Привоз. Легендарный рынок уплыл из рук одесситов

Снискавший славу далеко за пределами Одессы Привоз – один из самых старых и крупных рынков во всей Европе. Но с наступлением независимости Украины рынок, как и большинство лакомых коммунальных объектов, оказался в руках аферистов

У каждого города есть место, которое можно назвать его душой. В Одессе это рынок Привоз. Коренные одесситы говорят, что на Привозе можно купить всё и ещё чуть-чуть. Вот только не все знают, что сам рынок стал жертвой этой пословицы и теперь принадлежит своему городу только территориально.

Вольный рынок

В начале XIX столетия в Одессе было три рынка: Греческий, Старый и Новый. История Привоза начинается с совсем другого рынка. В 1827 году для расширения торговых площадей Старого рынка ему добавили не замощенную площадку без строений. На ней торговали в основном привозным товаром с возов и телег. Со временем возы и телеги сменили деревянные лавки, но из-за первоначального способа торговли название «Привоз» навсегда закрепилось за рынком.

«Бессарабский рынок»: Путь от пустыря через морг к элитному рынку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Несмотря на антисанитарию, это время можно назвать золотым веком Привоза: вплоть до середины 1860-х годов на рынке не было собственного учреждения мер и весов, а торговцы даже не платили рыночного сбора. Привоз уже в те годы славился обилием дешевых товаров и многочисленностью покупателей разных национальностей.

Позже на рынке появились каменные торговые помещения, так называемые резницы (в них забивали скот и птицу), с каменными полами и водосливами, а с конца 1860-х большую часть привозной площади и прилегающей территории вымостили гранитным щебнем.

Время чумы

Дальнейшему развитию Привоза и обретению им цивилизованного облика способствовало отнюдь не благоприятное обстоятельство — чума. Во время эпидемии чумы в 1902 году рынок стал рассадником болезни. Оказалось, что все заболевшие имели отношение к Привозу. После дезинфекции площади карболкой и известкой решили выдать торговцам компенсации и беспощадно выжечь большую часть построек на рынке.

Это обстоятельство стало толчком для капитальной перестройки рынка и внедрения на нем базовых санитарных норм. К концу 1902 года на Привозе появились многочисленные каменные сооружения. Самым известным из них считается Фруктовый пассаж, построенный по проекту архитектора Федора Нестурха, который состоял из четырех корпусов, соединенных арками.

«Шоб вы так жили, как я на это смеялся»

Революция, гражданская война и интервенция не стали для Привоза значительными потрясениями. Рынок оставался территорией относительной стабильности, сюда ходили за едой и белые, и красные.

После революции Привоз, на волне повсеместной смены исторических названий в Одессе, попытались переименовать в Октябрьский рынок. Но память одесситов оказалась сильнее большевизма: новое название рынка так и осталось только на бумаге. Староконный рынок Одессы: От скотного двора до торгового центра © odessa-history.livejournal.com

В 20-х годах XX века директором Привоза назначили известного одесского афериста Якова Пиремана. Считается, что эту должность он получил за большую взятку. Возглавивший рынок Пиреман обложил данью всех торговцев и присвоил себе выделенные на реконструкцию рынка 230 тысяч бюджетных рублей. Однако карьера «одесского Корейко» не имела счастливого финала: в 1927 году его осудили и расстреляли за хищения в особо крупных размерах.

Ходят слухи, что перед арестом Пиреман спрятал на Привозе свои сбережения — золотые монеты и бриллианты.

Для обустройства рынка в 1958 году на Привозе возвели капитальные мясной и молочный корпус, а территорию заасфальтировали, но если шли сильные дожди, грязь здесь по-прежнему была неимоверная. В начале 80-х над торговыми рядами построили капитальный навес.

В 70-е и 80-е годы в СССР повсеместно был дефицит продуктов. Но не на Привозе. Здесь продавали осетров, красную рыбу, черную и красную икру, мясо, сыр, колбасы, хотя цены кусались. Местные спекулянты продавали «фирменные вещи», сшитые в подпольных цехах города. Но стоили вещи почти столько же, сколько их заграничные оригиналы.

Деньги на Привозе всегда крутились немалые, что привлекало на рынок мошенников и карманников. Здесь легко подсовывали поддельный кофе, беспардонно обвешивали и воровали из сумок.

Бензин ваш — идеи наши

Во времена перестройки Привоз, как и вся историческая часть Одессы, тихо разрушался. Только в конце 90-х годов приняли план генеральной реконструкции рынка. Но из-за отсутствия на это денег у городского бюджета муниципалитету пришлось искать инвесторов.

