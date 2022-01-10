С начала зимы Украина погрузилась в энергетический кризис. Какова вероятность того, что крещенские морозы принесут стране катастрофу, разбиралось издание «Украина.ру»

Коболев не хочет утомлять расчетами

Казахстан прекратил транзит угля на Украину - Минэнерго © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк Андрей Коболев опубликовал статью в издание «Зеркало недели», где выдал достаточно распространенный прогноз о том, что Украине не хватит газа на зиму:

«Не хочу утомлять читателя арифметическими расчетами прогнозного дефицита мощности украинских ПХГ (подземных хранилищ газа — Ред.) по отбору хранимого там газа, перейду сразу к выводу: Украина не сможет обойтись без существенных объемов импорта газа в первом квартале 2022 года для покрытия пиковых нагрузок, вызванных низкой температурой».

В этой фразе — смысл всей статьи. При этом объемы импорта он оценивает в 2-3 миллиардов кубометров газа.

По сути Коболев, не приводя расчетов, призывает верить лишь его авторитету, который, видимо, должен казаться несомненным в силу его многолетнего руководства «Нафтогазом» и хвалебных оценок Запада. Однако выяснить реальное положение дел — несложно.

Почему декабрь показателен

Декабрь — показательный месяц: его итоги позволяют делать точные прогнозы на предмет вероятности двух сценариев окончания отопительного сезона, а именно катастрофического, о котором говорит Кобелев, и нормального (правда, в нашем случае речь может идти о весьма относительной норме).

На Украине средняя температура декабря не слишком отличается от средней температуры первых трех месяцев года, когда людям требуется отопление и идет интенсивный отбор газа из хранилищ. Таким образом, если на 1 января запас газа в хранилищах — втрое больше, чем было израсходовано в декабре, значит, его должно хватить до конца сезона.

Так, сайт «Укрэнерго» в своих регулярных сводках о работе объединенной энергосистемы дает среднюю температуру каждого дня по Украине. Из них следует, что средняя температура этого декабря была чуть ниже нуля, составив — 0,5ºС. Или если быть педантично точным — 0,468ºС.

Среднеукраинскую температуру по отдельным прошлым годам этот источник не сообщает. Однако есть сайт «Погода и климат», который содержит информацию о погоде в разных населенных пунктах на протяжении ряда десятилетий (а по отдельным городам и веков). Средняя температура по стране — это среднеарифметическая температура на сотнях метеостанций из всех регионов. Впрочем, для наших расчетов достаточно ограничиться показателями по 5 крупным городам в разных концах страны (Киеве, Харькове, Львове Запорожье и Одессе).

Действительно, в декабре она оказалась практически идентичной среднеукраинской температура с сайта «Укрэнерго», составив — 0,4ºС. При этом нынешняя средняя декабрьская температура по этой пятерке городов почти не отличается от средней температуры по ним же в январе-марте 2001-2021 г., которая составляет —0,511 ºС.

Сценарий среднестатистический, то есть оптимистический

Пушков объяснил, когда Россия окончательно перестанет качать газ через Украину © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Если же за следующие 93 дня расход газа втрое превысит декабрьский, то на 4 апреля в хранилищах останется 6,181 млрд., тогда как там необходимо иметь не меньше 4,662 млрд (количество технологического газа необходимого для поддержания нужного давления в ПХГ).

К этому моменту на Украине может быть уже достаточно тепло, чтобы отбор газа прекратился, так за период с 2015 по 2021 он лишь трижды продолжался дольше. В 2015 отбор длился до 10 апреля, в 2018 — до 8 апреля. Правда, в минувшем году он завершился вообще 26 апреля, но исключительно потому, что это был первый холодный сезон, к началу которого иностранные компании накопили большие количества газа в украинских хранилищах, чтобы затем транспортировать его в Европу.

Практически до конца апреля объемы этой транспортировки превышали объема закачки Украиной, но если брать собственно украинский газ в ПХГ, то здесь позитивное сальдо между отбором и закачкой установилось к началу второй декады.

Но, допустим, начало апреля будет холодным и до середины месяца отбор газа продолжится. Все равно, при этом потребности в среднесуточном отборе не должны быть больше, чем в первой декаде ноября. Это значит, что за 4-15 апреля Украина вряд ли израсходует больше 400 млн. кубометров и, следовательно, в хранилищах останется 5,781 млрд кубометров, что на 1,119 миллиардов больше несгораемого остатка.

Конечно, хвалиться такой цифрой никак нельзя. Ведь во все постамайданные годы этот остаток лишь дважды был ниже 8 млрд, и минимальная величина составляла 7,435 млрд (в 2018). Тем не менее зима будет пройдена.

При этом очевидно, что средняя температура за десятилетия, вызывает ассоциации со средней температурой по больнице из известного анекдота. Важнее понять, какова вероятность среднестатистического сценария?

