В новом году на Украине продолжился рост цен на все продукты, вызванный ростом цен на энергоносители. Для многих украинцев роскошью становится не только борщевой набор, но и хлеб. Социальные государства в таких случаях обычно вводят регулирование цен на основные продукты, но Киеву ограничивать цены запрещают западные кредиторы

Поэтому в понедельник 10 января в Офисе президента Зеленского заговорили о введении продуктовых карточек по образцу США, где food stamps выдают малоимущим. Об этом в комментарии BBC News Украина сообщил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. По его прогнозам 2022 год станет годом «серьезных инфляционных вызовов», включая рост цен на продукты питания.

По его словам, перспектива перехода части украинцев на продуктовые карточки вызвана подорожанием продовольствия из-за резкого подорожания российского газа. По мнению Устенко, в украинских условиях снижение или отмена НДС на продукты питания, даже временное, повлечет дополнительные расходы из государственного бюджета на администрирование налогов и повредит конкуренции между производителями и реализаторами продуктов питания. Снижение НДС, как считает Устенко, несет в себе риски, поскольку будет работать не только для бедных, а для всего населения. Или холод, или голод: власти Украины оказались в безвыходной ситуации © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

«В Офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе "Дия" — так называемых "продуктовых чеков", как это практикуется в США», — заявил Олег Устенко, подчеркнув, что это антикризисные меры, которые могут вводиться по необходимости.

В украинских реалиях это будет означать, что продукты станут недоступными для большинства населения. Фактически повториться модель выплаты субсидий на оплату коммунальных услуг для малоимущих категорий населения. С 2015 года их получение всё больше усложняется, а количество получателей субсидий с каждым годом сокращается, хотя население богаче не становится. Кроме того, привязка продуктовых карточек к системе «Дия» предполагает наличие смартфона, а его обычно нет у самых бедных слоев населения. Выдача продуктовых талонов в определенные моменты может быть также использована для подкупа избирателей. Если раньше украинские кандидаты любили покупать голоса малоимущих с помощью продуктовых наборов, то теперь это может стать официально разрешенной технологией.

Следует отметить, что рост цен на продукты питания на Украине связан не только с подорожанием газа, но и с отсутствием экспортных ограничений на украинские товары, вроде тех, которые в прошлом году вводила РФ. Несмотря на рекордный урожай в прошлом году, украинские пекари и мукомолы к зиме остались практически без продовольственного зерна — его продали заграницу подчистую. Украине грозит массовый голод

В Национальной академии аграрных наук Украины прогнозируют, что хлеб в 2022 году будет дорожать ежемесячно. В начавшемся году украинские эксперты советуют не рассчитывать уже на хороший урожай, поскольку фермеры не могут себе позволить подорожавшие удобрения, а тепличные хозяйства отказываются выращивать овощи из-за дорогого обогрева теплиц.

Все эти факторы будут и дальше толкать вверх цены на продукты, хотя по данным ЮНИСЕФ на Украине и без того недоедали более 10 миллионов человек, а свыше миллиона людей испытывают острую нехватку продуктов питания, то есть, голод.

Политолог Михаил Чаплыга ожидает серию экономических ударов по рядовым украинцам, начиная с марта. «Я понимаю, что уже в марте иных альтернатив не будет. Уже закрылись топовые и мелкие производители сыра, масла, хлеба, теплицы, курица, яйцо и промышленность… Нас ждет неизбежный и страшный двойной шок: удар безработицы нищих и продуктовый удар. На фоне удара тарифов ЖКХ и всеобщих неплатежей», — пишет Чаплыга, подчеркивая также, что американский опыт выдачи продуктовых талонов не поможет, поскольку на Украине их необходимо выдавать не маргинальному меньшинству, а 80% населения.

Однако в бюджете на 2022 год таких крупных расходов не предполагалось. Откуда же возьмутся средства?

Олег Устенко рассчитывает, что их можно получить, если экономика будет расти высокими темпами или благодаря детенизации экономики. Рассчитывать на высокие темпы роста экономики было бы наивно при существующем дефиците энергоресурсов, деиндустрилизации и вялотекущем конфликте в Донбассе. Детенизация экономика могла дать требуемые средства, но для этого необходима реальная борьба с украинской олигархией. В таких условиях, скорее всего, власти Украины средства будут традиционно искать в виде кредитов, усиливая просьбы о материальной помощи. Весь мир - пиар, а люди в нем - актеры. Как украинская власть превратила свой народ в «пипл» © коллаж Украина.Ру

В 2019 году кандидат в президенты Владимир Зеленский обещал «конец эпохи бедности». К 2022 году Украина подошла с самым большим на континенте количеством недоедающего населения и необходимостью введения продуктовых карточек. Однако средства для обеспечения продуктовыми талонами миллионы граждан найти будет непросто. Таким образом, в наступившем году многие простые украинцы могут столкнуться с угрозой реального голода, в особенности пенсионеры и многодетные семьи, которые ограничены в возможности уехать на заработки.