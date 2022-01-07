О том, как и почему это произошло, мы решили узнать у ведущего украинского экономиста, эксперта Института Growford Виктора Скаршевского.

Конечно, при анализе экономической ситуации в Украине надо учитывать, что за годы независимости экономика Украины «пережила» несколько очень тяжелых кризисов — в первой половине 1990-х, кризис 2008-2009 и 2014-2015 годов. Но подобные кризисы пережили и другие страны бывшего СССР. Динамика реального ВВП Украины за годы независимости демонстрирует устойчивый тренд падения, хотя за почти 30 лет, в отличие от Украины, экономики всех бывших союзных республик превысили уровень 1991 года.

По мнению Скаршевского, Украина в Советском Союзе была одной из самых индустриализированных республик. На ее территории располагались высокотехнологические производства, ее промышленность была на высоком уровне. Но были нюансы.

Виктор Скаршевский. Кто он
Виктор Скаршевский. Кто он
© Facebook, Виктор Скаршевский / Перейти в фотобанк

Во-первых, акцент был сделан на военно-промышленный комплекс, и эти высокотехнологические производства входили в технологические цепочки в рамках Союза. В частности, промышленность военно-промышленного комплекса имела достаточно большую долю в украинском ВВП. И именно поэтому, когда Союз распался, Украина почувствовала самый больший спад в экономике и промышленности: были разорваны почти все промышленные цепочки, а на внешний рынок  Украина не была ориентирована, так как вооружение — весьма специфический товар. Но это не говорит о том, что экономика Украины должна была падать и дальше.

Дальше нужно было просто переориентироваться на другие рынки сбыта, утверждает Скаршевский, и встраиваться в другие производственные и технологические цепочки с другими странами. Но именно этого не было сделано: одно разорвали, а другое не выстроили.

И деиндустриализация пошла полным ходом. Практически все предприятия, которые были ориентированы на военную промышленность и размещались на Западной Украине, были закрыты в течение первых 10 лет независимости. Это был шок, распад, без явной четкой и понятной экономической промышленной политики. И постепенно все развалилось.

Единственное, что поддерживало промышленность — авиастроение, космическую отрасль, машиностроение, — это связи с Россией, поскольку все, что создавалось в этих отраслях, производилось в кооперации с РФ по еще советским производственным цепочкам. При этом развалилось не все, а то, что осталось, держалось на рынке стран СНГ. Это позволяло удерживать промышленность страны от полного и окончательного развала. Но когда произошли события 2013-2014 годов, Украина, взявшая курс на конфронтацию (промышленную, экономическую и политическую) с Россией, утратила остатки этого потенциала — на них был поставлен крест.

Именно таковы были первые шаги правительства Яценюка, взявшего курс на разрыв кооперационных, производственных и экономических связей с Россией.

Просто о сложном. Почему Украина деградирует?
Просто о сложном. Почему Украина деградирует?
© коллаж Украина.Ру
Конечно, у Украины, порвавшей с Россией, была надежда встроиться в новые кооперативные, производственные цепочки с США и ЕС. Но тут выяснилось, что никто Украину в Европе и США не ждал. Как утверждает Скаршевский, "там рынки поделены, там свои аэрбасы, боинги и прочие высокотехнологические компании, которые конкурируют между собой, а тут еще один потенциальный конкурент. Конечно же, это им на Западе было не нужно. Получается, разрыв произошел, а новой производственной кооперации создано не было.

Сейчас была попытка вдохнуть новую жизнь в «Мотор Сич», но и здесь вмешалась геополитика. Как сказал министр торговли США Уилбур Росс, продажа «Мотор Сич» китайским компаниям угрожает национальной безопасности США, и Украина отказалась и от этого. Даже попытка встроиться хотя бы в эту технологически-производственную цепочку также потерпела крах.

Возникает закономерный вопрос, если рвали с Россией и не нашли реальной производственной кооперации в Европе и США, был ли у Украины шанс в полной мере использовать свой экономический потенциал и создать свою успешную экономику, как это сделал Китай и отчасти РФ?

По мнению Скаршевского, если бы на Украине была проактивная экономическая промышленная политика, то можно было бы, не растеряв весь тот потенциал, который был у страны, создать новые предприятия, новые производства уже по новым технологиям.

"Но у нас такой экономической политики, и промышленной в частности, не было, — говорит Скаршевский. — Ни направленной на внутренний рынок, ни направленной на внешний рынок".

