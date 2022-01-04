Белоруссия сегодня – главный и по сути единственный союзник России на западном направлении. В свою очередь Россия – ключевой союзник Белоруссии

Весь 2021 год президент Белоруссии Александр Лукашенко пытался укреплять позиции внутри страны. Он проверил прочность системы дважды. В первый раз — при открытии Всебелорусского собрания, во второй — в традиционный день смотра оппозиции, так называемый День воли.

Проверка оба раза оказалась удачной для Лукашенко: сказались последствия действий 2020 года.

Жесткая политика

Лукашенко использует весь опыт и арсенал реальной политики. Слишком ярок пример Украины — как иллюстрации следствия беспечности, соглашательства и полумер. Политолог Михеев объяснил, что сделает Белоруссия, если между Россией и Украиной начнется война © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Действиям белорусских властей свойственна максимальная жесткость. Уголовный кодекс пополнился рядом новых, тяжелых статей, касающихся «экстремистской деятельности». А уже имеющиеся, но законсервированные или применявшиеся крайне редко, были задействованы по максимуму.

Так, если раньше уголовное дело за оскорбление главы государства или представителя власти было чем-то из ряда вон выходящим, то теперь реальный срок можно получить даже за комментарий в соцсетях, который может быть сочтен экстремистским.

В провластных сетках телеграмм-каналов частые гости — пользователи, которые приносят извинения за свои действия в интернете. Это сильный демотиватор для тех, кто участвовал в протестах 2020 года и остался на территории РБ. При этом очевидно, что извинениями дело не заканчивается. Далее признаниям дается правовая оценка, пусть даже с учетом внешнего раскаяния.

Но это лишь вершина айсберга. Едва ли не на каждом публичном мероприятии в областях, Лукашенко настойчиво советует руководителям регионов фильтровать кадры. Что имеется в виду, хорошо известно наблюдателям: прошлые годы «многовекторности» привели к появлению целой «грибницы» прозападных структур и скрытых агентов. Теперь они стали опасными врагами, с которыми нужно бороться. Судьба демонов революции: как родилась белорусская государственность © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк

К примеру, признана экстремистским «Радио «Свобода»*. Что уж говорить о зарегистрированных юридических лицах, занимавшихся продвижением националистической и прозападной повестки? А точкой над i стало введение ответственности за подписку на признанные экстремистскими ресурсы.

Блокада

В 2021 году Евросоюз, США и Канада (условный коллективный Запад) и его сателлиты расширяли действие санкций против белорусских официальных лиц и предприятий.

Всего было уже пять пакетов санкций. Три основных направления таковы: импорт технологий, финансовая сфера, экспорт продукции. Ряд западных компаний отказались поставлять оборудование, комплектующие, сырье на белорусские заводы, которые попали под санкции.

Самым чувствительным фактором стали ограничения против белорусского госдолга. Это прямой риск возможности его рефинансирования, в том числе по внутренним валютным госзаимствованиям.

По данным Минфина, в 2022 году Белоруссии предстоит погасить 3,3 млрд долларов, в 2023-м — 4,7 млрд внешних долгов вместе с обслуживанием. Власти ведут переговоры с Евразийским фондом стабилизации и развития и Россией по поводу кредитов на 3,5 млрд долларов, что позволит компенсировать выпадающие европейские деньги по рефинансированию долга.

Влияние санкций ЕС на экспорт примерно равно 250-300 млн. долларов в год. Удар принимают на себя энергетическая и нефтехимическая продукции. Впрочем, есть и нюансы, которые хорошо заметны по лазейкам, которые авторы санкций оставили в экспорте калийных удобрений.

В свою очередь официальный Минск пытается отвечать контрсанкцяими. Первый пакет мер начал действовать в мае 2021 года. Под запрет попали продажи в Белоруссии изделий брендов Nivea и Skoda, владельцы которых отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Минске. В итоге руководство Международной федерации хоккея было вынуждено провести турнир в Риге. Как Лукашенко критиковал сам себя. Президент Белоруссии может поделиться полномочиями © AFP, SHAMIL ZHUMATOV

В декабре был запущен второй пакет контрсанкций, которые начали действовать с 1 января 2022 года. Под ограничения попали мясная и молочная продукция, овощи и фрукты, орехи, кондитерские изделия, соль из государств, которые ранее ввели санкции в отношении официального Минска.

