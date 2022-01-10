С учётом произошедших в Казахстане событий США и НАТО не должны ни на йоту уступать требованиям президента РФ Владимира Путина о нерасширении НАТО. Такое мнение высказал 9 января со страниц американского издания Wall Street Journal бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

По мнению политика, проводившего агрессивную внешнюю политику Соединённых Штатов от от Ближнего Востока и Латинской Америки до Украины, кризис в Казахстане предоставляет Путину возможность «восстановления гегемонии в границах бывшего СССР». Зрада по-американски. В США возмущены позицией Байдена по «Северному потоку - 2» © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Болтон утверждает, что Россия восстанавливает гегемонию и уже оккупирует территории Украины, Грузии и Молдавии, российские войска в Нагорном Карабахе позволяют Кремлю поддерживать конфликты в бывшем СССР, а Белоруссия и Казахстан в скором времени могут быть присоединены к РФ.

Касаясь беспорядков в Казахстане, Болтон раскритиковал Госдепартамент США за его призыв проявлять сдержанность как к властям страны, так и к протестующим. Если НАТО во время переговоров с Россией тоже ограничится призывом ко всем сторонам проявлять сдержанность, историки могут отметить казахстанский кризис как момент, когда Советский Союз восстал из пепла, заявил Болтон.

Контингент ОДКБ, направленный в Казахстан для стабилизации обстановки в этой стране кажется американскому политику зловещим прецедентом. Вспомнив о давно забытом предупреждении президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовившемся против него в начале декабря прошлого года перевороте, Болтон отмечает:

«Утверждения г-на Зеленского были встречены официальными лицами США скептически, и реальность, как и в Казахстане, остается туманной. Однако каким бы ни был статус и перспективы такого переворота, новое пророссийское правительство в Украине могло бы с готовностью пригласить силы ОДКБ».

Помпео назвал Болтона лживым предателем, злоупотребившим доверием американцев © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Впрочем, даже в США далеко не все всерьёз воспринимают слова отставного политика.

«Обиженный скучный дурак, который хотел только одного — устроить войну», — так отозвался в своё время о своём бывшем советнике Болтоне экс-президент США Дональд Трамп.

Однако тот факт, что взгляды Болтона транслируются влиятельнейшим изданием, являющимся общенациональным рупором деловых кругов США, не может не вызывать беспокойства.