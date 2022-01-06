Украина — инструмент войны в чужих руках. А это совершенно лишнее, когда окружающие страны говорят не о военных действиях, а пытаются обеспечить мир.
Именно этому посвящено недавнее совместное заявление пяти ядерных государств: России, Британии, США, Китая и Франции, уже названных «Большой пятеркой» или G5. Заявление — о недопущении ядерной войны и гонки вооружений.
Более того, этот документ — только прелюдия к предложенной президентом России Владимиром Путиным еще в начале 2020 года, перед пандемией коронавируса, встрече постоянных членов Совбеза ООН с одной целью — договориться, как жить на планете дальше. И мирно улаживать возникающие противоречия, связанных с новым переделом мира — с превращением его из монополярного (США — гегемон) в, как минимум, равноправно трехполюсный (США-Россия-Китай).
Этот процесс уже получил название «Ялта-2» (по аналогии с мироустройством после Второй мировой войны, о котором договорились в 1945 году в Ялте).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже подтвердил, что процесс идет. Но возможные даты саммита постоянных членов Совбеза ООН пока конкретно не согласованы по дипломатическим каналам, как это было сделано с указанным выше «антиядерным заявлением G5».
В указанном документе сказано, что, к примеру, ни одна страна не будет указывать целью ядерного оружия другие страны-коллеги по ядерной пятерке, а также то, что Россия, Китай, США, Великобритания и Франция будут совместно укреплять меры по предотвращению «непреднамеренного применения» ядерного оружия и привержены Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Не этого ли ждет мир, испуганный возможной ядерной бойней?
Именно о мире и стратегической стабильности будут говорить и 9-13 января 2022 года на переговорах России с коллективным Западом в Женеве, Брюсселе и Вене — с США, НАТО и ОБСЕ.
Россия практически в полуультимативной форме потребовала от Запада не расширять НАТО на Украину и прочие десять постсоветских республик (кроме трех стран Прибалтики, которые уже члены Альянса), не размешать в этой российской зоне влияния свои ядерные ракеты и ударные комплексы и признать границы этой зоны «красной линией», заступать за которую никто не имеет права.
Иначе Россия оставляет за собой право ответить всем, что у нее имеется. А высокоточного и гиперзвукового оружия, аналогов которого у Запада нет, у России уже сейчас на всех хватит.
Россия требует подписать юридически обязывающие документы на эту тему. Запад, разумеется, сделать этого без потери политического лица и без признания своего поражения России не может. Потому сейчас в НАТО идет процесс дипломатического «обнюхивания» на предмет того, как удобнее и России не отказать, и НАТОвское присутствие в Украине, Молдавии и Грузии, как минимум, сохранить на нынешнем уровне.
Так, про запас, на случай нового обострения, сохранить.
И как пел Владимир Высоцкий, «началися их подвиги напрасные, с Баб-Ягами никчемушная борьба».
Для начала США поспешили успокоить своих союзников по НАТО и ЕС в Европе, что на переговорах с Россией ни о чем не будут договариваться за их спиной. Представитель Госдепа США Нед Прайс буквально так и заявил:
«Что касается нашего взаимодействия с Россией в контексте диалога по стратегической стабильности, мы не будем обсуждать вопросы, касающиеся НАТО, вопросы, касающиеся исключительно Европы. Диалог по стратегической стабильности будет узко сфокусирован на вопросах стратегической стабильности.
… Мы ничего не будем делать или говорить о них без них».
Все точно так же, как США обещают и Украине. Для успокоения, как вы понимаете.
Чуть раньше представитель военного блока Оана Лунгеску уже анонсировала:
«7 января пройдет внеочередная виртуальная встреча глав МИД стран НАТО. Они обсудят сосредоточение российских войск возле Украины, а также широкий круг вопросов европейской безопасности».
Посвящена она, разумеется, предстоящему 12 января заседанию Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Если Россия найдет, кому туда ехать, ведь отношения между Москвой и НАТО практически обнулены по вине последней. Хотя генсек Альянса Йенс Столтенберг ждет со стороны России замглавы МИДа и замминистра обороны.
Еще днем раньше, как сообщила пресс-служба Госдепа США, госсекретарь Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с коллегами из так называемой «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония) обсудил «дестабилизирующее военное строительство России вдоль границы Украины, необходимость единой, готовой и решительной позиции НАТО для коллективной защиты союзников, а также трансатлантическое сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес.
К тому же надо помнить, что еще днем раньше президент США Джо Байден об этом же говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, которому обо всем, что говорится на всех этим мероприятиях, только сообщают, ставя перед свершившимся фактом, который он должен принять.
В лучшем случае, сообщают сразу после мероприятия. В худшем — тезисы просто доводят до сведения, как директиву для выполнения.
А значит, это первая и главная особенность нынешней постмайданной Украины: во времена борьбы за мир мирными средствами, путем переговоров, она просто никому не нужна.
