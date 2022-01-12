Консультации России и Запада по гарантиям безопасности продолжаются. Вопрос, который вызывает наибольшие разголасия - нерасширение НАТО на восток, в частности за счёт Украины

В среду, 12 января, состоится 2-й раунд переговоров по гарантиям безопасности, на этот раз в формате Совет Россия-НАТО, последнее заседание которого прошло в 2019 году. Николай Злобин: Мир менее зависим от США и России, чем от малых и средних государств © РИА Новости, Нина Зотина

«Они хотят восстановить деятельность Совета Россия-НАТО, но на своих условиях, по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на так называемую деэскалацию, так называемую «российскую агрессию» на Украине. Нам это неприемлемо», — подчеркнул ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, возглавлявший делегацию РФ на российско-американских консультациях в Женеве.

Предстоящее заседание носит неформальный характер, поэтому согласованной повестки нет. Россия, по словам другого заместителя главы МИД РФ Александра Грушко, бывшего постоянного представителя РФ при НАТО, рассчитывает на конструктивный диалог и будет добиваться конкретной предметной постатейной реакции на проект соглашения о гарантиях безопасности. А вот генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг чётко обозначил темы, которые намерен поднять: европейская безопасность, в особенности ситуация на Украине и вокруг неё, а также проблемы военных действий, взаимной транспарентности и снижения рисков.

Главный камень преткновения между Москвой и Вашингтоном имеет отношение как раз-таки к НАТО. Для России принципиально важно, чтобы Североатлантический альянс не расширялся за счёт бывших постсоветских республик, это главная «красная черта», а американцы (всё-таки именно они играют ключевую роль в военно-политическом блоке) с порога отмели эту инициативу и, более того, объявили, что даже обсуждать её не будут.

В свою очередь, Столтенберг утверждает, что расширение блока «чрезвычайно важно для стабильности, мира, свободы и демократии в Европе», к тому же никто из союзников не пойдёт на компромисс в нарушение основных принципов, в том числе открытых дверей, предусматривающий, что любое государство в праве самостоятельно выбирать, какой внешнеполитический курс реализовывать и к какому блоку присоединиться; закреплены все эти принципы, по словам главы альянса, в документах, «которые подписала и Россия», начиная с Хельсинкского заключительного акта 1975 года. Корнилов дал прогноз по переговорам с НАТО. Где в случае провала появятся базы РФ? © кадр видео Украина.ру

Однако существуют и другие документы — в которых зафиксировано обещание не расширять НАТО на восток, о чём запамятовшим западным политикам напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Речь идёт о бумагах, относящихся к переговорам об объединении Германии в 1990 году: копиях публичных выступлений, бумагах Фонда М.С.Горбачёва, официально рассекреченных Госдепартаментом и внешнеполитическими ведомствами других государств телеграммах, письмах и записях бесед. Например, 31 января, выступая в Тутцинге, глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер отметил, что «изменения в Восточной Европе и объединение Германии не должны привести к нарушению интересов СССР в области безопасности». В том, что НАТО не представляет угрозы Советскому Союзу, президента страны Михаила Горбачёва убеждали министр иностранных дел Великобритании Дуглас Хёрд (11 апреля), президент Франции Франсуа Миттеран во время визита в Москву (25 мая), в телефонном разговоре президент США Джордж Буш (31 мая).

По словам Захаровой, знаменитое высказывание госсекретаря США Джеймса Бейкера «ни дюйма на Восток» на встрече с Горбачёвым 9 февраля 1990 года — один из многих примеров целой волны заверений лидеров западных стран в том, что НАТО останется в своих границах после объединения Германии, непрестанно звучавших в самом начале 90-х годов. Аналогичные пассажи есть и в разговорах Геншера с Бейкером и Хёрдом, эта тема также поднималась на встречах Горбачёва и Эдуардом Шеварднадзе, возглавлявшим МИД СССР, с американским госсекретарём, в беседах председатель КГБ СССР Владимира Крючкова с помощником президента США по национальной безопасности Робертом Гейтсом.

Официальный представитель МИД РФ подчёркивает, что все эти многочисленные задокументированные факты существовавших ранее договорённостей не оставляют камня на камне от попыток наших западных партнёров сегодня отрицать очевидное. В ходе встречи с Йенсом Столтенбергом в феврале 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров передал ему подборку некоторых цитат из этих документов. Миротворческие операция ОДКБ и НАТО. В чем кардинальное отличие двух военных блоков? © коллаж Украина.Ру

«Опубликованные материалы наглядно демонстрируют грубое нарушение Альянсом фактического «джентельменского соглашения» с СССР об уважении его интересов безопасности и своих обязательствах о нерасширении НАТО на Восток. В НАТО обманули всё международное сообщество, которое надеялось на начало нового этапа развития планеты, — без блоков, противостояний систем, угроз уничтожения другу друга», — заявила Захарова.

