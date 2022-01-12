В начале января Печерский суд Киева наложил арест на имущество и активы пятого президента Украины Петра Порошенко. Противники экс-президента считают, что тот лишился своих «зубов» - возможности влиять на политику и финансировать националистические проекты. Однако, похоже, что ценные активы Порошенко успел вывести из-под удара

Дело в том, что он успел до своего отъезда за границу переоформить имущество на других лиц. У Зеленского же не осмеливаются применить к Порошенко те же внесудебные санкции, какие были применены к лидерам партии ОПЗЖ и ранее закрытых СМИ.

Сам Порошенко сейчас находится заграницей, где, по его словам, борется с «российской агрессией». Вернуться он пообещал 17 января, хотя на Украине ему грозят арестом по делу и госизмене. Суть же госизмены заключается в покупке угля в Л/ДНР в 2015 году во время энергетического кризиса. В рамках этого же дела был наложен и арест на его имущество. Но в Офисе генерального прокурора Ирины Венедиктовой весьма уклончиво ответили, что именно было арестовано. Прокурор Юрий Белкин на брифинге в Киеве упомянул лишь о «ценном имуществе», но заявил, что не уполномочен вдаваться в детали.

Следователи путаются в показаниях

Издание «Украинская правда», ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило 6 января, что под арест не попали наличные средства Порошенко. В партии «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент, заявили об аресте активов телеканалов «Прямой» и «5-й», назвав это наступлением на свободу слова. Однако от этих активов Порошенко избавился еще в ноябре прошлого года. Он продал корпоративные права на телеканалы новому медиа-холдингу "Вольные медиа", который создали работники этих каналов после подписания президентом Зеленским закона об олигархах. Как Зеленский из Порошенко сделал автомат Калашникова. Накануне главных событий © коллаж Украина.Ру

«Ожидаемой реакцией стало распространение ложной информации о якобы наложении ареста на активы телеканалов "Прямой" и "5 канал"», — прокомментировала пресс-служба Государственного бюро расследования (ГБР). Затем в ГБР опровергли собственное заявление и рассказали, что все-таки какие-то активы Порошенко в телеканалах арестовали. В ведомстве отметили, что арест был наложен на часть уставных капиталов двух телекомпаний, конечным бенефициаром которых является Петр Порошенко: ООО «Автор-ТВ» и ДП «ТРК «НБМ-Запорожье».

Имитация преследования

В целом же складывается впечатление, что в ГБР и генеральной прокуратуре юлят, чтобы убедить избирателей Зеленского в исполнении его обещаний, а в партии Порошенко охотно подыгрывают, заявляя о «репрессиях». Telegram-канал «Легитимный» утверждает, что в Офисе президента лишь решили пустить пыль в глаза электорату, который ждет обещанных посадок.

До зарубежных активов, включая те офшоры, что фигурировали в расследовании «Панамское досье», украинская судебная система не дотянется. В понедельник 10 января Киевский апелляционный суд даже отменил решение Печерского суда об аресте коллекции картин, принадлежащей бывшему президенту. Арестовали их еще в мае 2020 года по делу о «перемещении через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля». Апелляционный суд признал недопустимыми доказательства ГБР, полученные после проведения обыска, так как дела такого рода должно вести НАБУ, а не ГБР. Суздальцев объяснил, как Порошенко «варварски» балансировал между Россией и Западом © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Сама процедура «преследования» Порошенко ведется с такими ляпами, чтобы потом любые адвокаты легко смогли их заметить и добиться отмены решения. Так, например, в случае подозрения в адрес народного депутата спикер Верховной Рады должен быть проинформирован об этом в течение 24 часов. Генпрокуратура и ГБР заявляют, что сделали это в отношении Порошенко еще 20 декабря, но глава парламента Руслан Стефанчук, который сам является членом команды Зеленского, утверждает, что никаких уведомлений не получал.

Это — старый чиновничий трюк. В украинской бюрократической машине часто используется схема «вы отправляли, а мы не получали», когда какое-нибудь дело нужно затянуть на долгие годы.

Что за душой у олигарха

Список арестованного имущества Порошенко в прокуратуре обещают опубликовать только в середине января, из чего складывается впечатление, что там просто тянут время. Журналистам издания «Страна» в окружении Порошенко сообщили, что аресту подлежат его квартира в Виннице, квартире в Киеве и жилой дом в элитном поселке Козин под Киевом.

Аресту также подлежат доли в закрытом инвестиционном фонде «Прайм Эсссетс Кэпитал», доля в АО «Киевский завод экспериментальных конструкций», в страховой компании «Краина», в «Международном инвестиционном банке», в компании «Инвест Кэпитал», в ПАО «Севастопольский морской завод» и «Севморверфь», а также в автотранспортном предприятии «Севмортранс».

Аресту также должны подвергнуться картины из личной коллекции Порошенко — полотна знаменитых российских живописцев Айвазовского, Репина, Коровина, Бенуа, Сурикова, Левитана, Верещагина и Ильи Глазунова.

Бывший министр обороны Анатолий Гриценко 6 января заявил, что арест имущества Порошенко лишен смысла, так как он еще два года назад предусмотрительно переписал свои бизнес-активы на старшего сына Алексея, в том числе активы кондитерской компании «Рошен». Несомненно, какая-то часть бизнес-империи еще числится на нем. Но с этими активами и собственностью, вероятно, повторится то же, что и с арестованной в 2020 году коллекцией картин — после апелляций и обжалований решение отменят.

Главное, что избиратели Зеленского увидят хоть какие-то действия против Порошенко. Имитация преследования длится уже третий год. Адвокат олигарха Илья Новиков на брифинге 18 сентября 2020 года заявлял, что дел против его клиента на тот момент было 58. Другой адвокат, Игорь Головань, утверждал, что некоторые из этих дел были сначала закрыты из-за отсутствия состава преступления, но затем Печерский райсуд Киева открывал их снова, а потом снова закрывал. Генпрокурор Ирина Венедиктова в апреле 2021 года называла 20 дел против Порошенко. «Я знаю, что около 20 дел сейчас находятся в ГБР, шесть дел — в НАБУ, одно — в Нацполиции», — говорила Венедиктова, отметив также, что многие дела были закрыты.

Такая игра в кошки-мышки может длиться до бесконечности. Новое дело, о закупке угля в Донбассе в 2015 году, самое неблагодарное из дел против пятого президента. Высокооплачиваемые адвокаты Порошенко легко докажут, что де-юре там не было никакого финансирования терроризма, после чего власти будут раскручивать новое дело. И так будет длиться до конца каденции Зеленского и всех его политических обещаний избирателям.