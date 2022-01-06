Все последние крупные события на планете, посвященные миру, обеспечению стратегической стабильности и безопасному сосуществованию, обходят стороной Украину. Она не вписывается в мировой мейнстрим по одной причине: Украина – признак времени, от которого мир пытается хотя бы временно отказаться

Украина — инструмент войны в чужих руках. А это совершенно лишнее, когда окружающие страны говорят не о военных действиях, а пытаются обеспечить мир.

Именно этому посвящено недавнее совместное заявление пяти ядерных государств: России, Британии, США, Китая и Франции, уже названных «Большой пятеркой» или G5. Заявление — о недопущении ядерной войны и гонки вооружений.

Более того, этот документ — только прелюдия к предложенной президентом России Владимиром Путиным еще в начале 2020 года, перед пандемией коронавируса, встрече постоянных членов Совбеза ООН с одной целью — договориться, как жить на планете дальше. И мирно улаживать возникающие противоречия, связанных с новым переделом мира — с превращением его из монополярного (США — гегемон) в, как минимум, равноправно трехполюсный (США-Россия-Китай). Судьба Донбасса и Украины. О чём на самом деле будут договариваться Россия и США © AP, Evgeniy Maloletka

Этот процесс уже получил название «Ялта-2» (по аналогии с мироустройством после Второй мировой войны, о котором договорились в 1945 году в Ялте).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже подтвердил, что процесс идет. Но возможные даты саммита постоянных членов Совбеза ООН пока конкретно не согласованы по дипломатическим каналам, как это было сделано с указанным выше «антиядерным заявлением G5».

В указанном документе сказано, что, к примеру, ни одна страна не будет указывать целью ядерного оружия другие страны-коллеги по ядерной пятерке, а также то, что Россия, Китай, США, Великобритания и Франция будут совместно укреплять меры по предотвращению «непреднамеренного применения» ядерного оружия и привержены Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Не этого ли ждет мир, испуганный возможной ядерной бойней?

Именно о мире и стратегической стабильности будут говорить и 9-13 января 2022 года на переговорах России с коллективным Западом в Женеве, Брюсселе и Вене — с США, НАТО и ОБСЕ.

Россия практически в полуультимативной форме потребовала от Запада не расширять НАТО на Украину и прочие десять постсоветских республик (кроме трех стран Прибалтики, которые уже члены Альянса), не размешать в этой российской зоне влияния свои ядерные ракеты и ударные комплексы и признать границы этой зоны «красной линией», заступать за которую никто не имеет права. Ложь и правда об отношениях России и Украины. Как это видят на Западе © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Иначе Россия оставляет за собой право ответить всем, что у нее имеется. А высокоточного и гиперзвукового оружия, аналогов которого у Запада нет, у России уже сейчас на всех хватит.

Россия требует подписать юридически обязывающие документы на эту тему. Запад, разумеется, сделать этого без потери политического лица и без признания своего поражения России не может. Потому сейчас в НАТО идет процесс дипломатического «обнюхивания» на предмет того, как удобнее и России не отказать, и НАТОвское присутствие в Украине, Молдавии и Грузии, как минимум, сохранить на нынешнем уровне.

Так, про запас, на случай нового обострения, сохранить.

И как пел Владимир Высоцкий, «началися их подвиги напрасные, с Баб-Ягами никчемушная борьба».

Для начала США поспешили успокоить своих союзников по НАТО и ЕС в Европе, что на переговорах с Россией ни о чем не будут договариваться за их спиной. Представитель Госдепа США Нед Прайс буквально так и заявил:

«Что касается нашего взаимодействия с Россией в контексте диалога по стратегической стабильности, мы не будем обсуждать вопросы, касающиеся НАТО, вопросы, касающиеся исключительно Европы. Диалог по стратегической стабильности будет узко сфокусирован на вопросах стратегической стабильности.

… Мы ничего не будем делать или говорить о них без них».

Все точно так же, как США обещают и Украине. Для успокоения, как вы понимаете.

Чуть раньше представитель военного блока Оана Лунгеску уже анонсировала:

«7 января пройдет внеочередная виртуальная встреча глав МИД стран НАТО. Они обсудят сосредоточение российских войск возле Украины, а также широкий круг вопросов европейской безопасности».

«Надежда на европейцев». Военный эксперт о том, кто победит в войне между Россией и НАТО © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк Йенс Столтенберг ждет со стороны России замглавы МИДа и замминистра обороны.

Еще днем раньше, как сообщила пресс-служба Госдепа США, госсекретарь Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с коллегами из так называемой «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония) обсудил «дестабилизирующее военное строительство России вдоль границы Украины, необходимость единой, готовой и решительной позиции НАТО для коллективной защиты союзников, а также трансатлантическое сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес.

К тому же надо помнить, что еще днем раньше президент США Джо Байден об этом же говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, которому обо всем, что говорится на всех этим мероприятиях, только сообщают, ставя перед свершившимся фактом, который он должен принять.

В лучшем случае, сообщают сразу после мероприятия. В худшем — тезисы просто доводят до сведения, как директиву для выполнения.

