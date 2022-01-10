Происходящее в Казахстане вызвало бурную реакцию не только в этой стране, но и за её пределами. Среди прочих отметились и украинские политики. Их мнения по поводу происходящего в Казахстане разделились

В понедельник, 10 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередном заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил о попытке государственного переворота в его стране. Братья по крови. Украинские радикалы вступились за «коллег» из Казахстана © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка — год, два, три — покажет следствие», — заявил Токаев.

Он отметил, что беспорядки, которые начались «как по единой команде», и были попыткой госпереворота.

Токаева поддержал президент России Владимир Путин.

«Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов, использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков», — отметил Путин.

По его словам, эти боевики очевидно прошли «подготовку в лагерях террористов за рубежом».

«И как отмечал Касым-Жомарт Кемелевич, их нападение на Казахстан, а по сути это нападение на страну, на Казахстан, по сути явилось актом агрессии, полностью с этим согласен. Реагировать на все это нужно было без промедления», — отметил Путин.

Он заявил, что страны ОДКБ не допустят силовой смены власти на своих территориях.

Но реагировали на происходящее в Казахстане не только члены ОДКБ: происходящее в Казахстане привлекло пристальное внимание и на Украине.

Столь разные «слуги»

На официальном уровне на события в Казахстане украинская власть практически не отреагировала, если не считать таковой рекомендации МИД Украины согражданам, находившимся в неспокойной центральноазиатской республике. А вот на неофициальном уровне — а комментарии по внешней политике на официальном уровне, согласно декабрьскому указу президента Владимира Зеленского, может давать только он, премьер-министр и МИД — представители власти были более словоохотливыми. Казахстан и Украина: кто выводит людей на майданы © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Так, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко из «Слуги народа» в комментарии «Украинским новостям» заявил, что для Украины «важно то, чтобы ситуацией в Казахстане не воспользовалась Россия, и чтобы Казахстан сохранил свою независимость и территориальную целостность независимо от того, кто там находится у власти».

Он обвинил Россию в том, что для неё «независимый и прозападный, демократичный Казахстан — прямая угроза».

«Путинский режим панически боится возникновения по периметру России независимых демократических государств. Для того чтобы это предотвратить, путинский режим может пойти на любые провокации», — заявил Мережко.

В то же время, он признал, что события в Казахстане — внутреннее дело этого государства.

«С точки зрения международного права в данной ситуации необходимо придерживаться основополагающих принципов международного права, в том числе, таких, как уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела государства, право народа на самоопределение, а также принцип уважения к правам человека», — отметил Мережко, словно бы намекнув на осторожную поддержку протестующих.

А вот его коллега по фракции народный депутат Максим Бужанский был резче. Правда, он не поддержал Мережко в антироссийских настроениях, а высказал поддержку властям Казахстана. Решающие дни. Казахстан в шаге от катастрофы © © REUTERS / Mariya Gordeyeva

«В общем то, наверно можно констатировать, что по итогам сегодняшнего дня власти Казахстана получили более чем легитимное право на насилие. Сложно чем-то оправдать картины разграбления банков, потрошение оружейных складов, и всё то, чем полон интернет сегодня вечером в отношении казахских событий», — заявил Бужанский 5 января.

При этом он высмеял тех, кто говорил, что протесты начались из-за цены на газ.

«Судя по новостям из Казахстана за последние 20 минут, ряд мирных граждан настолько сильно хочет скидку на газ, что готов отстреливаться от десантников с бронетехникой», — отметил Бужанский.

А спустя несколько дней этот народный депутат указал на то, что разительное отличие между Казахстаном и «молодыми демократиями» заключается в том, что «президент Казахстана лично заявляет, что именно он отдал приказ стрелять на поражение по резателям голов и прочим носителям свобод».

«Не прячась ни за какими начальниками оперативных штабов, руководителями контртеррористических операций и начальниками областных УВД. Я отдал, ответственность на мне, по-взрослому», — отметил Бужанский 7 января.

А в понедельник, 10 января, он раскритиковал позицию США по поводу событий в Казахстане.

«Приказ стрелять на поражение, отданный казахским силовикам, должен быть отменен, заявил Госсекретарь США Блинкен. Тот случай, когда ты слегка опоздал на Майдан, но продолжаешь шпарить по стандартному шаблону», — отметил народный депутат Украины.

Но пока в «Слуге народа» либо осторожничали, либо поддерживали власти Казахстана, в некоторых других украинских политических силах не стали стеснять себя в выражениях.

Опять Россия!

Особо жёсткие критики властей Казахстана, предсказуемо, обнаружились в «Европейской солидарности». Член этой политсилы, бывший народный депутат Украины и глава запрещённой в РФ организации «Меджлис» Рефат Чубаров заявил, что он поддерживает «казахский народ, восставший против собственной власти».

«Понятно, что я на стороне казахского народа, который восстал против своеволия и жадности собственной власти», — отметил Чубаров 5 января.

Он вспомнил, что «и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и елбасы Нурсултан Назарбаев так и не решились осудить РФ за военное вторжение на территорию Украины и оккупацию Крыма». К событиям в Казахстане. Закат американских «цветных революций» усиливает Россию © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Искренне желаю казахскому народу как можно скорее объединиться около новых лидеров, склонных к демократии, и ввести все следующие события в мирное, ненасильственное русло. Чем дольше будет длиться хаос и провокации, тем больше шансов у Кремля «оседлать» ситуацию и удушить Казахстан», — заявил Чубаров.

Уже 10 января его однопартиец, народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам бюджета Алексей Гончаренко призвал казахстанцев «держать строй».

«Позиция по этому вопросу может быть только одна: за время независимости казахи заслужили право самостоятельно решать, как жить в своём государстве. За это не принято вводить войска. И именно этим воспользовался Кремль, получив формальное приглашение», — заявил Гончаренко.

Он раскритиковал поведение президента Казахстана.

«Касательно Токаева — нормальный хозяин не приглашает в дом тараканов. Ни при каких обстоятельствах. Тем не менее, именно это и произошло. А тараканов потом слишком сложно вывести, прямо как россиян», — написал Гончаренко в Telegram.

Он заявил, что россияне «никогда не упускали шанс напасть на более слабое государство». И именно это произошло в Казахстане.

«Мы к этому уже привыкли и наш опыт теперь получают и казахи. Всем нужно быть настороже: мы боремся с этими вредителями, каждый на своей земле. Свобода не продаётся даже президентами — её только добывают. Держим строй», — завершил свою заметку Гончаренко.

Подобные высказывания могут не лучшим образом повлиять на украино-казахстанские отношения. Впрочем, для «Европейской солидарности» — чем хуже для властей страны, тем лучше.