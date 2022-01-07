Власти Казахстана ввели красный уровень террористической опасности в стране и начали зачистку митингов протестов. Тем не менее беспорядки не утихли

О введении в стране красного уровня террористической опасности в пятницу, 7 января, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

«6 января 2022 года в городе Нур-Султане председателем Комитета национальной безопасности генерал-майором Ермеком Сагимбаевым проведено заседание Республиканского оперативного штаба (РОШ) по борьбе с терроризмом. Приказом председателя КНБ, руководителем РОШ по согласованию с президентом на всей территории Республики Казахстан введен критический красный уровень террористической опасности. Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции», — отмечалось в сообщении пресс-службы. В Казахстане назвали число погибших в уличных беспорядках © Vladimir Tretyakov / AP

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции Казахстана, 216 служащих ведомства получили в ходе беспорядков ранения.

«216 военнослужащих Национальной гвардии получили телесные повреждения в результате противостояния с хулиганствующей толпой. На сегодняшний день все они с травмами различной степени, в том числе с огнестрельными ранениями, открытыми черепно-мозговыми травмами, переломами костей и другими повреждениями находятся в городских лечебных учреждениях», — указывалось в сообщении пресс-службы.

При этом очевидцы указывали на ожесточённость столкновений городах Казахстана, а также на то, что накануне силовики начали зачистку протестных митингов. Подчас эта зачистка была очень жёсткой.

Много трупов

Вечер 6 января и утро 7 января в Алма-Ате выдались неспокойными.

«Центральная площадь Алма-Аты. Утро. Трупы, много трупов. Военные стоят на площади, постреливают и отпугивают народ. Местные говорят, что стреляли боевыми по окнам и зданиям. Это результат разгона вчерашней демонстрации: люди пришли с плакатами "Мы — мирный митинг". Люди возмущены, спрашивают, где военные были во время бесчинств мародеров. По-моему, ситуация в Алма-Ате только усложняется», — сообщил утром 7 января собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Казахстане Владимир Ворсобин.

По его словам, на ближайших домах следы от пуль «как доказательство, что ночью все-таки стреляли боевыми».

«Вчера в половине восьмого вечера начался даже не разгон, а расстрел небольшого митинга, точнее, строя из сотни человек, которые держали плакат «Мы не террористы! Уберите армию!». Тогда мне удалось уйти вовремя, потому что подъехавший БТР стрелял из пулемета сначала все-таки холостыми. Ад начался через несколько минут, когда к площади стали подъезжать любопытствующие на своих машинах. Как говорят местные жители, в тот момент стреляли уже боевыми. Кому-то удалось уйти, кому-то — нет», — описал Ворсобин происходящее. В рядах боевиков в Алма-Ате были снайперы - власти Казахстана © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

В пятницу, 7 января, стрельба продолжилась.

«Сейчас армейские части снова стоят на площади и отпугивают зевак пулеметными очередями. Как заметил местный житель, чьи окна выходят в этот район, тут опасаться нечего — стреляют холостыми. Человек знает, о чем говорит, — бывший советский танкист», — указывал Ворсобин.

При этом, как сообщил Sputnik Казахстан, беспорядки перенесли из Алма-Аты в область.

«Вооруженные банды отступают из Алма-Аты в Алма-Атинскую область <…> Алма-Атинской области нарастает стрельба. Жительница Талдыкоргана рассказала собкору Sputnik Казахстан, что ее машину обстреляли в городе, она убежала, бросив автомобиль», — сообщило издание в Telegram.

Позже в Талдыкоргане протестующие попытались взять штурмом СИЗО.

Между тем, в этот же день стало известно о выступлении в 15:00 (12:00 по Москве) президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Об этом сообщили в телерадикомплексе президента республики.

«По моей информации (можно было сказать и слухом, если бы его мне не сболтнули в Алма-Ате вполне серьезные люди) президент Казахстана Токаев в скором времени выступит с обращением, где объявит о «заговоре силовиков», — сообщил корреспондент «Комсомольской правды» Ворсобин.

По его информации «главным заговорщиком» стал бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов, которого убрали в отставку два дня назад, а также его заместитель — Абиш Самат Сатыбалдыулы — племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. «Не отстреливать мятежников». В Госдуме объяснили, чем займутся силы ОДКБ в Казахстане © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«По всей видимости, происходит «революция сверху». Теперь президент Токаев пытается убрать Назарбаева и его клан от власти в Казахстане совсем», — предположил Ворсобин.

Но пока в Казахстане гадают, что же стоит за происходившим в стране в эти дни, в республику прибывают миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Для стабилизации обстановки

В пятницу, 7 января, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил подробности о российском контингенте миротворческих сил ОДКБ, направленных в Казахстан.

«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный период направлены Коллективные миротворческие силы. Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт. Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков», — рассказал Конашенков журналистам.

По его словам, созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

«К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алма-Аты», — отметил он.

Однако ОДКБ направляет в Казахстан не только миротворцев из РФ. Также российские самолёты. перебрасывают военных Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Армении. Токаев сменил Назарбаева на посту главы Совбеза Казахстана © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

«Миротворцами ОДКБ оказывается помощь правоохранительным органам Республики Казахстан в поддержании законности и правопорядка», — подчеркнул Конашенков.

Между тем, ситуация продолжает оставаться напряжённой. При этом в дестабилизации ситуации косвенно принимают участие и западные СМИ. Так, издание The New York Times обвинило российских миротворцев в убийствах протестующих в Казахстане. И это при том, что миротворцы ОДКБ не принимают участия в боевых действиях и ликвидации боевиков. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев.

По его словам, боевую часть операции по зачистке Алма-Аты 6 января осуществляли силы подразделений «Арыстан», «Арлан», «Беркут» и Министерства обороны Казахстана.

Несмотря на ввод миротворческих сил ситуация в Казахстане продолжает оставаться напряжённой. Страна в шаге от тяжелейшего кризиса.