По мнению политика, проводившего агрессивную внешнюю политику Соединённых Штатов от от Ближнего Востока и Латинской Америки до Украины, кризис в Казахстане предоставляет Путину возможность «восстановления гегемонии в границах бывшего СССР».
Болтон утверждает, что Россия восстанавливает гегемонию и уже оккупирует территории Украины, Грузии и Молдавии, российские войска в Нагорном Карабахе позволяют Кремлю поддерживать конфликты в бывшем СССР, а Белоруссия и Казахстан в скором времени могут быть присоединены к РФ.
Касаясь беспорядков в Казахстане, Болтон раскритиковал Госдепартамент США за его призыв проявлять сдержанность как к властям страны, так и к протестующим. Если НАТО во время переговоров с Россией тоже ограничится призывом ко всем сторонам проявлять сдержанность, историки могут отметить казахстанский кризис как момент, когда Советский Союз восстал из пепла, заявил Болтон.
Контингент ОДКБ, направленный в Казахстан для стабилизации обстановки в этой стране кажется американскому политику зловещим прецедентом. Вспомнив о давно забытом предупреждении президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовившемся против него в начале декабря прошлого года перевороте, Болтон отмечает:
«Утверждения г-на Зеленского были встречены официальными лицами США скептически, и реальность, как и в Казахстане, остается туманной. Однако каким бы ни был статус и перспективы такого переворота, новое пророссийское правительство в Украине могло бы с готовностью пригласить силы ОДКБ».
НАТО должна срочно разработать стратегию для бывших советских республик, не являющихся членами военного блока, предлагает Болтон: угроза их безопасности со стороны России неизбежно отразится на странах военного блока. Только твёрдость НАТО может сорвать экспансионистские планы Путина, утверждает Болтон.
Впрочем, даже в США далеко не все всерьёз воспринимают слова отставного политика.
«Обиженный скучный дурак, который хотел только одного — устроить войну», — так отозвался в своё время о своём бывшем советнике Болтоне экс-президент США Дональд Трамп.
Однако тот факт, что взгляды Болтона транслируются влиятельнейшим изданием, являющимся общенациональным рупором деловых кругов США, не может не вызывать беспокойства.