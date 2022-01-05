Ещё с момента прошлогодних телефонных переговоров Байдена и Путина многие наблюдатели начали писать, что теперь-то уж точно Запад принудит Украину к выполнению Минских соглашений. Каковы основания? То, что оба лидера подчёркивали необходимость выполнения соглашений. По официальным данным об этом же Байден говорил с Зеленским

Справедливости ради надо сказать, что основания для таких рассуждений есть. Достаточно заглянуть в официальные сообщения о переговорах, чтобы убедиться: о Минских соглашениях говорил Байден, Зеленский же говорил о «мерах в случае осуществления Россией агрессии» и «неизменной поддержке (…) евроинтеграционных устремлений». То есть Зеленский о Минске говорить не хотел.

И, тем не менее, оснований полагать, что позиция США как-то поменялась, всё же нет. Зато поменялась позиция России.

Интересы США

США на самом деле полностью устраивает статус-кво.

Россия имеет статус «агрессора» и «оккупанта», что даёт возможность манипулировать и Россией, и её союзниками, и союзниками США. Причём, как показал опыт прошлого года, самой России даже делать ничего не надо — с эмуляцией российской активности вполне справляются западные СМИ. Можно не сомневаться, что в контексте нынешних событий тема «российской угрозы» и «захватнических планов» Москвы в отношении Северного Казахстана будет отработана на все 100%.

В Киеве же сидит марионетка — не слишком послушная, но с приведением её к послушанию вполне справляются украинцы в рамках демократических процедур. Если надоест, можно от демократических процедур отказаться и перейти к более прямому управлению при помощи «семипосольщины» и «антикоррупционной вертикали». В любом случае продолжение «российской агрессии» и «оккупации» делает Киев более сговорчивым.

Понятно, что позиция эта слабая, потому что оборонительная. Зато ресурсов много не требует. Кстати, даже если удастся развязать прямой конфликт между Украиной и Россией, устраивающий Вашингтон статус-кво всё равно сохраняется… Только уже без Минских соглашений.

При этом следует помнить, что Запад никогда не принуждал Украину к выполнению Минских соглашений. На Западе существует консенсус: когда там говорят о выполнении Минских соглашений, речь идёт о том, что выполнять их должна Россия, причём строго в одностороннем порядке. Жалобы на то, что в соглашениях ни слова нет о том, что именно надлежит делать России, не принимаются.

Заявления Меркель во время последнего визита в Киев относительно того, что Россия — агрессор, а Киеву не надо договариваться с «сепаратистами» — это не случайность, а прямое изложение позиции Берлина в урегулировании украинского кризиса.

Любую фразу о выполнении Минска-2 из уст Порошенко, Зеленского, Трампа, Байдена, Макрона, Олланда, Меркель, Шольца следует понимать только таким образом. Никак иначе. И уже из такого понимания сочинять прогнозы.

Ну и, в конце концов, допустим, Украина начнёт выполнять Минск-2. А что взамен? На какие уступки должна пойти Россия?

Интересы России

Официально позиция России обозначена достаточно чётко: невступление Украины в НАТО и неразмещение на её территории наступательных вооружений. Шире — с территории Украины не должна исходить угроза территории России (включая Крым, разумеется).

Разумеется, прекращение конфликта на Юго-Востоке Украины способствует достижению этой цели. А вот с Минскими соглашениями — сложнее. Семь лет назад они способствовали этому только гипотетически. Причём в справедливости этой гипотезы были сомнения. Но сейчас ситуация существенно изменилась…

Представьте себе выполнение Минских соглашений при нынешней степени интеграции ДНР и ЛНР в Россию. Ну что, кто-то будет аннулировать российское гражданство, изымать из обращения рубль, отказываться от уже налаженных технологических цепочек? Да нет же…

Всё сведётся к тому, что над областными администрациями рядом с флагами республик поднимут украинские флаги, у людей будут по два (а то и по три) паспорта, а республики будут иметь представительство в Раде (юридически) и в Думе (фактически).

Сугубо теоретически такое можно себе представить. При президенте Медведчуке. А так — нет, конечно. И в Москве это отлично понимают.

Это уже Минск-3 и условия для реинтеграции для Украины намного более тяжёлые. Так что даже если Украина вдруг согласится на выполнение Минска, немедленно встанет вопрос о приведении соглашений в соответствие с реальной ситуацией. И процесс моментально зайдёт в тупик.

Резюме

Новый этап переговоров не способствует выполнению Минских соглашений, в основном потому, что они уже не соответствуют актуальной повестке дня. Никто их выполнять не собирается. Но и отказываться от них пока не никто не будет — ситуации «ни мира, ни войны и стрелять не прекращаем» серьёзной альтернативы пока что нет.

Реальные же соглашения между Москвой и Вашингтоном будут заключаться на другом уровне и проблемы урегулирования украинского конфликта будут решаться исходя из этих соглашений. В них же, похоже, большую роль будет играть уже фактор Казахстана, который, видимо, планировался в дополнение к прямому конфликту Украины и России.

Кстати, сроки запланированного начала этого конфликта ещё не вышли.