В условиях тотального разбазаривания государственного и коммунального имущества такой прибыльный объект, как рынок Привоз, не мог долго оставаться в коммунальной собственности. Уж слишком легко на нем делались большие деньги. На торгующих на рынке предпринимателях зарабатывали огромную прибыль (до 2 миллионов долларов в месяц) — при минимальных затратах. Каждое первое число месяца торговцы платили «белую» арендную плату и рыночный сбор, а «черная» сумма уходила на сбор для директора рынка, составлявший в среднем (на начало нулевых) до 300 долларов. Одесский книжный рынок: От советской цензуры до черного нала и контрабанды © скриншот "Новости 7 канал Одесса" / скриншот "Новости 7 канал Одесса" / Перейти в фотобанк

Тех, кто отказывался платить, ждало горькое разочарование в виде визита местных сотрудников милиции, которые уже через пять минут «внезапно» начинали проверять строптивого торговца. И обязательно находили, что у него не в порядке накладные или сертификаты на товар. После этого товар опечатывали и изымали.

За Привоз взялись еще при мэре Одессы Эдуарде Гурвице. Активный процесс приватизации запустили в 2006-м, когда исполком Одесского горсовета принял решение №158, по которому коммунальное предприятие «Рынок Привоз» было определено заказчиком на реконструкцию рынка Привоз. Помимо этого КП предоставили право на разработку эскизного проекта реконструкции рынка, поиск инвестора и подписание договора о долевом участии «с целью создания новых торговых площадей, увеличения эффективного использования собственности Одесской территориальной общины, увеличение поступлений в городской совет и создания новых рабочих мест». Таким образом, Одесский горсовет полностью развязал чиновникам руки в вопросе продажи рынка.

Дальнейшие события вообще сложно назвать цивилизованной продажей: отчуждение рынка напоминало классическую рейдерскую схему.

В 2006 году коммунальное предприятие «Рынок Привоз» и общество с ограниченной ответственностью «Торговый центр «Привоз» подписали договор о долевом участии в реконструкции рынка. ООО обязалось построить на месте рынка современный торговый комплекс, который должен остаться в собственности компании после выплаты городу денежной компенсации.

Половина моя, половина наша…

Дальше ситуация развивалась по классической для Украины схеме с отчуждением коммунальной собственности по решению суда. На основании предоставленных документов, свидетельствовавших о неисполнении КП «Рынок Привоз» своих обязательств по договору о долевом участии в реконструкции рынка перед инвестором, решением Хозяйственного суда Одесской области весь торговый комплекс на рынке был передан ООО «Торговый центр «Привоз».

Этим же решением суда ООО «Торговый центр «Привоз» обязали выплатить коммунальщикам компенсацию их пая на сумму 22,8 миллиона гривен (около 5,7 миллионов долларов). Таким образом владельцем рынка стала частная фирма, предположительно принадлежащая мультимиллионеру Владимиру Галантернику, которого за исключительное влияние на местные власти и правоохранительные органы называют неофициальным хозяином Одессы. Пляжи Одессы: где лучше всего загорается на берегу Черного моря © пресс-служба президента Украины

В 2010-м «Торговый центр «Привоз» продает рынок другому обществу с ограниченной ответственностью, «Фреш Экспорт ЛТД». Учредители этой структуры — кипрские ООО «Састапил Инвестмент ЛТД» и ООО «Двелона Констракшнз Лимитед», а также британская ООО «Алко Консалтинг ЛТД».

Под нажимом общественности и из-за конфликтной ситуации, которая сложилась между новыми собственниками и предпринимателями на рынке, муниципалитет начинает проверять законность деятельности новых хозяев рынка. В 2011-м стороны заключают мировое соглашение, и горсовет в лице коммунального предприятия «Привоз» получает 18% в уставном фонде «Фреш Экспорта».

Мы им этого не простим! Мы им это запомним!

А уже 2013 году Одесский горсовет принимает явно коррупционное решение продать землю под рынком тому же ООО «Фреш Экспорт ЛТД» с рассрочкой в ​​5 лет. Почти 4 гектара территории рынка в историческом центре города оцениваются в 40 миллионов гривен — около 5 миллионов долларов США по курсу 2013 года. Это 1250 долларов за сотку земли, что по рыночным ценам того времени соответствовало стоимости земельного участка в сельской местности.

На то время сотка земли в центре города стоила не менее 50 тысяч долларов: несложно понять, в чьи карманы пошла разница между фактической и оценочной стоимостью земли под Привозом.

20 января 2015 года мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о ликвидации коммунального предприятия «Привоз», окончательно лишив город контроля над рынком.

После ликвидации коммунального предприятия судьба 18% в уставном капитале ООО «Фреш Экспорт ЛТД», принадлежащих городу, становится непонятной. По данным единого госреестра юридических и физических лиц, в числе учредителей ООО «Фреш Экспорт ЛТД» числится КП «Привоз», но, согласно данным того же реестра, последнее пребывает в процессе ликвидации. Вполне вероятно, что после ликвидации «Привоза» его доля отойдет единственному оставшемуся учредителю ООО «Электроперевизнык».

Возможно, одесский Привоз, бывший рассадником жуликов и аферистов, благодаря спайке городских властей с мошенниками международного уровня больше никогда не вернется в собственность городской общины.