В начале 2022 года уровень заболеваемости коронавирусом на Украине снизился до цифр середины сентября, когда никто особо не бил тревогу. Однако подоспевшая статистика показывают, что осенняя волна эпидемии оказалась для страны самой смертоносной

Сколько человек на самом деле потеряла Украина из-за коронавируса, разбиралось издание «Украина.ру».

Почти 25 тысяч избыточных смертей

Согласно появившейся в конце года демографической сводке Госстата Украины, в октябре (ноябрьские данные появятся к концу января) от коронавируса умерли 15 068 жителей страны. Это на две с половиной тысячи больше, чем в апреле прошлого года, который до сих пор был рекордным по жертвам.

При этом цифра Госстата оказывается заметно больше данных оперативной статистики Минздрава, которая появляется каждый день и которой обычно пользуются. По тем данным разница в количестве умерших между 1 ноября и 1 октября составила 11 581. «Коронавирусная монархия»: эксперт охарактеризовал режим Зеленского © кадр «Студия Квартал 95»

То есть расхождение между двумя официальными статистиками превышает 30%.

Однако, как мы уже неоднократно отмечали в прошлых публикациях по теме, наиболее точный показатель потерь от коронавируса — это избыточная смертность, то есть разница между смертностью в период эпидемии и в предыдущие 5 лет до нее.

В 2015-2019 в октябре в среднем умирало 49 842 человека в месяц, в 2021 году умерло почти в полтора раза больше — 74 282. Таким образом избыточная смертность составила 24 440 человек — или 49%.

Напомним, что летом избыточной смертности не наблюдалось, в сентябре она составила 5 995 человек, а рекордным по избыточным смертям до сих пор был апрель 2021-го: 44,6% — или 21 373 человека.

Летальность и выборы

В октябре 2021 года был побит не только общенациональный рекорд избыточной смертности, но региональный. Так, до обнародования этой статистики он составлял 81,2% и был установлен в Киеве в том же апреле.

Но в октябре в Харьковской области избыточная смертность от коронавируса составила 94%, то есть умерло почти вдвое больше людей, чем обычно. Это практически такой же показатель, как был весной 2020-го в Лондоне и итальянской Ломбардии.

Прежний рекорд был превзойден еще тремя областями: Херсонской, Запорожской и Одесской (от 86% до 84%). Столица же следовала сразу за ними с очень высокой (73%), но не рекордной для себя цифрой.

С другой стороны, неравномерность в размахе эпидемии была заметно большей, чем в минувшем апреле. Тогда только в Ивано-Франковской области избыточная смертность составила меньше 20% (17,9%), сейчас же таких областей было 4 (Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Черниговская), причем в первой из них этот показатель был лишь 10,7%. Теперь омикрон: что известно о новом штамме коронавируса и чем он опасен © Image by Tumisu from Pixabay

Видимо, правомерно связывать большие потери от нынешней волны эпидемии с тем, что Украину затронул штамм «Дельта», который считается более смертоносным. Однако крайне сложно определить его истинный уровень летальности.

Если по смертям от коронавируса есть две официальные статистики и наиболее надежная косвенная статистика в виде избыточной смертности, то по самой заболеваемости нет никаких иных данных, кроме оперативно обновляемых цифр Минздрава. Неясно, относятся ли неучтенные в этих оперативных данных случаи смертности к учтенным Минздравом же случаям заболеваемости.

Но если брать только соотношение умерших к заболевшим по оперативным данным, которое правомерно назвать официальной летальностью, то «Дельта» выглядит действительно более опасной.

Так, к началу октября официальная летальность в Украине за все время эпидемии составляла 2,3%, а сейчас возросла до 2,6%. При этом в ноябре она была — 3,6%, а в декабре — 4,3%.

Рост показателей связан с тем, что от коронавируса часто умирают, помучившись несколько недель, а то и больше. То есть немало ноябрьских и декабрьских жертв заболели в предыдущие месяцы. При этом в самом октябре, когда по официальным данным заразилось рекордных полмиллиона человек, летальность не выросла, составив те же 2,3%.

Но обращает внимание следующий феномен. В трети областей летальность была несколько ниже 2%. Речь об Ивано-Франковской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской. Выдрин рассказал, почему НАТО не переживёт пандемию © CC0, Pixabay

Кое-где это очевидно было связано с местной спецификой то ли протекания эпидемии, то ли определения смертности. Так, на Ровенщине, Сумщине и Черкащине и к началу прошлого октября официальная летальность от коронавируса была менее 2% (в первом из регионов она не перешагнула этот порог и к настоящему моменту).

И в целом в этой восьмерке областей преобладают регионы, где в октябре избыточная смертность была ниже среднеукраинской. Однако в их числе оказались и Харьковская, Херсонская области, напротив, лидирующие по этому показателю.

Не странно ли это, особенно с учетом того, что в конце октября в Херсонской области проводились выборы депутата Верховной Рады, а в Харьковской — выборы мэра областного центра, где проживает половина населения региона?

Не исключено, что количество официальных смертей от коронавируса здесь намеренно занижалось с учетом проведения выборов.

Во всяком случае в ноябре, когда выборов не было, официальная летальность в Херсонской области уже составила 6,8%, а в Харьковской и Черкасской (в последней в октябре тоже имели место довыборы в Раду) была равна среднеукраинской.

Вакцинация прибавила. Но виден ли эффект?

С другой стороны, в октябре в 4 регионах официальная летальность превысила 3%. Это Винницкая, Луганская и Николаевская области, а также Киев.

Не странно ли это в случае со столицей Украины, которая была лидером по вакцинации (на начало октября в Киеве было полностью привито от коронавируса 30,5% жителей, а на конец месяца — 36,2%)? Ведь как показывает опыт развитых стран, главный аргумент в пользу вакцинации — это снижение смертности (заболеваемость коронавирусом там как раз не снизилась). Нет денег: Украина прекратила разработку вакцины от COVID-19 © РИА Новости, Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Но вряд ли можно утверждать, что Киев в октябре опроверг этот аргумент.

Во-первых, уровень вакцинации там на тот момент был все равно вдвое ниже, чем европейских странах.

Во-вторых, нет статистики по смертности среди вакцинированных (впрочем не дают ее и европейские страны): даже с начала ноября октября Минздрав перестал сообщать о проценте вакцинированных среди госпитализированных.

В-третьих, налицо не рекордный показатель избыточной смертности в октябре, несмотря на предрасполагающее к этому обстоятельство в виде 100%й урбанизации региона.

В-четвертых, по оперативным данным Минздрава в ноябре и особенно в декабре летальность в Киеве оказалась меньше, чем в среднем по стране.

В общем, нужно подождать следующих данных Госстата, чтобы делать более определенные выводы.

Сейчас же Киев — единственный регион, где полностью вакцинировано больше половины жителей (59,5%), тогда как в целом по стране по официальным данным таковых 33,5%, а хотя бы одну дозу получили 35,7%.

На самом деле, эти цифры несколько больше, ибо в число населения включаются и жители неподконтрольных территорий Донбасса, но их вакцинация «Спутником» не учитывается в статистике.

Кроме того, не могут быть полностью учтены и вакцинации украинцы, преимущественно проживающие за рубежом. А таковых — много. Ведь единственными областями, где меньше 30% населения полностью привиты, являются Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая. А поскольку неизвестно, чтобы там проходили бурные протесты против вакцинации или, напротив, жаловались на обделенность вакцинами, значит, причина этого феномена — в фактическом отсутствии в регионах многих приписанных к ним жителям.

Впрочем, еще меньше официальный процент вакцинированных в Донецкой и Луганской областях, но если считать только жителей подконтрольных территорий, то показатели будут соответствовать среднеукраинским. Борьба с COVID-19 в 2021 году. 10 вакцин и «Вакцинный туризм» © коллаж Украина.Ру

Всего в последние два месяца года жителям страны было введено более 10,4 миллионов доз вакцин, из них около 6,9 миллионов — в ноябре (на 2 с лишним миллиона больше, чем в до этого рекордном октябре).

Процесс, конечно, подстегнули административные меры в виде ограничений для непривитых. В итоге, если на начало ноября Украина по проценту полностью вакцинированных была на втором с конца месте в Европе, уступая лишь Армении, то сейчас она поднялась на четыре ступеньки вверх, обойдя Боснию, Молдову, Болгарию и Грузию.

Насколько этот скачок вакцинации помог людям, станет понятно в ближайшие месяцы.

Ну а еще раньше, с появлением демографической сводки за ноябрь, станет известна точная цифра печального рекорда, который, как уже сейчас очевидно, был установлен в том месяце. Ведь по оперативным данным в ноябре от коронавируса скончались 18 505 украинцев, а с учетом особенностей украинской статистики стоит предполагать, что окончательная госстатовская цифра превысит 20 тысяч.

В случае же анализа показателя «избыточная смертность с начала эпидемии», если по итогам октября она почти достигла 125 тысяч, то по итогам ноября несомненно превзойдет 150 тысяч (что больше населения таких городов, как Ужгород или Бердянск).