Но есть и исключения. Они касаются критического импорта, например, детского питания и сырья для его производства. Кроме того, будут выдавать квоты для ввоза некоторых подсанкционных товаров.

При этом стоит учитывать, что ряд западных корпораций имеют производство в России и белорусское эмбарго на их бренды не распространяется.

Конец многовекторности

Похоже, политика многовекторности от Лукашенко закончилась. В конце года кризис в отношениях с Западом привел к пересмотру структуры МИД и сокращению белорусского дипломатического присутствия в странах Запада.

Несмотря на это, человек, которого считают архитектором политики многовекторности, министр иностранных дел Владимир Макей сохранил свое место в ряду действующих политиков, хотя риторику пришлось развернуть на 180 градусов.

В то же время так и не заняла свой кабинет в Минске Джули Фишер, назначенная послом США в РБ. Суздальцев рассказал, хотела ли Белоруссия войти в состав РФ © ex-press.by

«Чудо на Свислочи»

Разумеется, за политикой стояла экономика. Монетарный сектор был предметом больших опасений сторонников Лукашенко и больших надежд оппозиции.

Белорусской экономике на 2021 год оппозиционеры предрекали серьезный спад и даже катастрофу. Однако этого не произошло. Экономическая политика выстояла, более того, ожидается рост ВВП на уровне 2%.

Случилось даже «внешнеторговое чудо». Мировая экономика очень быстро восстанавливалась в условиях пандемии, выросли спрос и цены на сырьевые товары. Белоруссия нарастила экспорт нефтехимии, техники и продовольствия не только в ценовом, но и в физическом выражении.

Продолжил расти IT-сектор. В январе-сентябре 2021-го экспорт товаров и услуг составил 34,9 млрд долларов, импорт — 32,2 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспорт увеличился на 32,3%, импорт — на 29,6%.

В результате по внешнеторговым операциям сформировалась положительное сальдо в размере 2,7 млрд долларов (в январе-сентябре 2020 года — 1,6 млрд долларов). При этом сальдо счета текущих операций платежного баланса за январь-сентябрь 2021 года составило плюс 1,1 млрд долларов (2,1% к ВВП), а за 9 месяцев 2020 года сальдо было минус 416,2 млн долларов (0,9% к ВВП). Ядерные ракеты в Белоруссии — где их могут развернуть. О чем до сих пор жалеет Лукашенко © Пресс-служба МО РФ / Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанк

Не стоит забывать, что «чудо на Свислочи» было обеспечено финансовой поддержкой России. В частности, Москва помогла рефинансировать долги на миллиард долларов и не прекратила поставок нефти, несмотря на санкции в отношении «Нафтана».

Наконец, Белоруссия пережила 2021 год без девальвации белорусского рубля.

Ближе к России

Россия — единственный союзник, от поддержки которого зависит не только политическая устойчивость вертикали Лукашенко, но и будущее самой белорусской государственности.

Год 2021-й запомнился максимальной интенсивностью общения Лукашенко с Путиным. Количество встреч и телефонных звонков достигло рекордных значений.

Главным итогом года стало то, что 28 союзных программ (или «дорожные карты»), которые длительное время были яблоком раздора между двумя президентами, были подписаны.

Пустое кресло. «Восточное партнерство» прошло без Белоруссии, но обсуждали Белоруссию © REUTERS, Geert Vanden Wijngaert

Подготовка продолжалась год, а 27-го декабря реформа вышла на финишную прямую. Последнее заседание Конституционной комиссии состоялось 23 декабря, всенародное обсуждение запущено. Референдум по новой Конституции и последующая реформа всего белорусского законодательства станут одними из главных событий следующего, 2022 года.

И он обещает быть очень насыщенным.

* СМИ, исполняющее в России функции иностранного агента