А значит, это первая и главная особенность нынешней постмайданной Украины: во времена борьбы за мир мирными средствами, путем переговоров, она просто никому не нужна.

Это стало очевидно еще во время декабрьского прошлого года «Саммита за демократию», который в процессе намечающегося передела мира провел президент Байден. Он на свое усмотрение переделил мир на «демократов» и «автократов».

В число первых попала и приглашенная на мероприятие Украина. Как, впрочем, и все остальные «демократы», на которых Вашингтон, как оказалось, смотрит лишь как на временных ситуативных союзников или на подручный материал для решения своих геополитических задач. США и Украина борются с Россией с помощью Гитлера © коллаж Украина.Ру

Потому что все эти «демократы» оказались нужны США, как зайцу стоп-сигнал, ибо за рамками «демократии» остались Россия и Китай, которые обозвали «Саммит за демократию» нехорошими словами, за неприглашение на него не обиделись, а начали стремительно сближать свои позиции. Сначала экономические и политические, а теперь — и военные.

CША оказались в ситуации возможной войны на два фронта — против России и Китая. А в случае военно-политического союза Пекина и Москвы Вашингтон проигрывал бы однозначно.

В этой ситуации США и пошли на все, чтобы только не допустить слияния России и Китая. И решили «сдерживать» Россию дипломатически, путем уступок ей в Европе. Так Украина и превратилась в разменную монету на геополитических торгах.

Тот же Блинкен, как стало известно из пресс-релиза Госдепа, пообещал Литве «свою солидарность… перед лицом эскалации политического давления и экономического принуждения со стороны Китая. Секретарь подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и Статье 5 НАТО (о помощи всего Альянса в случае нападения на одного из его членов)».

Китай сейчас, как известно, ввел санкции против Литвы, и США, как видим, за нее как бы впрягаются. А Украине откровенно говорят, что американцы за нее воевать не будут.

Вторая особенность Украины состоит в том, что ее власти после госпереворота 2014 года довели страну до такого состояния, что она уже не может существовать без внешних финансовых инъекций.

Если все другие небольшие страны, так же, как и Украина, отброшенные на обочину мировых процессов и вынужденные смиренно дожидаться своей участи, могут это делать с разными потерями, но при этом существовать и выжить, то о «демократии на Днепре» этого сказать нельзя. Кость Бондаренко объяснил, что начнется, если Запад введет в отношении России реально жесткие санкции © РИА Новости, Нина Зотина

Украина сама, усилиями продажных компрадорских властей, подсадила себя на иглу западной помощи и без нее очень быстро обанкротится и погрузится в хаос и нестабильность, которые чреваты самыми страшными последствиями. От постоянной политической турбулентности до полной дезинтеграции государства и общества и «всемахновщины» — гражданской войны всех против всех, что может закончиться развалом страны и разделом ее среди соседей, жаждущими ее территорий.

Украину просто поманили в «светлое евробудущее», как ослика морковкой на палочке, использовали, да и почти бросили за ненадобностью. Сейчас США, похоже, сбрасывают Украину на попечение своих евросоюзников — Евросоюза. Дескать, не хотите очага нестабильности у себя на границе — помогайте.

Но чем ЕС может помочь? Сейчас вот высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отправился в Украину и даже поехал лично посмотреть, что делается в зоне гражданской войны в Донбассе на фоне «эскалации постоянного давления» со стороны, естественно, России.

При этом он, как обычно, напомнил о «беспрецедентной поддержке Украины» Евросоюзом в размере более 17 миллиардов евро, предоставленной блоком с 2014 года». И даже подтвердил, что «ЕС является ближайшим партнером Украины, и мы твердо поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, а также необходимость уважать международное право, правила и принципы».

Но новых денег не дал и даже не посулил. Только пообещал, что «в этом контексте мы готовы рассмотреть и другие формы поддержки, такие как 31 миллион евро, которые ЕС только что утвердил для поддержки вооруженных сил Украины, для помощи, среди прочего, с киберзащитой или наращиванием потенциала вооруженных сил».

Погребинский: Москва первой выйдет из переговоров с Западом о безопасности и устроит США и Украине неприятности © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В любом случае, даже если США и ЕС что-то подкинут украинским властям для стабилизации ситуации, страдать будут и Украина в целом, и простые украинцы. Ведь для внешнего мира они так и останутся расходным материалом и поручным средством для выполнения чужих задач. А дома по-прежнему окажутся в состоянии внутренней оккупации.

Это ситуация, когда украинские власти отстаивают не национальные интересы страны, а являются неоколониальной администрацией, призванной обслуживать хотелки хозяев-заказчиков на подведомственной территории.

От внешней оккупации такой режим отличается лишь тем, что оккупантами выступают нанятые хозяевами «аборигены», которые и выполняют роли захватчиков. Как показывает жизнь в Украине, ведут себя так же цинично, жестоко и безжалостно.

И как долго продлится эта внутренняя оккупация, не может сказать никто. Может быть, все время нового передела мира.