Просто о сложном. Почему Украина утратила независимость?
Просто о сложном. Почему Украина утратила независимость?
© коллаж Украина.Ру

Например, на внутреннем рынке государственные заказы — это чисто украинские деньги — напрямую бюджетные деньги и деньги госпредприятий. Известно, что порядка 600 миллиардов гривен в год тратится Украиной на государственные закупки, и порядка 46%, почти что половина, из них — это иностранная продукция. То есть на чисто украинские деньги приобретается иностранный продукт, товар, оборудование, услуги. А в странах Европейского союза, для примера, из общей суммы госзакупок на иностранные компании приходится всего 12-14%, то есть в четыре раза меньше.

Украина сделала попытку приоритетно расходовать бюджетные деньги на украинскую продукцию, чтобы там была локализация 15-40%, и что если Украина что-то импортирует, сделать так, чтобы добавленная стоимость оставалась в стране. Этому был посвящен знаменитый законопроект о локализации, который касался только лишь машиностроения, и то не всего.

"Но как только украинский законопроект появился, американцы и европейцы написали гневные письма в правительство и парламент, что его нельзя применять, поскольку это якобы противоречит международным обязательствам Украины", — вспоминает экономист.

Получается, Украине нельзя развивать свою промышленность, поскольку это противоречит ее обязательствам, а можно работать исключительно в пользу иностранцев. И законопроект был отвергнут.

Что касается темпов роста, то, когда речь идет о двух, трех и даже четырех процентах роста украинской экономики, всё это происходит в рамках статистической погрешности. "В любом случае, если украинская экономика будет расти на 4% — это меньше, чем ожидается в развивающихся странах, — мы все равно будем отставать, утверждает Скаршевский. — Мы постоянно отстаем, и разрыв между Украиной и остальным миром увеличивается".

Конечно, есть надежда, что украинская экономика все-таки в реальной перспективе может восстановится. Однако и это оказывается невозможным.

"Это связано прежде всего со структурой украинской экономики", — говорит Скаршевский.  

По его мнению, Украина из индустриального государства превратилась в аграрную сырьевую страну с консервацией бедности на длительный период.

"Мы просто продаем меньше, чем потребляем, зарабатываем меньше, чем тратим. И потому испытываем постоянный денежный дефицит, — утверждает экономист. — Поэтому Украина все время наращивает государственный долг, в том числе и внешний. Если бы эти кредиты и займы уходили на развитие экономики, на какие-то инвестиционные проекты, которые дают отдачу, никаких вопросов бы не было — практически все страны живут в долг. Но у нас все заимствованные деньги уходят на неэффективное расходование. И мы все время живем в дефиците, закрываем его новыми займами, которые проедаются. Поэтому время от времени на Украине происходят дефолты, когда невозможно рассчитаться по долгам".

Еще один фактор, разрушающий экономику и производственный потенциал страны, — демографический кризис, депопуляция.

Просто о сложном. Как США и Украина борются с Россией с помощью Гитлера
Просто о сложном. Как США и Украина борются с Россией с помощью Гитлера
© коллаж Украина.Ру

На Украине очень страшная ситуация с рождаемостью. По данным официальной статистики, в январе 2021 года на 100 умерших приходилось всего-навсего 38 новорожденных. Еще в 2013 году этот показатель составлял 79 новорожденных, то есть семь лет назад был в два раза выше. Такое резкое снижение рождаемости — это фундаментальная вещь, которая будет преследовать Украину еще несколько десятилетий.

"Деградируем мы еще и из-за мощнейшей трудовой миграции, — утверждает Скаршевский. — Вымывание трудовых ресурсов из Украины происходит потому, что здесь не заработаешь на содержание своих семей и себя лично. Нарастание трудовой миграции еще накладывается на сам по себе демографический кризис — происходит вымывание людей из Украины. В стране некому работать, поэтому, кстати, из-за дефицита кадров и заработные платы резко не проседают".

Производительность труда при этом не растет, она и не может вырасти, поскольку украинская экономика находится в аграрно-сырьевом сегменте — металл, руда, зерно. Производительность может вырасти, если бы в стране запустили переработку, машиностроение и высокотехнологическое производство. А в сырьевых отраслях работают технологии еще, образно говоря, XIX века.

"Депопуляция и деиндустриализация — эти две тенденции сейчас характеризуют и будут, к сожалению, характеризовать украинскую экономику в ближайшее время, — полагает Скаршевский. — Потому что не проводится, и на это даже нет намека, проактивная экономическая промышленная политика. А как только эти намеки появляются, сразу же коллективный Запад эти намеки, законопроекты и инициативы убивает на корню. И у меня нет никаких претензий к коллективному Западу, потому что они отстаивают свои интересы. У меня вопросы к украинской власти, почему она также отстаивает интересы Запада, а не Украины?"

 