Проводимая нынешней украинской властью политика десоветизации и русофобии деформирует общественное сознание украинцев и перечеркивает исторические достижения народа. Это опасно для будущего Украины

Все три десятилетия независимости Украины власти прилагают усилия к переписыванию истории страны. Особенно сильно эта тенденция проявилась после победы Евромайдана в 2014 году. Теперь за размещение в соцсети безобидной фотографии с советской символикой люди получают тюремные сроки. Зато именами пособников нацистов называют улицы в украинских городах.

Но ведь история Украины с «черной дырой» вместо советского прошлого выглядит искажённой и, если можно так сказать, «перекошенной». Из этой истории вычеркнуты имена Ковпака, Кузнецова, Патона, Королёва — не хватит места перечислить хотя бы их небольшую часть. А ведь эти люди и создали ту Украину, которая волею судеб отправилась в самостоятельное плавание в 1991 году…

Теперь от той страны мало что осталось. И не только в экономике, но и в головах граждан, особенно у юного поколения. Вступающим в жизнь украинцам скоро некому будет рассказать о подлинной истории страны и о подлинных её героях. На Украине уравняли в правах победителей в Великой Отечественной войне и их врагов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В 2019 году уравняли в правах ветеранов Великой Отечественной войны (само это название выведено на Украине из употребления) и участников различных группировок, которые условно можно назвать бандеровскими.

«…Эта история находится уже совсем за гранью добра и зла. Получается, что те, кто боролся с нацизмом, и те, кто ему прислуживал, вообще ничем не отличаются друг от друга. И одни, и другие — герои», — отмечает Андрей Бабицкий. И продолжает: «Даже более того, бандеровцы — герои подлинные, поскольку пытались отстоять право Украины на независимое существование. Что же касается ветеранов ВОВ, то им в рамках десоветизации можно задать немало вопросов. Они в том числе воевали за сохранение преступного, с точки зрения сегодняшних властей, государства — СССР».

Зачем это делается? Депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин считает, что тупик, в который завели Украину радикальные национал-шовинисты, «требует оправдания историей».

«Если история не соответствует, то надо ее переписать. Любой человек, мало-мальски знакомый с историей Второй Мировой и Великой Отечественной войны, прекрасно знает, что не было никакого «третьего фронта», на котором бы за «независимость Украины» воевали украинские националисты против нацистской Германии и Красной Армии. Организация Украинских националистов запятнала себя сотрудничеством с Гитлером, убийством освободителя Киева — генерала Ватутина, и многими другими преступлениями. Невозможно отмыться от еврейских погромов во Львове, резни поляков на Волыни и от всей той суммы идей, которые исповедовали Бандера и его последователи», — сказал политик в интервью изданию Украина.ру. Затулин: Во время войны героем Украины был Ковпак, а не Бандера © РИА Новости, Нина Зотина

Затулин подчеркнул, что у Украины были истинные герои: «это и Ковпак, и Федоров, и Кожедуб, и Павлюченко, и Рыбалко, и многие миллионы украинцев, воевавшие на фронте и в тылу врага». И добавил, что все эти осуществляемые националистами (и властями. — Ред.) «подмены» героев «ведут к расколу внутри самой Украины».

С этим не поспоришь. Однако украинские власти упорно продолжают проводить губительную и бессмысленную политику десоветизации. Достижения советской Украины по умолчанию считаются «несуществующими». Хотя миллионы украинцев и сегодня живут в построенных в эпоху УССР домах, ездят по советским дорогам и мостам, работают на построенных тогда заводах и фабриках, которых остаётся всё меньше.

Стоит напомнить, что и первая волна достаточно жесткой и агрессивной украинизации прошла именно при большевиках. Так, вице-премьер УССР Николай Скрыпник (застрелился в 1933 году. — Ред.) считал, что единственный путь, которым крестьянские массы можно привлечь на свою сторону — тотальное изгнание русского влияния и масштабная украинизация, отмечает автор Украины.ру Евгений Антонюк. День в истории. 7 июля: покончил с собой один из самых влиятельных украинизаторов © realgazeta.com.ua

Отметим, что и в дальнейшем украинский язык в УССР никогда не ущемлялся, но свободно развивался вместе с развитием всей страны. А Советская Украина, вопреки утверждениям новоиспеченных «историков» из Института нацпамяти, в составе СССР развивалась действительно стремительно. Были трагические страницы, как в истории любой страны. Но границы 1991 года, мощная индустрия (сегодня почти разрушенная), огромный научный потенциал — это всё наследие старательно вычеркиваемой из истории советской эпохи.

Процесс сноса советских памятников на Украине странным (или не таким уж странным) образом коррелирует с процессом закрытия советских промышленных гигантов и научных институтов. Инженеры и учёные уезжают в поисках заработка… Украина действительно может оказаться в историческом тупике. Если только народ не одумается.

«Сохранение своей исторической памяти — в руках самих украинцев», — сказал в интервью Украине.ру политолог Владимир Корнилов. Он отметил, что 9 мая десятки тысяч людей «выходят на митинги, возлагают цветы к оставшимся памятникам героям-освободителям и зачастую делают это вопреки угрозам, которые поступают со стороны крайних националистов и правоохранителей».

И это, по словам эксперта, только верхушка айсберга: «львиная доля (людей. — Ред.) сидит дома, празднует и не рискует выходить на драки с националистами». Возможно, когда-то они скажут своё слово. Просто о сложном: Что такое декоммунизация по-украински?

Политика десоветизации и русофобии не только вычеркивает из украинской истории тысячи славных имён, но и убивает исторический оптимизм украинцев.

Как отметил политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш», ныне «история Украины сформирована на негативе, на не-достижениях, на провалах, на трагедиях и катастрофах». В результате, по его словам, «изначально формируется комплекс неполноценности, ущербности, провоцируются… агрессивные настроения».

«Потому что мы абсолютно неправильно формируем историю. Мы до сих пор не формируем Украину, а пытаемся оседлать антисоветское, антироссийское или антирусское. Мы до сих пор не начали делать что-то про-проукраинское», — сказал эксперт, добавив, что «это огромная проблема».

Эту проблему придётся решать.