На предстоящей неделе Россия проведёт серию консультаций с США и НАТО об обеспечении взаимных гарантий безопасности, и украинская тематика будет одной из центральных тем

В понедельник, 10 января, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман проведут в Женеве переговоры по стратегической стабильности.

С каким настроем дипломаты едут на первый раунд консультаций? Представитель Белого дома на брифинге 8 января сказал, что Соединённые Штаты подходят к предстоящим переговорам с позиций реализма, а не оптимизма. Он утверждает, что российские официальные лица не всегда публично говорят то же самое, что и за закрытыми дверями. Решающий момент в отношениях между НАТО и Россией. Американские СМИ о предстоящих переговорах © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Комментируя это заявление, Рябков сказал: «Я могу сказать, что нас, конечно, в определённой степени разочаровали сигналы, которые в последние дни слышались из Вашингтона, но и из Брюсселя тоже. Они отражают непонимание того, что нужно нам. А нам нужны юридические гарантии, правовые гарантии нерасширения НАТО дальше, ликвидации всего того, что альянс насоздавал за период с 1997 года, движимый антироссийскими фобиями и разного рода представлениями ложными о том, в чём суть российской политики».

Дипломат не исключил, что диалог в Женеве по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей, и у Вашингтона, а также его союзников по НАТО не должно быть никаких иллюзий на этот счёт.

«Мы не с протянутой рукой туда едем, мы едем с чётко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы сформулировали. Вот и всё. Если мы будем ходить по кругу и повторять одно и то же, если не увидим ни малейших признаков готовности с той стороны учесть наши приоритеты, отреагировать на них конструктивным образом, тогда диалог станет беспредметным. И какой смысл в его продолжении? Я не очень понимаю», — заявил Рябков.

Быть диалогу России и США? Вот в чём вопрос

Как сообщила журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента, делегации обсудят вопросы двустороннего характера, оставив более широкие темы для многосторонних форматов — консультаций в рамках Совета Россия-НАТО 12 января и на полях ОБСЕ 13 января. Впрочем, по информации источников телеканала NBC News, это ещё не всё.

«Обсуждения могут потенциально касаться масштабов военных учений, проводимых обеими державами, числа американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше, предварительного уведомления о передвижении сил и российских ракет «Искандер», способных нести ядерный боезаряд, на российской территории в Калининграде между Польшей и Литвой», — говорится в сообщении.

Позже представитель Белого дома заявил, что американская сторона в рамках диалога с Россией действительно готова рассматривать возможность взаимных ограничений военных учений, включая полёты стратегических бомбардировщиков вблизи территорий обеих стран, а также сухопутных манёвров, но при этом не намерена обсуждать сокращение американского военного присутствия в странах Европы. Хотя по информации источников издания Washington Post, делегация США всё же собирается вынести на обсуждение тему размещения ракет и масштаб проводимых военных учений в Европе. Американский политолог объяснил, почему некоторые союзники приносят США больше вреда, чем пользы © CC0, Pixabay

Госдепартамент назвал условие для прогресса предстоящих переговоров — реалистичная позиция России.

Некоторые требования Москвы в сфере безопасности, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, абсолютно неприемлемы, какие — российская сторона знает сама, как знает и то, в каких сферах возможен диалог.

«Часть стратегии, я думаю: выдвинуть список абсолютно невыполнимых требований и заявить, что другая сторона не хочет работать совместно, и использовать это как своего рода оправдания агрессивных действий», — заявил он.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что РФ будет делать всё необходимое для обеспечения собственной безопасности, а на ежегодной пресс-конференции в конце 2021 года задался вопросом, а как поступили бы Соединённые Штаты, если бы, например, российские войска вплотную подошли к американским границам?

После переговоров на высшем уровне 7 декабря, в ходе которых президент США Джо Байден выступил с инициативой назначить официальных представителей для обсуждения вопросов стратегической стабильности, включая и озабоченности Москвы, связанные с нарастанием угрозы со стороны Украины, Россия в сжатые сроки передала свои предложения: проекты Договора между РФ и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО. Суть документов сводится к тому, чтобы не применять силу или угрозу силой в отношении друг друга; не размещать вооружение в тех районах, откуда оно способно поражать цели на национальной территории другой стороны; а также США и НАТО должны гарантировать отказ от дальнейшего расширения Альянса, прежде всего за счёт постсоветских государств, в первую очередь Украины.

Как утверждает Блинкен, заявления о намерении НАТО установить военную инфраструктуру на Украине для дальнейшего использования против России ложные, и воообще Альянс не представляет для РФ никакой угрозы, а обещаний не принимать в свои ряды новых членов никогда не давал.

Однако американский госсекретарь плохо знает историю, отмечает сенатор Алексей Пушков. Он напомнил, что перед объединением Германии Джеймс Бейкер, возглавлявший тогда Госдепартамент, говорил президенту СССР Михаилу Горбачёву и министру иностранных дел Союза Эдуарду Шеварднадзе, что в случае воссоединения Германии Соединённые Штаты были готовы дать обязательство, что НАТО «ни на дюйм не продвинется на восток». Пушков назвал подготовкой к войне с РФ расширение сотрудничества Украины и НАТО © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Горбачёв сделал стратегический просчёт, не обязав американцев и Коля зафиксировать это на бумаге. Именно по этой причине Россия сейчас требует юридически обязывающих и зафиксированных гарантий: слова прежних западных лидеров мало чего стоят. Новые предпочитают о них не вспоминать. Что в очередной раз доказывает заявление Блинкена», — написал Пушков в Telegram-канале.

Украина — обязательный пункт программы

Центральной темой переговоров с Россией, по словам госсекретаря США, будет Украина. Высокопоставленный представитель Белого дома сказал журналистам о возможности договориться с Россией о неразмещении на территории Украины наступательные ракетные вооружений, напомнив, что Москва выражала опасения по поводу такой перспективы.

«Как президент Байден сказал президенту Путину, Соединённые Штаты не намерены это делать. Так что это одна из сфер, где мы можем достичь понимания, если Россия готова взять встречные обязательства», — заявил чиновник. В то же время, по сведениям СМИ, власти США подготовили новый пакет военной помощи Киеву и обсуждают с союзниками по НАТО возможность поставок переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Между Путиным и Байденом. Почему именно эти два политика решают судьбу Украины © коллаж Украина.Ру

«Байден говорил, что США не будут размещать наступательное вооружение. Вопрос в том, что считать оборонительным оружием, а что наступательным. Система Patriot — это наступательное или оборонительное вооружение? Естественно, что оборонительное. Но оно может играть важную отрицательную роль с точки зрения России. Вопрос остаётся открытым. <…> Интересы Украины как раз-таки учитываются в последнюю очередь. Выгодно ли Украине присутствие США или России — это риторический вопрос. Украину вообще ни о чём не спрашивают. У неё нет собственной субъектности. Зеленский может только принять к сведению всё то, о чём договариваются взрослые политики, которые вершат судьбы мира», — сказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру.