транзита власти

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

Поэтому, когда в Белоруссии в августе 2020 года разгорелся политический кризис, власть сразу предложила обществу конституционную реформу, которая намекала на казахстанскую модель транзита власти — успешно произошедшую годом ранее. Там бессменный лидер страны Нурсултан Назарбаев спокойно передал кресло президента Касым-Жомарту Токаеву, при этом сохранил контроль за властью в своих руках, заняв должность главы Совета безопасности.

То есть формально случились перемены, долгожданная смена поколений в элитах, но фактически все осталось по-прежнему.

Основным новшеством в белорусской Конституции, предложенным Александром Лукашенко, стало наделение Всебелорусского народного собрания (ВНС) статусом высшего представительного органа и широкими полномочиями. При этом изначально речь велась и о досрочных выборах сразу после реформы.

«Если мы будем менять Конституцию, то мы должны в Конституции прописать выборы президента. Но отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю», — сказал Лукашенко в одном из интервью еще летом 2020 года.

Вырисовывалась картина, что белорусский лидер может возглавить новый конституционный орган, отдав пост президента с урезанными полномочиями другому политику. Таким образом Лукашенко смог бы уже в новом статусе контролировать ситуацию в стране, обеспечив формальный транзит власти.

Скептики еще задолго до казахстанских событий указывали на ненадежность предполагаемой конструкции власти. В Белоруссии неизбежно начало бы формироваться два центра силы и влияния — Всебелорусское собрание и президент. Но ситуация в Казахстане на тот момент выглядела обнадеживающе: схожие процессы прошли спокойно, Токаев прекрасно справлялся со своей ролью «исполнительного чиновника» у Елбасы.

«Подвинул» предшественника

Всеволод Шимов: Глядя на Казахстан, Лукашенко сохранит для себя полноту власти © vk.com, Всеволод Шимов

Лишь после этого президент заявил, что «дальше порядок будет наведен жестко», ввел чрезвычайное положение и пригласил силы ОДКБ.

Через несколько дней был снят с должности глава Комитета национальной безопасности Казахстана и соратник Назарбаева Карим Масимов. 8 января пресс-служба ведомства сообщила, что чиновник был задержан по подозрению в госизмене и водворён в СИЗО.

Позже Токаев и вовсе подверг критике Назарбаева, заявив, что Елбасы «поспособствовал появлению в стране прослойки крайне богатых людей, которым теперь придется регулярно помогать народу».

В Казахстане была завершена эпоха «двоевластия» Токаева и Назарбаева. Новый президент взял на себя ответственность и стал реальным главой государства.

Подобные события не могут не отразиться на планах белорусского руководства в вопросе трансформации власти. Похоже, казахстанского варианта транзита (с освобождением Лукашенко места президента и уходом его на должность главы ВНС) можно не ждать. Политик вряд ли допустит появления похожих угроз и формальное двоевластие. Но и движение к конституционной реформе уже не остановить — для этого сделано слишком много, и до референдума осталось всего около месяца.

Наиболее вероятным стоит считать следующее развитие событий. Новая Конституция с ВНС будет принята, Лукашенко займет два поста — и президента, и председателя нового органа. В проекте новой Конституции для этого есть статья 144, которая дает такую возможность.

С этим мнением в интервью для Украина.ру согласился российский политолог Александр Носович.

«События в Казахстане, безусловно, оттолкнут Александра Лукашенко от казахстанского варианта транзита власти. Та модель, которая предполагается в новой белорусской Конституции (разделение властных полномочий между двумя центрами силы — президентом и Всебелорусским народным собранием), потенциально взрывоопасна», — указал эксперт.

Носович уверен, что в республике произойдут некоторые корректировки в сценарии политической трансформации. Самые вероятные — сосредоточение в руках Лукашенко обеих ключевых позиций в стране: президента и председателя Всебелорусского собрания.

ОДКБ как «международный борец с революциями»

Решение казахстанского кризиса не обошлось и без участия ОДКБ в виде объединенных миротворческих сил России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Это был первый случай использования сил организации во внутренних кризисаъ в странах-членах. Но, судя по заявлениям российского лидера Владимира Путина, не последним.

«Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций», — заявил Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности организации.

Лукашенко назвал страну, которой может грозить сценарий Казахстана © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Трансформация роли ОДКБ была воспринята белорусским руководством с воодушевлением. Лукашенко одобрил принятое в организации решение предотвратить переворот в Казахстане и заявил, что «сегодня как никогда в рамках организации необходимо повышать уровень политического взаимодействия».

«Формы и методы оказания гибридного влияния на наши страны качественно совершенствуются. В рамках ОДКБ необходимо выработать адекватные меры реагирования. Как я уже говорил, без оглядки», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что из текущей ситуации стоит извлечь опыт и «действовать на упреждение».

Напомним, Лукашенко еще в 2010 году упрекнул организацию в пассивности во время переворота в Кыргызстане. А на пике массовых протестов в августе 2020 года политик выразил уверенность, что «ОДКБ поддержит его усилия против организаторов протестов в стране».