Миротворческие операция ОДКБ и НАТО. В чем кардинальное отличие двух военных блоков?

В Казахстане обстановку после внезапно вспыхнувших протестов, переросших в вооруженный мятеж, еще нельзя назвать полностью стабильной. Однако можно с уверенностью констатировать - сценария развала государства, скатыванию республики в гражданскую войну удалось избежать благодаря миротворческой миссии ОДКБ. ОДКБ уже называют аналогом НАТО

ОДКБ как новый фактор безопасности на постсоветском пространстве

Еще 7 января об отправке войск руководство ОДКБ попросил глава государства Касым-Жомарт Токаев, по словам которого в стране действуют подготовленные «банды террористов» и их действия можно расценивать как акт агрессии.

В течение короткого времени просьба была удовлетворена — сейчас миротворческие силы в Казахстане насчитывают до 3500 человек. По состоянию на 10 января беспорядки в Казахстане закончились: страна понесла убытки на сотни миллионов долларов, упущенная выгодна ещё миллиард долларов, свыше полутора сотен погибших и пара тысяч раненных. Виталий Диденко: кто он © hromadske.ua

В массовом сознании ОДКБ как военный союз направлен в первую очередь на защиту стран-участниц от внешних угроз. Однако устав организации закрепляет более общее направление её деятельности: реагирование на кризисные ситуации, угрожающие безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету государств-членов. В таком случае погромы и перестрелки, даже не имеющие признаков внешнего вмешательства, могут быть расценены как «кризисная ситуация, угрожающая безопасности и стабильности».

Новая роль блока была констатирована президентом России Владимиром Путиным, который в ходе онлайн-саммита акцентировал внимание, что речь идет об агрессии международного терроризма, ведь захватывавшие и громившие админздания боевики проходили обучение и горячих точках мира. Позиция главы российского государства была однозначной — «ситуация в Казахстане касается всех нас», а майданные технологии являются однозначной угрозой государственности. Без сомнений, раз на фоне переговоров РФ и НАТО по гарантиям безопасности ОДКБ себя позиционирует как фактор, противостоящий любым деструктивным тенденциям на территории государств-членов. К слову, Путин на встрече уже заявил лидерам ОДКБ, что надо собраться и поговорить о Таджикистане, которому нужна поддержка, в том числе военной техникой, чтобы не повторить казахский прецедент.

А на мнение Запада, который лицемерно объявлял о необходимости соблюдать «право на мирный протест» во время захватов, погромов и мародерства в Алма-Ате, оглядываться никто не собирается. И Россия, и казахские элиты, очевидно, хорошо усвоили украинский урок. Миротворческие операция ОДКБ и НАТО. В чем кардинальное отличие двух военных блоков? © коллаж Украина.Ру

Операция в Казахстане является первым серьезным опытом такого уровня для ОДКБ, но она резко контрастирует с подобными акциями НАТО. Результатом действий Альянса зачастую было усиление хаоса в государствах, углубление тенденции по их распаду, тысячи трупов мирных жителей, значительный критический ущерб гражданской инфраструктуре.

Уничтожение НАТО Югославии

Одной из первых таковых стала операция «Обдуманная сила» в 1995 году, проводимая против боснийских сербов. 30 августа самолеты НАТО и артиллерия сил быстрого реагирования (СБР) начали бомбардировки сербских позиций, воздушные удары авиации НАТО продолжались 16 дней.

Ей командовал американский адмирал Лейтон Смит и направленность была вовсе не на прекращение конфликта, а на поддержку наступления мусульман и хорватов, захвативших ряд территорий, контролированных сербами. Впоследствии это привело к изгнанию как минимум 50 тыс сербов с территорий их постоянного проживания. Заключенные Дейтонские соглашения венчали распад Югославии, сделав сербов одним из крупнейших разделенных народов современной Европы.

В 1999 году против Югославии, состоявшей лишь из Сербии и Черногории, была проведена операция «Союзная сила», которая преследовала цель отторгнуть от нее Косово и поспособствовать свержению неугодного Западу президента Слободана Милошевича.

Бомбардировки Югославии начались 24 марта 1999 года без санкции Совета Безопасности. Формальным поводом для интервенции были забуксовавшие переговоры в Рамбуйе (замок неподалёку от Парижа) по урегулированию косовского кризиса. Западная коалиция обвиняла сербов в этнических чистках мусульманского населения края и потребовала разрешения на ввод войск.

Сербская делегация отвергла данный ультиматум. Авиация альянса уничтожала как военные, так и гражданские объекты. В течение 78 дней самолеты НАТО нанесли около 2300 ракетно-бомбовых ударов по 990 объектам. Согласно информации МИД РФ, жертвами агрессии стали около двух тысяч мирных жителей. По разным оценкам, материальный ущерб от бомбардировок составил $30-100 млрд. В результате операции НАТО Белград лишился возможности контролировать ситуацию в Косове и оказывать поддержку местному сербскому населению — более 200 тыс человек были вынуждены покинуть свои дома. Более того, спустя 20 лет после операции конфликтный потенциал в регионе по-прежнему сохраняется, как и проблема с международным признанием Косова, а страны Запада продолжают использовать силовую стратегию для решения своих задач.

Неудачный опыт Афганистана и разрушение Ливии

Операция «Несокрушимая свобода», начавшаяся в Афганистане с подачи Вашингтона как ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года, совершенный боевиками «Аль-Каиды», затянулась на целых тринадцать лет: 21 тысяча убитых мирных жителей Афганистана, более 2400 погибших американских солдат и более тысячи военнослужащих международной коалиции.

По ее итогу полностью решить задачу освобождения страны от влияния исламских радикалов «Талибана» не удалось ввиду значительного сопротивления со стороны местного населения. В 2021 году, когда американский военный контингент был эвакуирован, обученная натовскими инструкторами афганская армия ничего не смогла противопоставить талибам, которые за месяц «обнулили» 20-летнюю оккупацию страны.

Одной из показательных примеров является операция «Союзный защитник» в Ливии в 2011 году. Ее отличие было в том, что в отличие от других имелась соответствующая санкция со стороны ООН. Предлог был самый благовидный — защита населения от гибели в результате подавления властями страны вооруженной оппозиции. Переговоры Россия — Запад. Что будет с Украиной, НАТО и США © Виталий Подвицкий

В ходе вмешательства в начавшуюся гражданскую войну силы авиации НАТО бомбили подконтрольные Муаммару Каддафи позиции и города, чем поспособствовали решительному успеху оппозиции. Спустя некоторое время Каддафи был убит, но мира и процветания это стране не принесло. Ливия, которая когда-то выделялась высоким уровнем жизни по меркам Африки, ныне лежит в руинах, а гражданская война там продолжается до сих пор. Десятки тысяч убитых, сотни тысяч беженцев — таковы неутешительные итоги интервенции.

Резюме

Если НАТО проводило свои действия, основываясь на принципе политической целесообразности, которая вела к жутким и непредсказуемым последствиям то ОДКБ, очевидно, исходит из приоритета законности и правопорядка. В этом состоит фундаментальное отличие подходов данных военных структур.