Это стало очевидно еще во время декабрьского прошлого года «Саммита за демократию», который в процессе намечающегося передела мира провел президент Байден. Он на свое усмотрение переделил мир на «демократов» и «автократов».
В число первых попала и приглашенная на мероприятие Украина. Как, впрочем, и все остальные «демократы», на которых Вашингтон, как оказалось, смотрит лишь как на временных ситуативных союзников или на подручный материал для решения своих геополитических задач.
Потому что все эти «демократы» оказались нужны США, как зайцу стоп-сигнал, ибо за рамками «демократии» остались Россия и Китай, которые обозвали «Саммит за демократию» нехорошими словами, за неприглашение на него не обиделись, а начали стремительно сближать свои позиции. Сначала экономические и политические, а теперь — и военные.
CША оказались в ситуации возможной войны на два фронта — против России и Китая. А в случае военно-политического союза Пекина и Москвы Вашингтон проигрывал бы однозначно.
В этой ситуации США и пошли на все, чтобы только не допустить слияния России и Китая. И решили «сдерживать» Россию дипломатически, путем уступок ей в Европе. Так Украина и превратилась в разменную монету на геополитических торгах.
Тот же Блинкен, как стало известно из пресс-релиза Госдепа, пообещал Литве «свою солидарность… перед лицом эскалации политического давления и экономического принуждения со стороны Китая. Секретарь подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и Статье 5 НАТО (о помощи всего Альянса в случае нападения на одного из его членов)».
Китай сейчас, как известно, ввел санкции против Литвы, и США, как видим, за нее как бы впрягаются. А Украине откровенно говорят, что американцы за нее воевать не будут.
Вторая особенность Украины состоит в том, что ее власти после госпереворота 2014 года довели страну до такого состояния, что она уже не может существовать без внешних финансовых инъекций.
Если все другие небольшие страны, так же, как и Украина, отброшенные на обочину мировых процессов и вынужденные смиренно дожидаться своей участи, могут это делать с разными потерями, но при этом существовать и выжить, то о «демократии на Днепре» этого сказать нельзя.
Украина сама, усилиями продажных компрадорских властей, подсадила себя на иглу западной помощи и без нее очень быстро обанкротится и погрузится в хаос и нестабильность, которые чреваты самыми страшными последствиями. От постоянной политической турбулентности до полной дезинтеграции государства и общества и «всемахновщины» — гражданской войны всех против всех, что может закончиться развалом страны и разделом ее среди соседей, жаждущими ее территорий.
Украину просто поманили в «светлое евробудущее», как ослика морковкой на палочке, использовали, да и почти бросили за ненадобностью. Сейчас США, похоже, сбрасывают Украину на попечение своих евросоюзников — Евросоюза. Дескать, не хотите очага нестабильности у себя на границе — помогайте.
Но чем ЕС может помочь? Сейчас вот высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отправился в Украину и даже поехал лично посмотреть, что делается в зоне гражданской войны в Донбассе на фоне «эскалации постоянного давления» со стороны, естественно, России.
При этом он, как обычно, напомнил о «беспрецедентной поддержке Украины» Евросоюзом в размере более 17 миллиардов евро, предоставленной блоком с 2014 года». И даже подтвердил, что «ЕС является ближайшим партнером Украины, и мы твердо поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, а также необходимость уважать международное право, правила и принципы».
Но новых денег не дал и даже не посулил. Только пообещал, что «в этом контексте мы готовы рассмотреть и другие формы поддержки, такие как 31 миллион евро, которые ЕС только что утвердил для поддержки вооруженных сил Украины, для помощи, среди прочего, с киберзащитой или наращиванием потенциала вооруженных сил».
Но что такое 31 миллион евро, если только по внешним долгам МВФ Украина должна в этом году отдавать миллиарды: в 2022 году общая сумма выплат Украины, по ее же данным, может составить 265,85 млрд. грн. (9,7 млрд. долл.).
В любом случае, даже если США и ЕС что-то подкинут украинским властям для стабилизации ситуации, страдать будут и Украина в целом, и простые украинцы. Ведь для внешнего мира они так и останутся расходным материалом и поручным средством для выполнения чужих задач. А дома по-прежнему окажутся в состоянии внутренней оккупации.
Это ситуация, когда украинские власти отстаивают не национальные интересы страны, а являются неоколониальной администрацией, призванной обслуживать хотелки хозяев-заказчиков на подведомственной территории.
От внешней оккупации такой режим отличается лишь тем, что оккупантами выступают нанятые хозяевами «аборигены», которые и выполняют роли захватчиков. Как показывает жизнь в Украине, ведут себя так же цинично, жестоко и безжалостно.
И как долго продлится эта внутренняя оккупация, не может сказать никто. Может быть, все время нового передела мира.