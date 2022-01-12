Техническая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения по составу вакцин и Европейское агентство лекарственных средств советуют быть осторожными с бустерными дозами вакцин от коронавируса

В последние дни регулярно появляется информация о том, что та или иная западная страна поставила очередной рекорд новых заражений COVID-19 — несмотря на растущий уровень вакцинации своего населения. Так, 4 января количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 218,7 тысячи, что стало максимальным показателем с начала эпидемии. Предыдущий рекорд — чуть более 189,8 тысячи — был зафиксирован 31 декабря минувшего года. Количество случаев заражения с начала эпидемии в Соединённом Королевстве превысило 13,6 миллиона. При этом 90,1% (51,8 млн) жителей Великобритании старше 12 лет получили одну дозу вакцины от COVID-19, 82,6% (47,5 млн) — две дозы, а бустерную (третью) прививку уже сделали 59,8% британцев старше 12 лет (34,7 млн человек). Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Во Франции за последние 24 часа зарегистрировано рекордные с начала эпидемии 368 149 случаев заражения коронавирусом, сообщили вечером 11 января в Минздраве республики. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран, выступая в Сенате, где рассматривают законопроект о предоставлении «ковид-пропусков» только привитым, сравнил текущую ситуацию в стране с «цунами». В последние недели число заболевших во Франции резко растет. В прошлую среду, 5 января, было выявлено более 332 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 за 24 часа. При этом по состоянию на начало 2022 года во Франции с населением 67 млн человек полную вакцинацию прошли около 53 млн жителей, а бустерную прививку сделали более 24,1 млн человек.

О «цунами» заражений коронавирусом, надвигающемся на Европу, заговорили также во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Институт показателей и оценки здоровья (IHME) предполагает, что более 50% населения региона заразится штаммом омикрон в ближайшие шесть-восемь недель», — объявил 11 января глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. По данным организации, за первую неделю 2022 года в 53 странах европейского региона, куда входят Россия и Украина, зарегистрировали более семи миллионов новых случаев заражения COVID-19.

При этом также 11 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение 7-10 дней будет наблюдаться значительный рост заболеваемости коронавирусом. «Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем с той, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости», — сказал Собянин, и призвал мобилизовать коечный фонд столицы из-за распространения «омикрон»-штамма. В свою очередь, в тот же день главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью украинской редакции ВВС заявил, что пик заболеваемости коронавирусом из-за «омикрон»-штамма ожидается в феврале, но к апрелю эта волна спадет. В ЕС одобрили стандарты производства российской вакцины «Спутник V» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако «волны» заболеваемости в России и на Украине всегда запаздывают по сравнению с Западом. Так, в понедельник, 10 января, Соединенные Штаты сообщили о 1,35 млн новых случаев заражения коронавирусом — это самый высокий ежедневный показатель в мире. Такой рост заболеваемости тоже связан с распространением штамма «омикрон». По информации агентства Reuters, не все штаты успели опубликовать данные по заболеваемости за выходные, и окончательная цифра, вероятнее всего, будет ещё выше. Предыдущий рекорд — 1,03 млн случаев — был зарегистрирован в США 3 января. В этой стране с населением в 333,96 миллиона первую дозу вакцины от коронавируса получили 73,98% жителей (247,05 млн), вторую — 61,74% (206,18 млн), бустерную — более 18%, в том числе 62% пожилых людей.

В сложившейся ситуации, как у обычных людей, так и у властей, поневоле возникают вопросы к профессионалам в сфере здравоохранения, и в первую очередь — к ВОЗ. Потому неудивительно, что 11 января Техническая консультативная группа ВОЗ по составу вакцин распространила новые промежуточные рекомендации. «Техническая консультативная группа полагает, что необходимо продолжать разрабатывать вакцины от COVID-19, которые имеют большое влияние на предотвращение новых заражений и распространения вируса в дополнение к предотвращению развития тяжелой формы заболевания и смерти. До тех пор, пока такие вакцины не станут доступными, а вирус мутирует, состав существующих препаратов от COVID-19 необходимо обновить, чтобы обеспечить рекомендованный ВОЗ уровень защиты против заражений вариантами, вызывающими озабоченность, включая «омикрон», а также новыми штаммами», — говорится в документе.

Техническая консультативная группа также не считает введение повторных бустерных доз жизнеспособной стратегией борьбы с пандемией. «Вакцины против COVID-19 должны… вызывать широкий, сильный и продолжительный иммунный ответ, чтобы снизить потребность в последовательных бустерных дозах, — говорится в сообщении группы. — Стратегия вакцинации, основанная на повторных бустерных дозах исходного состава вакцины, вряд ли будет подходящей или устойчивой». На Украине закрыли единственный пункт анонимной вакцинации © CC0, Pixabay

Советуют быть осторожными с бустерными дозами и в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Так, глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил 11 января: «Стратегии, которые предполагает введение бустерных доз через короткие периоды в пределах каждых четырех месяцев, могут привести к проблемам с иммунным ответом, ответ может быть не таким хорошим, как мы ожидаем. Мы должны быть очень аккуратными». Он добавил, что пока у EMA нет сведений о необходимости введения четвертой — то есть второй бустерной — дозы вакцин от коронавируса, но этот вопрос изучают.

При этом Кавалери считает вполне вероятным, что бустерные прививки от COVID-19 придется делать ежегодно. «При идеальном раскладе, если мы говорим об эндемическом сценарии, бустеры должны вводиться раз в год с началом холодов в каждом из полушарий так же, как мы это делаем с вакцинами от гриппа», — отметил он.

Хотя ни ЕМА, ни американский медицинский регулятор FDA не высказывали своего мнения о том, нужна ли специальная вакцина против штамма «омикрон», германская фармацевтическая компания BioNTech и её американский бизнес-партнер Pfizer начали производство такого препарата для последующего коммерческого использования. Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла 10 января сообщил в эфире американского телеканала CNBC, что компания приступила к выпуску на свой страх и риск. Бурла признался, что пока не знает, понадобится ли препарат, и как он будет использоваться. «Однако мы будем готовы», — указал он. Из-за них в России исчезают целые города: Матвейчев о ковид-диссидентах © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В свою очередь, сооснователь компании BioNTech Угур Шахин 11 января на конференции по здравоохранению, организованной американским банком J.P. Morgan, заявил: «Мы исходим из того, что будем готовы начать поставки продукции на рынок к марту — как только будут получены разрешения регулирующих органов». Шахин добавив, что клинические испытания новой вакцины должны начаться в конце января.

При этом американские исследователи надеются создать универсальное лекарство против любых видов коронавируса. Так, учёные Вашингтонского университета в Сиэтле и сотрудники биотехнологической компании Humabs Biomed SA обнаружили антитело, которое может использоваться для эффективного лечения широкого спектра сарбековирусов — семейства вирусов, которое включает коронавирус SARS-CoV-2 и его варианты. «Антитело S2K146 нейтрализует SARS-CoV-2, варианты SARS-CoV-2 и другие сарбековирусы в лаборатории, защищает от инфекции в исследованиях на животных и, по-видимому, способно препятствовать попыткам вируса избежать его путем мутации», — говорится в сообщении американского портала Medical Xpress.

Результаты исследования представлены в авторитетном журнале Science, в публикации которого отмечено, что в экспериментах на сирийских хомячках с помощью S2K146 в определенных концентрациях удалось полностью подавить репликацию вируса в легких. Ранее эта же группа ученых выявила четыре класса антител, которые сохранили свою способность нейтрализовать «омикрон», спайковый белок которого способен связываться с клетками в 2,4 раза лучше, чем в коронавирусе, выделенном в самом начале пандемии.