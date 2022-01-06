В истории православной церкви немало найдется примеров свершения чудес людьми святыми, ведущими праведный образ жизни. Начиная с житий святых и заканчивая биографиями пострадавших за веру, история полна подобными фактами. Но вот то, что произошло на севере Сталинской области (позже – Донецкая), не укладывается в привычное понимание чудесного

Старинный и уважаемый храм

Итак, место действия — Краснолиманский район, поселок Кирово. Позже это село стало именоваться Кировском, но во все времена в районе оно было самым крупным. До революции село носило имя Поповка, но вовсе не от фамилии пошло прозвание, а оттого, что в нем с 1806 года стоял один из самых крупных храмов — Св. Георгия. Вмещал он до 3000 прихожан, а на большие праздники в нем набивалось не менее 4000 человек — люди шли из соседних Торского, Ямполя, Тернов. Там были и свои церкви, но Георгиевский храм в Поповке чтился особо.

В первую волну борьбы советского государства с религией церковь продержалась довольно долго — закрыта была только в 1935 году частично и в 1939 году окончательно. Надо сказать, что в Донбассе судьба культовых сооружений складывалась в первые десятилетия новой власти вполне благополучно — храмы, особенно крупные, в целом служили до середины тридцатых годов. Наконец, Сталинской и Ворошиловградской областям погрозили пальчиком, и они поступили вполне по-стахановски — в 1939-1940 годах все культовые сооружения прекратили свою деятельность.

В канун войны в Сталинской области оставался один действующий храм. В Ворошиловградской — ни одного. Голос из-под земли. Шахтёр-самородок тремя октавами прославил Донбасс и стал фантастически популярен

Началась война, и с октября 1941 по июнь 1942 года весь индустриальный край был оккупирован германскими нацистами. Оккупанты, как известно, практически на всей территории, которую они заняли, разрешали воссоздание местных религиозных общин и открытие храмов, старых и новых. Нацисты рассчитывали, что верующие станут той лояльной прослойкой советского населения, на которую можно будет опереться в деле создания безопасного тыла.

Так, в 1942 году после трехлетнего перерыва церковь в Кирове снова начала богослужения. На следующий год 8 сентября советские войска очистили Донбасс от германских оккупантов. В тот же самый день в Москве состоялся Собор православных епископов, который избрал патриархом Московским и Всея Руси митрополита Сергия (Стагородского), восстановив таким образом легальный статус Русской православной церкви.

Разумеется, все церкви, которые были открыты при немцах, в таких условиях никто закрывать не стал. Более того, открылись многие старые, из числа тех, что не успели снести воинствующие безбожники в конце двадцатых-начале тридцатых. Церковь пошла на сотрудничество с властью, власть установила свой контроль за ней, организовав при Совете министров СССР Комитет по делам православной церкви. Благодаря архиву документов уполномоченного этого комитета по Сталинской области Константина Черноморченко до нас и дошла эта странная и чудесная история.

Церковь под прицелом

Никита Хрущев: Донецкий байкер у руля империи © РИА Новости, Валерий Шустов / Перейти в фотобанк Сталина Хрущев решил вернуться к гонениям на церковь, но подошел в этой идее без былого задора и масштаба. И церковь окрепла, и во власти уже не было единодушия в этом вопросе. Поэтому Никита Сергеевич кадры решил особо не трогать, а вот храмы закрыть под соусом борьбы с излишествами. Был у него такой пунктик.

Георгиевская церковь жила преспокойно до 1954 года, оставаясь по-прежнему самым влиятельным храмом округи. В техническом паспорте на здание было сказано, что оно «каменное и кирпичное, а над трапезной и алтарем — деревянные своды». Из этого же паспорта мы узнаем, что освещение было свечное (туго в стране с электричеством было). Здание принадлежало государству, а община его арендовала. Государство заботилось о ремонте своего имущества — в 1952 году церковь была отремонтирована.

Популярность храма беспокоила власти. Поэтому 65 лет назад он попал в список подлежащих закрытию. Но времена кавалерийских наскоков прошли, государство старалось без нужды не драконить население. Поэтому было устроено социологическое исследование, проще говоря — опрос.

Товарищ Черноморченко докладывал, что вопрос обсужден с активом, и вот, например, «директор местной СШ, он же лектор, тов. Лиманский утверждает, что процентов 80 молодежи будет не против изъятия церкви из ведения общины и передачи ее под клуб, а люди старше 50 лет будут в большинстве своем против». Также, сообщал Черноморченко, вопрос утрясен с правящим иереем, он согласен, что на округу хватит и соседней церкви в селе Терны.

И вот тут-то и произошло то самое чудо, которое трудно объяснить. Подлинная история Донбасса: от покупки знаменитостей до сотворения звёзд © Павел Нырков

А комсомол против

Вопрос о судьбе храма был вынесен на сход села, потом на собрание колхозников и собрание комсомольской организации колхоза «Ленинская заря». Вопреки ожиданиям властей и партийного актива люди в основном высказывались нейтрально, но не поддерживали церковь, а вот комсомольцы показали себя с неожиданной стороны.

На своем собрании они приняли решение: выйти с ходатайством к вышестоящим органам временно не закрывать церковь, потому что тогда возникнет нездоровая ситуация, которую может использовать против страны Советов западная пропаганда. Надо работать со стариками, доказывать вред религии, — говорили на собрании активисты, а пока пусть себе молятся.

«Агенты» товарища Черноморченко доносили конкретней. Мол, ребята и девчата возмущались: если закрыть церковь, где наши дедушки и бабушки молиться будут. У них и так судьба нелегкая, они за советскую власть боролись и оружием, и трудом. Так зачем еще и церковь у них отбирать? Вопиющими были результаты голосования по «церковному» вопросу на собрании комитета комсомола: 7 человек высказались против закрытия, 2 — за, и двое воздержались. Огород на Луне. Послевоенный опыт Донбасса © РИА Новости, Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Везучий храм

И церковь устояла. Черноморченко высказал начальству свою точку зрения — надо подождать и провести разъяснительную работу среди молодежи. Дело происходило в середине мая 1954 года. А к католическому Рождеству, то есть практически к Новому году было принято решение — разрешить религиозной общине пос. Кирово продлить договор аренды здания церкви. Через пять лет срок истек, еще два года верующие ходили в суд, пытаясь доказать свое право на продление срока аренды. Но в 1961 году церковь закрыли, как оказалось, ненадолго. И снова совпадения шли одно за другим.

В 1964 году сняли Хрущева, антиклерикальная истерия поутихла. В том же году поселок Кирово стал Кировском, а вскоре церковь снова открылась для прихожан.