Анализ данных сайта «Погода и климат» показывает, что из 21 года нынешнего века в 12 случаях средняя температура января-марта по упомянутой пятерке городов оказывалась выше —0,4 ºС Еще в двух случаях она была ниже этой черты, но меньше чем на полградуса. Таким образом вероятность среднестатистического, а значит, безусловно оптимистического сценария, не пятьдесят на пятьдесят, а 2:1.

А если холодней обычного?

Тем не менее видно, что достаточно превысить в январе-марте среднедекабрьский расход газа на 15% и запасы газа исчерпаются. А вдруг зима окажется заметно холоднее? Какие холода Украина может выдержать?

По итогам 8 января запасы газа в украинских хранилищах составляли 13,020 млрд кубометров, но без учета газа в режиме таможенного склада — 11,980 млрд. Значит, до конца отопительного сезона нужно расходовать не более 7,318 миллиардов. В то же время в третьей самой холодной декаде декабря Украина ежесуточно расходовала в среднем 89,7 млн. кубометров. Если в дальнейшем газ неизменно будет отбираться в таких же объемах, критическая черта будет достигнута на 82-й день — 31 марта.

Но какова вероятность того, что вся оставшаяся зима будет настолько холодной?

Согласно сайту «Укрэнерго», средняя температура за 21-31 декабря составила — 4,94ºС, а согласно сайту «Погода и климат» средняя температура по Киеву, Харькове, Львове Запорожье и Одессе была ненамного холоднее — 5,07ºС.

Благодаря тому же сайту можно определить что средняя температура января-марта в той же пятерке городов, в ХХ обычно опускалась ниже 5 градусов 2-3 раза в десятилетие. В 1929 она составила — 8,7 ºС, в 1954 — 8,4ºС. Даже в 80-е — когда, впрочем, еще не встал на повестку дня вопрос глобального потепления, два года начались очень холодными (1985-й —7,1ºС, и 1987 — 6,8ºС.) Но в независимой Украине пятиградусный рубеж был преодолен лишь раз, больше четверти века назад. В 1996-м температура января-марта составила —5,5ºС

Однако в нынешнем веке и в самые холодные зимы среднеукраинская температура в январе-марте не доходила до критической черты в —5,0ºС. В 2003 она была —3,6 ºС, в 2006 — 4,3 ºС, в 2012 — 3,2 ºС. А во все остальные годы не достигала и трех градусов мороза.

Дополнительные резервы «Нафтогаза»

Кроме того, есть факторы, работающие на снижение темпов расхода газа их ПХГ. Так, запасы топлива находящегося там в режиме таможенного склада уменьшаются в заметно больших объемах, чем выводятся за рубеж. А это значит, что часть его покупает «Нафтогаз». Таким образом, он вероятно приобретет к апрелю еще несколько сот миллионов кубометров, которые могут оказаться критически важными.

Кроме того, возможна ситуация, что к весне и цены на газ снизятся, и Украина сможет возобновить виртуальный реверс еще до конца отопительного сезона (впрочем, сохранение высоких цен может привести к тому, что импорта и дальше не будет, а значит сезон отбора газа продлится до середины апреля, однако апрельские показатели в любом случае будут небольшими).

Наконец, нынешние цены на газ оказываются для многих предприятий неподъемными, и они останавливают или сокращают производство. Для отдельных отраслей это может стать катастрофой, но расходы газа при этом уменьшаются, а значит дополнительно уменьшается вероятность катастрофического сценария для населения.

Проблема не снимается

Запасы газа на Украине стремительно тают: людей ждут холодные дома и галопирующая инфляция © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Впрочем, известны и экспериментальные образцы с барабаном до 30 патронов (самый известный из них — двуствольный 21-зарядный Лефоше). Соответственно, вероятность смерти в такой игре уменьшается до 3-5%. А вероятность того, что Украине газа зимой не хватит, сейчас пожалуй, еще меньше (но к началу ноября она была больше, ибо не было известно, что конец года окажется теплее обычного). В любом случае, мало кто согласится играть в подобную игру. Впрочем, «Нафтогаз» играет не с собой, а с народом Украины, так что всё возможно.

Оптимистический исход зимнего сезона все равно будет означать, что проблема обогрева населения не снимается, а лишь переносится момент ее наибольшей актуальности. Крайне низкие запасы газа в ПХГ, с которыми Украина завершит отопительный сезон, потребуют гораздо более активной закачки топлива, чем в прошлые годы. И на исправление ситуации у Киева будет лишь полугодовой срок.

А стратегическое решение проблемы — это не покупка пары миллиардов кубометров о которых говорит Кобелев, вероятно лоббируя американский СПГ. Такое решение невозможно без долгосрочного контракта с «Газпромом» о прямых поставках.