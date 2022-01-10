Свежие заявления главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок о «Северном потоке-2» показывают, какое незавидное будущее готовят европейские «зеленые» своим согражданам. И все ради того, чтобы насолить Москве

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью итальянской газете «Стампа», опубликованном 10 января, сказала, что «Северный поток-2» не соответствует требованиям Евросоюза, поэтому процесс сертификации трубопровода приостановлен.

«Наше федеральное правительство четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на "Северный поток — 2". Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен», — заявила она.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в комментарии изданию Daily Moscow отметил, что Бербок своими словами вводит почтенную европейскую публику в заблуждение.

«Такое ощущение из этого заявления складывается, как будто "Газпром" подавал документы на сертификацию и ему отказали. Но это не так, на самом деле сертификация происходила и была приостановлена в декабре, еще при [предыдущем премьере Ангеле] Меркель», — подчеркнул Юшков.

Немецкий регулятор не отказывал «Газпрому» в сертификации, а попросил перерегистрировать компанию-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG в Германии, чтобы иметь полный доступ ко всей ее документации, напомнил эксперт. Это необходимо, чтобы Nord Stream 2 AG назначить оператором немецкого участка трубопровода в соответствии с местным законодательством.

По мнению Юшкова, после перерегистрации сертификация «Северного потока-2» будет возобновлена.

Давление на Россию

Зачем Бербок делает подобные заявления именно сейчас? Вряд ли случайно это совпало по времени с российско-американской встречей по безопасности, которая запланирована на 10 января. Представительница самой проамериканской немецкой партии в правящей коалиции таким образом напоминает, что Запад требует от Москвы быть более покладистой в вопросах энергетики, а не то ее обвинят в «использовании энергетики в качестве оружия» и введут санкции в отношении «Северного потока-2».

«В ЕС встанут перед выбором — отключать потребителей или соглашаться». От чего зависит срок пуска «Северного потока — 2» © REUTERS, Maxim Shemetov/File Photo

Для достижения этой цели она предлагает «укрепить европейскую энергетическую независимость», давая тем самым понять, что дешевое электричество и отопление европейцы если и получат, то очень нескоро.

Сейчас ЕС не может справиться с этой задачей без ископаемых энергоносителей, в том числе и без «грязного» угля, который, как и газ, в Европе практически не добывается. Более того, их добыча только сокращается из-за административных барьеров, которые последовательно устанавливает Еврокомиссия.

Пока заявления Бербок привели только к тому, что упавшая было 10 января до $965 за тысячу кубометров стоимость газа на европейских биржах вновь выросла до $1025. Слова главы МИД Германии также означают, что период сверхвысоких цен на энергоносители и электроэнергию продлится не только на этот отопительный сезон, но и на обозримое будущее.

В этом случае необходимость в «Северном потоке-2» будет минимальной, так как высокие цены убивают спрос и уже сейчас Россия может отказаться от использования для поставок газа в ЕС от украинской ГТС и проходящего через Польшу газопровода «Ямал-Европа».

Если период сверхвысоких цен на энергоносители продлится до того момента, когда ЕС все-таки сможет решить проблемы «зеленой» энергетики — а по европейскому плану это должно произойти к 2050 году — то необходимость в «Северном потоке-2» отпадет сама собой. По крайней мере, так могут рассуждать сторонники так называемого энергоперехода. Такое развитие событий будет крайне невыгодно европейцам — как простому населению, так и промышленности.

Однако это купирует страхи американской администрации относительно сближения Евросоюза и России на фоне работы над масштабными совместными экономическими проектами — такими, как «Северный поток-2».

То, что побочным эффектом будет общее обнищание европейцев, Вашингтон волнует мало: эту цену США готовы заплатить. Тем более, подконтрольные Штатам глобальные СМИ все равно во всем обвинят Россию.

Что это значит для России и Европы

Текущая ситуация на мировых рынках газа такова, что «Газпром» уже по итогам 2021 года полностью окупает затраты на «Северный поток-2» и с 2022 года начинает вкладываться в развитие новых энергетических проектов.

Экстремальные условия и триллион кубометров газа для Китая: главное о газопроводе «Сила Сибири» © commons.wikimedia.org, Presidential Executive Office / Перейти в фотобанк

При растущем спросе на газ и его высоких ценах это обещает постоянный рост прибыли «Газпрома» в долгосрочной перспективе при общем уменьшении объемов импорта газа и позволяет полностью перекрыть возможные потери от сокращения поставок газа в ЕС. Россия получает все шансы опередить Запад и стать лидером уже в новой, «безуглеродной» энергетике. Европейцы же, пытающиеся изолироваться от мировой энергетики в угоду «энергонезависимости», рискуют навсегда утратить свои высокие позиции в рейтинге промышленно развитых государств.

Однако шанс на благоприятный исход для Европы во всей этой газовой истории еще не потерян. Несмотря на позицию проамериканских «зеленых», они не являются лидерами властной коалиции.

Победившая на выборах СДПГ придерживается более близкой немецкому народу точки зрения о том, что «Северный поток-2», а значит и дополнительные объемы российских энергоносителей, нужны Германии как воздух — чтобы сохранить свою промышленность и, соответственно, высокий уровень жизни сограждан. Только возвращение к прагматичным прогерманским и проевропейским позициям дает европейцам надежду на продолжение благополучного существования.