О попытках администрации президента США Джо Байдена помешать принятию законопроекта о санкциях в отношении газопровода «Северный Поток – 2» сообщила 10 января американская газета «Политико», рассказав о существующих в сенате противоречиях по данному вопросу

Администрация направила высокопоставленных чиновников в конгресс США, чтобы убедить колеблющихся сенаторов-демократов голосовать против предлагаемого республиканцами законопроекта.



Его автором является сенатор-республиканец из Техаса Тед Круз, и голосование по нему состоится в конце этой недели. Многие демократы считают, что план Круза лишит президента Байдена возможности использовать трубопровод в качестве рычага давления на Москву. Кроме того, они считают, что санкции подорвут единство США и их союзников, в первую очередь Германии, сообщает издание. Демократы США оказались в «неудобном» положении из-за «Северного потока - 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако некоторые законодатели от Демократической партии ещё не приняли решения по поводу того, как они будут голосовать, информирует «Политико».

Так, сенатор Джон Тестер заявил изданию, что администрации нужно ещё поработать, чтобы объяснить ему, в чём заключаются недостатки законопроекта Круза.

Он сказал, что не уверен, как будет голосовать, хотя и добавил, что аргументы администрации кажутся ему убедительными.

Сенатор Джо Мэнчин рассказал, что тоже пока не принял решения, но добавил, что отношения США с европейскими союзниками при экс-президенте Дональде Трампе ухудшились.

«Я хочу выслушать обе стороны», — сказал Мэнчин.

Газета сообщает, что во встрече с сенаторами участвовали Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря по политическим вопросам, и Амос Хохштейн, старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности. «Омикрон» и «Вечный кайф США». Как встреча ОПЕК+ поможет России и помешает Байдену © РИА Новости, Михаил Метцель / Перейти в фотобанк

Оба чиновника сыграли важную роль в принятии администрацией в прошлом году решения об отмене предусмотренных конгрессом санкций против «Северного Потока – 2».

«Политико» информирует, что Круз вынудил провести предстоящее голосование, заблокировав назначение десятков кандидатов на должности в Госдепартаменте.

Убедить демократов провалить законопроект Круза будет трудной задачей для администрации, считает издание.

Многие сенаторы от Демпартии ранее поддерживали санкции, изложенные в законопроекте Круза, и очень немногие защищали прошлогодний шаг администрации Байдена по их отмене, напоминает газета.

Ведущаяся вокруг законопроекта Круза борьба также сталкивает демократов и президента Украины Владимира Зеленского, который призвал Сенат его одобрить, информирует издание.

Сенатор Крис Мёрфи, противник законопроекта, раскритиковал позицию украинского лидера.

«Я большой сторонник президента Зеленского. Но часто он неправильно понимает американскую политику. И я думаю, что для него было бы лучше не вмешиваться в это дело. Позволить Теду Крузу поссорить нас с нашими трансатлантическими партнёрами в самый разгар сложных переговоров о будущем политики Европы и России – это нехорошо для Соединённых Штатов», — заявил Мёрфи.

Байден намерен обсуждать ситуацию на Украине с Шольцем © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Олаф Шольц принял обязательство не вводить трубопровод в строй, если существует угроза вторжения на Украину.

«Зачем вам вводить санкции против Германии, если они только что поменяли свою позицию на ту, которую мы просили их занять?», — указал сенатор.

Альтернативный план демократов состоит в том, чтобы «наказать Россию в случае её вторжения на Украину», сообщает издание. Его автором является председатель Сената по международным отношениям Боб Менендес, предложивший пакет санкций, которые были бы применены в этом случае.

«Мой аргумент заключается в том, что если вы хотите успешно заставить Россию не вторгаться, вы должны предусмотреть последствия заранее», — сказал Менендес.

Комитет Сената США поддержал законопроект о санкциях в отношении газопровода «Северный поток-2» © РИА Новости, Игорь Михалев / Перейти в фотобанк Дик Дурбин назвал подход Круза «слабым» и сказал, что Сенат должен голосовать против его законопроекта и за план Менендеса.

«Крузу удалось заставить голосовать по нему, удерживая в заложниках десятки кандидатур президента Байдена», — сказал Дурбин, добавив, что его принятие не сможет удержать РФ от вторжения.

Круз, тем временем, обвинил демократов в том, что они уступили перед лицом политического давления и приняли «циничное решение поставить партийную лояльность выше интересов национальной безопасности США», сообщает газета.