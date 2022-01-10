На постсоветском пространстве появился свой «коллективный полицейский», опирающийся на мощь российских силовых ведомств, который будет защищать руководства стран-членов от цветных революций

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

Всё началось утром 2 января, когда жители Жанаозена перекрыли дорогу в знак протеста против повышения цен на газ. С Нового года они резко были увеличены в два раза — с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 российских рублей) за литр. Граждане потребовали вернуть прежние размеры цен, то есть их протест изначально носил сугубо социально-экономический характер.

Спустя несколько дней власти Казахстана заявили о снижении цен на сжиженный газ в регионе до 50 тенге за литр, однако протесты приобрели политический характер, стали более радикальны и распространились по всему югу республики. Участники стали требовать отставки действующего руководства страны, в первую очередь Нурсултана Назарбаева. Начались стычки протестующих с полицией, беспорядки, захваты административных зданий и поджоги автомобилей.

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства, которое он обвинил в повышении цен на газ, и снятии с должности главы Совета безопасности Казахстана «отца нации» Назарбаева. Но и это не увело людей с улиц — в города на юге и западе республики были введены войска, фактически началась уличная война. С перестрелками и десятками убитых с обеих сторон.

«Во всём виновата Россия». Украинские политики отреагировали на события в Казахстане © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Сакена Битаева.

Утром 9 января, когда обстановка в стране относительно стабилизировалась, в МВД Казахстана сообщили о поимке 300 человек, пытавшихся пересечь границу страны с большими суммами денег и оружием. Прибывшие ли это в республику иностранные «гости» или пытающиеся сбежать от грядущих наказаний и контрреволюции казахи — пока не сообщается.

Тем не менее, на фоне дестабилизации юг Казахстана, безусловно, может стать точкой притяжения не только для криминальных элементов из всего среднеазиатского региона, но и для религиозных экстремистов.

Одна из наиболее спокойных и стабильных в экс-СССР страна за несколько дней превратилась чуть ли не в горячую точку.

Борьба кланов?

На Украине возмутились из-за сравнения страны с Казахстаном © Telegram/strana.ua

Лишь после того, как правительство было отправлено Токаевым в отставку, и Нурсултан Назарбаев был снят с должности главы Совбеза, президент заявил, что «дальше порядок будет наведен жестко».

Тут же было введено чрезвычайное положение в Мангистауской области и городе Алма-Ате, а чуть позже и на всей территории Казахстана. В страну были призваны силы ОДКБ, и совет этой организации согласился направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Костяк ожидаемо составили российские военные, при этом и каждая иная страна-член (Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан) приняли участие в операции.

Громким событием стало снятие с должности главы Комитета национальной безопасности Казахстана и соратника Назарбаева Карима Масимова. 8 января пресс-служба ведомства сообщила, что чиновник был задержан по подозрению в госизмене и водворён в СИЗО. Позже распоряжением Токаева был уволен и заместитель секретаря Совета безопасности Азамат Абдымомунов.

Можно предполагать, что параллельно уличным противостояниям шла ожесточенная борьба и в элитах страны.

Особенностью казахстанской социально-политической модели являются традиции кланово-родового устройства власти. Снятие с должности Назарбаева и арест его влиятельного соратника Масимова может говорить о борьбе с кланом «отца нации» во власти и укреплением позиций Токаева.

Новая роль ОДКБ

Почти сразу после обещания «действовать жестко» Токаев призвал на помощь военные силы ОДКБ. Организация отреагировала на это введением миротворческих войск. Численность контингента насчитывает около 2,5 тысяч человек, но весь перечень частей и соединений, которые входят в Миротворческие силы ОДКБ, насчитывает порядка 3,6 тысячи человек. За их счет присутствие в республике может быть увеличено.

Именно в этот момент, на фоне неуверенной работы казахстанских силовиков, стало понятно, что у протестов, переросших в некоторых городах к погромам и мятежу, нет шансов. Так, миротворцы обеспечили охрану административных зданий и важных инфраструктурных объектов республики, а также вместе с казахстанскими правоохранителями взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты, который ранее захватили участники беспорядков. Тем самым сыграли решающую роль в стабилизации власти Токаева.

Лукашенко назвал страну, которой может грозить сценарий Казахстана © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Тем не менее случай вмешательства ОДКБ во внутренние кризисы в странах-членах является первым в практике. Но, судя по заявлениям российского лидера Владимира Путина, не последним.

«Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций», — заявил Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности организации.

Похоже, на постсоветском пространстве появился свой «коллективный полицейский», опирающийся на мощь российских силовых ведомств, который теперь будет защищать руководства стран-членов от цветных революций. И протестующим, которые захотят поменять власть через улицу, теперь придется сражаться не только с силовиками-соотечественниками и надеяться на их раскол, а с международной военизированной структурой, что существенно снижает шансы революционеров на победу.

Это может оставить явление цветных революций на постсоветском пространстве в прошлом.