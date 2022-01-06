Сколько человек на самом деле потеряла Украина из-за коронавируса, разбиралось издание «Украина.ру».
Почти 25 тысяч избыточных смертей
Согласно появившейся в конце года демографической сводке Госстата Украины, в октябре (ноябрьские данные появятся к концу января) от коронавируса умерли 15 068 жителей страны. Это на две с половиной тысячи больше, чем в апреле прошлого года, который до сих пор был рекордным по жертвам.
При этом цифра Госстата оказывается заметно больше данных оперативной статистики Минздрава, которая появляется каждый день и которой обычно пользуются. По тем данным разница в количестве умерших между 1 ноября и 1 октября составила 11 581.
То есть расхождение между двумя официальными статистиками превышает 30%.
Однако, как мы уже неоднократно отмечали в прошлых публикациях по теме, наиболее точный показатель потерь от коронавируса — это избыточная смертность, то есть разница между смертностью в период эпидемии и в предыдущие 5 лет до нее.
В 2015-2019 в октябре в среднем умирало 49 842 человека в месяц, в 2021 году умерло почти в полтора раза больше — 74 282. Таким образом избыточная смертность составила 24 440 человек — или 49%.
Напомним, что летом избыточной смертности не наблюдалось, в сентябре она составила 5 995 человек, а рекордным по избыточным смертям до сих пор был апрель 2021-го: 44,6% — или 21 373 человека.
Летальность и выборы
В октябре 2021 года был побит не только общенациональный рекорд избыточной смертности, но региональный. Так, до обнародования этой статистики он составлял 81,2% и был установлен в Киеве в том же апреле.
Но в октябре в Харьковской области избыточная смертность от коронавируса составила 94%, то есть умерло почти вдвое больше людей, чем обычно. Это практически такой же показатель, как был весной 2020-го в Лондоне и итальянской Ломбардии.
Прежний рекорд был превзойден еще тремя областями: Херсонской, Запорожской и Одесской (от 86% до 84%). Столица же следовала сразу за ними с очень высокой (73%), но не рекордной для себя цифрой.
С другой стороны, неравномерность в размахе эпидемии была заметно большей, чем в минувшем апреле. Тогда только в Ивано-Франковской области избыточная смертность составила меньше 20% (17,9%), сейчас же таких областей было 4 (Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Черниговская), причем в первой из них этот показатель был лишь 10,7%.
Видимо, правомерно связывать большие потери от нынешней волны эпидемии с тем, что Украину затронул штамм «Дельта», который считается более смертоносным. Однако крайне сложно определить его истинный уровень летальности.
Если по смертям от коронавируса есть две официальные статистики и наиболее надежная косвенная статистика в виде избыточной смертности, то по самой заболеваемости нет никаких иных данных, кроме оперативно обновляемых цифр Минздрава. Неясно, относятся ли неучтенные в этих оперативных данных случаи смертности к учтенным Минздравом же случаям заболеваемости.
Но если брать только соотношение умерших к заболевшим по оперативным данным, которое правомерно назвать официальной летальностью, то «Дельта» выглядит действительно более опасной.
Так, к началу октября официальная летальность в Украине за все время эпидемии составляла 2,3%, а сейчас возросла до 2,6%. При этом в ноябре она была — 3,6%, а в декабре — 4,3%.
Рост показателей связан с тем, что от коронавируса часто умирают, помучившись несколько недель, а то и больше. То есть немало ноябрьских и декабрьских жертв заболели в предыдущие месяцы. При этом в самом октябре, когда по официальным данным заразилось рекордных полмиллиона человек, летальность не выросла, составив те же 2,3%.
Но обращает внимание следующий феномен. В трети областей летальность была несколько ниже 2%. Речь об Ивано-Франковской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской.
Кое-где это очевидно было связано с местной спецификой то ли протекания эпидемии, то ли определения смертности. Так, на Ровенщине, Сумщине и Черкащине и к началу прошлого октября официальная летальность от коронавируса была менее 2% (в первом из регионов она не перешагнула этот порог и к настоящему моменту).
И в целом в этой восьмерке областей преобладают регионы, где в октябре избыточная смертность была ниже среднеукраинской. Однако в их числе оказались и Харьковская, Херсонская области, напротив, лидирующие по этому показателю.
Не странно ли это, особенно с учетом того, что в конце октября в Херсонской области проводились выборы депутата Верховной Рады, а в Харьковской — выборы мэра областного центра, где проживает половина населения региона?
Не исключено, что количество официальных смертей от коронавируса здесь намеренно занижалось с учетом проведения выборов.
Во всяком случае в ноябре, когда выборов не было, официальная летальность в Херсонской области уже составила 6,8%, а в Харьковской и Черкасской (в последней в октябре тоже имели место довыборы в Раду) была равна среднеукраинской.
Вакцинация прибавила. Но виден ли эффект?
С другой стороны, в октябре в 4 регионах официальная летальность превысила 3%. Это Винницкая, Луганская и Николаевская области, а также Киев.
Не странно ли это в случае со столицей Украины, которая была лидером по вакцинации (на начало октября в Киеве было полностью привито от коронавируса 30,5% жителей, а на конец месяца — 36,2%)? Ведь как показывает опыт развитых стран, главный аргумент в пользу вакцинации — это снижение смертности (заболеваемость коронавирусом там как раз не снизилась).
Но вряд ли можно утверждать, что Киев в октябре опроверг этот аргумент.
Во-первых, уровень вакцинации там на тот момент был все равно вдвое ниже, чем европейских странах.
Во-вторых, нет статистики по смертности среди вакцинированных (впрочем не дают ее и европейские страны): даже с начала ноября октября Минздрав перестал сообщать о проценте вакцинированных среди госпитализированных.
В-третьих, налицо не рекордный показатель избыточной смертности в октябре, несмотря на предрасполагающее к этому обстоятельство в виде 100%й урбанизации региона.
В-четвертых, по оперативным данным Минздрава в ноябре и особенно в декабре летальность в Киеве оказалась меньше, чем в среднем по стране.
В общем, нужно подождать следующих данных Госстата, чтобы делать более определенные выводы.
Сейчас же Киев — единственный регион, где полностью вакцинировано больше половины жителей (59,5%), тогда как в целом по стране по официальным данным таковых 33,5%, а хотя бы одну дозу получили 35,7%.
На самом деле, эти цифры несколько больше, ибо в число населения включаются и жители неподконтрольных территорий Донбасса, но их вакцинация «Спутником» не учитывается в статистике.
Кроме того, не могут быть полностью учтены и вакцинации украинцы, преимущественно проживающие за рубежом. А таковых — много. Ведь единственными областями, где меньше 30% населения полностью привиты, являются Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая. А поскольку неизвестно, чтобы там проходили бурные протесты против вакцинации или, напротив, жаловались на обделенность вакцинами, значит, причина этого феномена — в фактическом отсутствии в регионах многих приписанных к ним жителям.
Впрочем, еще меньше официальный процент вакцинированных в Донецкой и Луганской областях, но если считать только жителей подконтрольных территорий, то показатели будут соответствовать среднеукраинским.
Всего в последние два месяца года жителям страны было введено более 10,4 миллионов доз вакцин, из них около 6,9 миллионов — в ноябре (на 2 с лишним миллиона больше, чем в до этого рекордном октябре).
Процесс, конечно, подстегнули административные меры в виде ограничений для непривитых. В итоге, если на начало ноября Украина по проценту полностью вакцинированных была на втором с конца месте в Европе, уступая лишь Армении, то сейчас она поднялась на четыре ступеньки вверх, обойдя Боснию, Молдову, Болгарию и Грузию.
Насколько этот скачок вакцинации помог людям, станет понятно в ближайшие месяцы.
Ну а еще раньше, с появлением демографической сводки за ноябрь, станет известна точная цифра печального рекорда, который, как уже сейчас очевидно, был установлен в том месяце. Ведь по оперативным данным в ноябре от коронавируса скончались 18 505 украинцев, а с учетом особенностей украинской статистики стоит предполагать, что окончательная госстатовская цифра превысит 20 тысяч.
В случае же анализа показателя «избыточная смертность с начала эпидемии», если по итогам октября она почти достигла 125 тысяч, то по итогам ноября несомненно превзойдет 150 тысяч (что больше населения таких городов, как Ужгород или Бердянск).