Посещение Донбасса и общение с «киборгами» не могло не отразиться на хрупкой психике вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля. Оно и отразилось. Вернувшись с Украины, он опубликовал на сайте Европейской службы внешних связей авторскую статью

Статья «Поддержка ЕС Украины и архитектура безопасности в Европе», как бы посвящена предстоящим переговорам с Россией. Но, похоже, с такими настроениями к переговорам лучше не приступать. Просто прокомментируем некоторые наиболее важные «мысли» главы европейской дипломатии.

О конфликте в Донбассе: «Россия является стороной в этом конфликте, а не посредником, как это часто утверждается. Наш главный интерес, забота и цель — заставить Россию снизить напряженность. Полное выполнение Минских соглашений Россией остаётся принципиальным условием».

Ничего нового Боррель тут не сказал: принципиальный отказ от выполнения Минских соглашений — согласованная позиция европейских стран, включая те, которые считаются «гарантами» Минских соглашений. Это стало окончательно ясно ещё во время последнего визита Ангелы Меркель в Киев, когда она признала Россию агрессором и милостиво разрешила Киеву не вести переговоров с сепаратистами.

Фраза о «выполнении Россией Минских соглашений» тоже затёрта до дыр, равно как и попытки выяснить, в каком из пунктов соглашений хоть слово написано о том, что должна делать Россия.

Впрочем, на фоне нынешней кампании по принуждению России к вторжению на Украину эта фраза приобретает вполне понятный смысл — Россия может обеспечить выполнение Украиной Минских соглашений взяв Киев и посадив там правительство, которое будет эти соглашения выполнять.

Впрочем, если это произойдёт, Боррель не будет сильно расстраиваться: «любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие издержки для России».

Очевидно, Европа вслед за США откажется продавать России кофеварки. Это не мы придумали. Об этом «Associated Press» написало — дескать, США прекратят поставлять в Россию бытовую технику. Там, конечно, список больше и ограничения весьма серьёзные, но важно не это, а то, что глава евроМИДа повторяет то, что говорили чиновники НАТО — Украину никто защищать не будет. Как сказано в советской киноклассике «Кин-дза-дза» — «Скрипач не нужен» (Скрипач, кстати, грузин; но Саакашвили кино смотрел невнимательно и намёков не понял). Кстати, в том же материале указывается, что от закупки ресурсов (энергоносителей прежде всего) отказываться никто не будет.

Затем Боррель зачем-то вспомнил историю: «Российское руководство, похоже, намерено повернуть время вспять, вернуться к старой логике холодной войны. Такому типу разграничения сфер влияния не место в 2022 году: не может быть "Ялты-2"».

Ну, тут мы, допустим, согласны. Ялта была возможна в ситуации, когда мировое устройство определяли союзники по антигитлеровской коалиции. Сейчас союзников нет, есть вынужденные партнёры, которые трагически друг другу не доверяют.

То, что Боррель считает Ялту «логикой холодной войны» показывает, что он плохо в школе учился. Да и сам он, судя по статье, больше напоминает не Черчилля, а Стёпу Лиходеева, который якобы безобразничал в чебуречной «Ялта» у Булгакова. В общем — пить надо меньше. Или чем его на передовой потчевали?

А вот что касается разграничений сфер, то оно как раз есть. Просто Россия считает, что вдоль её границ должна быть сфера безопасности, а США и ЕС считают, что вокруг границ России должна быть сфера небезопасности. Логика у обеих сторон одинаковая. Почему логика США для Борреля приемлема, а России — нет, мы выяснять не будем. Не наша специализация.

Потом Боррель заявляет, что «ничего не будет обсуждаться о безопасности в Европе без европейцев», транслируя недовольство тем, что Россия изъявила желание договариваться с США и НАТО, но не с ЕС.

Мы можем предложить два варианта причин такого поведения российской стороны.

Вариант 1: Россия не рассматривает ЕС в качестве военного блока как-то угрожающего её безопасности, а потому и не собирается договариваться с ним об этой самой безопасности.

Вариант 2: За последние годы ЕС показал себя как стая «шакалов Табаки» которые своего мнения не имеют и договариваться с которыми бессмысленно.

Какой бы вариант не был правилен, они оба одинаково оскорбительны для Борреля. По первому варианту он внезапно начинает противоречить реальному статусу ЕС, а по второму — неплохо было бы предъявить какие-то доказательства внешнеполитической самостоятельности и адекватности ЕС. Впрочем, сама обсуждаемая статья как раз свидетельствует о неадекватности.

Уже сдав Украину Боррель продолжает беспокоиться о её «независимости»: «Не должно быть никаких ограничений на независимость Украины или ее право определять свой внешнеполитический выбор. И, конечно же, любая дискуссия об Украине должна требовать присутствия Украины за столом переговоров».

Опыт показывает, что любая дискуссия теряет смысл, если за столом присутствует представитель Украины. Впрочем, это все понимают, поэтому серьёзные переговоры ведутся без их участия. Рассуждения о независимости и праве на выбор Украины утратили смысл после 2014 года.

Собственно, речь, опять таки, идёт не об Украине. Речь об ответственности приоритетных внешнеполитических партнёров Украины и их готовности без двойных стандартов говорить о вопросах безопасности. Россия требует, чтобы ей не угрожали наступательные вооружения США и НАТО с территории Украины. И хочет гарантий этого. Вот и надо думать о том, как обеспечить гарантии, не нарушая основополагающих принципов НАТО и, по возможности, не ограничивая независимости Украины. Но Боррель думать не хочет. Или не может.

Кстати, об отражении «российской агрессии»: «усиление усилий по борьбе с коррупцией, проведение судебных реформ и укрепление демократических институтов — лучший способ противостоять давлению со стороны России».

Оцените красоту игры — западные СМИ ежеминутно рапортуют о том, что на границах Украины сосредоточены 175 тысяч путинских вояк, которые готовы вторгнуться прямо через Алма-Ату (то есть как это — не Украина? Путин же на Украину должен вторгнуться…), а Боррель советует бороться с коррупцией. Знаете, если Россия действительно вторгнется, единственная польза от НАБУ будет состоять в немедленной мобилизации и отправке на фронт её персонала. Хотя, думаю, из этого ничего не получится — подкупят военкомов и разбегутся.

Выводы:

1. Дипломат из Борреля примерно такой как из Климкина. По реке плывёт кирпич, деревянный как стекло…

2. Не знаем, каким компьютерным вирусом он заразился от «киборгов», но договариваться с этим персонажем должны не дипломаты, а десантники. С последующей передачей профильным специалистам.

Специалисты, впрочем, скорее всего сочтут его здоровым, а чушь, которую он несёт — дипломатической игрой. Для начала выдвигаются заведомо неприемлемые условия, а потом…

В конце концов и Россия ведь выдвинула ультиматум, который принимать надо полностью и без всяких переговоров. На практике же стороны будут договариваться. Просто то, о чём договориться не удастся, будет компенсировать недипломатическими методами.

И да — возвратимся к самому началу. В начале Россия и Запад договорились о выполнении Минских соглашений. Они никаких гарантий не включали. И Минские соглашения провалились. Получается, что единственный способ достижения взаимовыгодных договоренностей — в позиции офицера Шовина над наркоманом и уголовником Флойдом. Ну и позицию не менять до полного выполнения. Опыт Минских соглашений именно об этом говорит. Увы, есть случаи, когда дипломатия, как и медицина, бессильна.