Почему Россия так настаивает на юридическом закреплении пункта о нерасширении НАТО, президент страны Владимир Путин объяснил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ 21 декабря 2021 года: «Нас крайне беспокоит, что вблизи России идёт развёртывание элементов глобальной ПРО США. Расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки Mk 41 адаптированы к применению ударных систем «Томагавк». Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлётное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до 5. Для нас это серьёзнейший вызов — вызов нашей безопасности».

Ни о каком ущемлении права той или иной страны на выбор внешнеполитической стратегии речи и близко нет — Россия, как и любое другое государство, обеспечивает собственную безопасность, суверенитет и территориальную целостность.

Да и, как сказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Вячеслав Никонов, если бы в США была хорошая аналитика, то они бы прочитали проекты предложений России так, как они написаны, а там написаны вещи, которые могли бы в случае реализации сделать Европу и мир гораздо более безопасными, создать более безопасную ситуацию для НАТО и Соединённых Штатов.

«Россия не предлагала ничего такого, что создавало бы непреодолимые проблемы для США и не создавало серьёзных потерь для безопасности европейских союзников США. О чём идёт речь? О том, чтобы США убрали на свою национальную территорию тактическое ядерное оружие. Они и говорят: «Ну оно же там с начала 50-х годов!» В Германии, Бельгии,, Италии, Нидерландах. А зачем оно там находится? Тогда, в начале 50-х годов, тактическое ядерное оружие там находилось, чтобы противостоять танковым колоннам СССР, которые должны были нахлынуть на Западную Европу. Сейчас там нет никаких танковых колонн, в Германии, Восточной Европе — НАТО. Против кого они собираются применять это оружие? По большому счёту, оно им там не нужно, и вывезти тактическое вооружение на свою территорию для США в принципе точно не угроза их национальной безопасности», — заявил депутат. Олег Неменский: США выгодно договориться с Россией, но их элиты неадекватны © РИА Новости, Нина Зотина

Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов, к слову не понаслышке знакомый с темой вооружения и безопасности (будучи директором Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ в 2004-2011 годах, возглавлял российские делегации на международных переговорах по различной военно-политической проблематике, а с 2011 по 2016 годы был заместителем министра обороны РФ), в комментарии журналу Newsweek назвал расширение НАТО на восток противоречащим общему и коллективно согласованному принципу неделимой безопасности в Европе, а сам трансатлантический блок — рудиментом холодной войны. Если в XX веке НАТО существовал в противовес Организации Варшавского договора, то после распада СССР и всего социалистического блока, аргументов для его сохранения не осталось, поэтому страны-члены блока регулярно придумывают различные небылицы о «российской агрессии», для противостояния которой необходимо сплотиться.

Как сказал Лавров, НАТО представляет из себя геополитический проект по освоению территорий, оставшихся после распада Организации Варшавского договора. Ярким примером этого служит Украина, прежде всего вокруг гарантий непредоставления членства в альянсе этой стране сейчас ведутся торги.

10 января пока в Женеве Сергей Рябков вёл переговоры со своей давней знакомой (с которой ещё вместе работали над иранской ядерной сделкой) первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман, в Брюсселе проходил заседание комиссии НАТО-Украина, однако вместе министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в бельгийскую столицу прилетела вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина (возможно, из-за сохраняющегося вето Венгрии на проведение заседаний Комиссии НАТО — Украина на уровне глав МИД). Риторика совместного заявления была традиционной: принятие той или иной страны в НАТО — это не предмет переговоров с Москвой, а если она «предпримет агрессивные действия» против Киева, то заплатит большую цену. При этом Стефанишина исключила разрыв дипломатических отношений с Россией и выступила за продолжение диалога, чтобы избежать военного сценария развития событий. Олег Царев рассказал, что было бы, если бы Украина толково использовала «долг Януковича» России © РИА Новости, Нина Зотина

«Постсоветское пространство все хотят пошатать, но контролировать его, кроме России, всё равно никто не сможет: там либо полный распад и минные поля на границах с Россией, либо вхождение в зону интересов России. Только Прибалтика, которая потеряла половину населения после вступления в ЕС и НАТО, останется в Европе. Все остальные страны не в состоянии ничего сделать без России. Даже попытки Азербайджана притянуть на свою сторону Турцию, которые дали ему определенные дивиденды в военном отношении, привели к тому, что без России всё равно не обошлось — просьба о вводе миротворцев в Карабах прозвучала от обеих конфликтующих сторон», — заявил в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий.

Эксперт уверен, что Москва можем контролировать постсоветское пространство, просто нужно использовать все инструменты, разрабатывать новые навыки, требовать большего, перестать плевать на демонстративный отказ избавится от общего наследия, требовать отказа от многовекторности. По его словам, если Россия будет это делать последовательно, она будет контролировать своё окружение уверенно, в противном случае ничего и не будет.