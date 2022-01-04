Первые дни нового года снова испытали Крым стихийным бедствием. За несколько дней южный полуостров засыпало снегом, как, возможно, не каждый город в Сибири. Но – на то он и Юг, чтобы спустя несколько дней сбросить ледяной панцирь и встречать туристов желанным теплом и привычным гостеприимством

Несмотря на ранее случавшиеся погодные неприятности (например, наводнения в Ялте и Керчи летом прошлого года), ограниченное водопотребление, продолжающуюся пандемию коронавирусной инфекции, конкуренцию со стороны других туристических направлений, Крым в 2021 году принял рекордное количество отдыхающих.

По данным Ассоциации туроператоров РФ, общее количество посетивших Крым туристов составило 9,5 миллионов человек, и он занял вторую строку в российском топ-10 после Краснодарского края. С той разницей, что соседний регион в целом принял обычное количество отдыхающих, а Крым превысил рекорд туристического потока доковидного 2019 года на целых 28%.

Причины успеха вполне очевидны: ограничение туристического потока за границу (в том числе, закрывшуюся от россиян Европу), позитивные изменения в туристической отрасли и транспортной доступности самого Крыма, стремление миллионов людей отдохнуть от жестких ковидных ограничений в сравнительно вольных условиях пребывания на полуострове. Искусственная жажда. Как в 2021 году решалась главная проблема Крыма © РИА Новости, Василий Батанов / Перейти в фотобанк

Таким образом, даже без наличия туристов из Украины, можно констатировать выход полуострова не только на доковидные показатели, но и превышение некоторых советских достижений в этой отрасли (в 1980-х годов в Крыму отдыхало до 8-9 млн человек в год).

Разумеется, при такой нагрузке не всем удалось угодить, не все остались довольны, более отчетливо ощущаются отдельные проблемы. И это есть задел работы на ближайшее будущее.

Так, перегруженность пассажирами и транспортом нового Симферопольского аэропорта диктует необходимость ускорить работы по строительству автомобильных развязок возле него и введению в строй пассажирского терминала в Севастополе; пассажиры железнодорожного транспорта испытывают неудобства от необходимости делать многочасовой крюк до северокрымского Джанкоя; резко увеличившийся поток автотранспорта с материка нуждается в дополнительных дорогах к морскому побережью.

Очевидна также необходимость капитального ремонта трассы Симферополь — Алушта — Ялта.

И это насущная необходимость не только для туристов, но и для самих крымчан. Только в Севастополе количество автомобилей увеличилось почти в 4 раза: с 39 тысяч в 2014 году до 160 тысяч в 2020. В остальном Крыму число автомобилей увеличилось с 70-80 тысяч автомобилей до 400 тысяч (и это тоже косвенное свидетельство растущего благосостояния жителей).

Следующий год станет финальным для строительства трассы «Таврида». Сейчас полным ходом идут работы по расширению так называемой Президентской дороги (фактически, окружной Севастополя). Как Путин оживил крымское «Море» © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Кроме того, в 2022 году продолжится активный ремонт уличной сети в городах, реконструкция дорог на Евпаторию и Армянск, строительство вышеупомянутых четырёх съездов от «Тавриды» к морю, например, Белогорск — Приветное.

Вода — это жизнь

Важнейшей сферой приложения усилий федеральных и региональных властей является решение проблемы водоснабжения и водоотведения.

Примером успешной работы является запуск Бельбекского водозабора, явно подсобят наполнению крымских водохранилищ обильные осадки, изыскиваются возможности доставки дополнительных водных ресурсов, проводится санация водопроводных сетей.

«Мы имеем запас подземных вод, мы имеем на сегодня экономию в сетях, на всякий случай готовим систему по опреснительной установке. И сейчас у нас на ближайшие два года проблема в Крыму решена», — сообщил курирующий Крым вице-премьер Марат Хуснуллин.

Приступили к работам на 14 новых канализационных очистных сооружениях, общей стоимостью более 21 миллиарда рублей.

На строительство очистных на мысе Ильи в Феодосии предусмотрено 4,5 миллиарда рублей, в Симеизе — 2,9 миллиардов рублей, в Алуште — 2,7 миллиардов рублей, в Приморском — 1,4 миллиарда, в Гурзуфе — 1,3 миллиарда, а в Партените — 950 миллионов рублей.

Кроме того, идёт строительство очистных сооружений в поселках Форос, Санаторное, Малореченское, Кацивели, Морское и Коктебель. До 2024 года в Крыму планируется построить 615 объектов системы водоснабжения и водоотведения на общую сумму 643,3 миллиарда рублей. Военный эксперт объяснил, как Россия ответила Украине на попытку теракта в Крыму © Пресс-служба ФСБ РФ / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Продолжается активное строительство и для нужд репатриированных граждан. В эфире местного крымскотатарского телеканала «Миллет» замглавы Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Руслан Якубов сообщил о сдаче в эксплуатацию двух многоквартирных домов в 2020 году и окончании строительства 11 домов в 2021 году.

«Это Сакский район, Орехово, это Евпатория, это Джанкой, это Гвардейское, это Красноперекопск, Судак, — рассказал Якубов. - Общая сумма в 21-м году уже выделенных и потраченных денег превысила 1,3 миллиарда рублей. Аналогичный период 22-го года — ожидается более 3,5 миллиардов рублей».

Идёт активное строительство семи крымскотатарских школ, а на данный момент семь тысяч детей учатся в 16 уже действующих крымско-татарских школах и ещё около 2000 детей — в общеобразовательных школах с классами с углубленным изучением крымскотатарского языка.

«Это при том, что крымских татар на полуострове 10-12% от всего населения. Зато в "демократической" Украине, где половина населения природно русскоязычная, школ с обучением на русском языке больше нет ни одной», — справедливо указывает украинский журналист и правозащитник, автор издания Украина.ру Павел Волков.

Разумеется, строят не только для нужд крымских татар. Идёт огромное строительство инфраструктурных объектов, возведение образовательных, медицинских, музейных комплексов, например, грандиозного «культурного кластера» в Севастополе.

Instagram испытывает Крым на прочность © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Татьяна Монтян не могла не отметить размаха перемен.

«К моему изумлению — в том числе и в степном Крыму, в селах, до которых вообще вроде как не доходила никогда нога человека — жизнь улучшается. Туда реально вернулась жизнь, там понаделали спортивных площадок по Федеральной целевой программе, там людям сделали нормальные водопроводы, как ни странно, у них наконец-то появилась вода, — в эфире интернет-канала «ДНК» рассказывала известный киевский адвокат Татьяна Монтян, - В том же Армянске… там просто массово ремонтируют все их 82 дома многоквартирных, работает "Крымский титан"… В Джанкое построили такие дома, что я даже не поверила, что нахожусь в Джанкое».

Пойманные за руку

Огромные финансовые средства, направляемые на развитие полуострова, не могут не волновать воображение коррупционеров всех мастей. Крымские правоохранители едва ли не еженедельно берут с поличным очередного чинушу.

Так, перед самым Новым годом по подозрению в крупной взятке задержали руководителя ГУП «Крымгеология» Николая Братусина. Управляя процессом добычи на карьере в Белогорском районе, он вымогал денежное вознаграждение в обмен на возможность закупать гравий и другие сыпучие стройматериалы на этом месторождении.

Так что у большого строительства существует и оборотная сторона.

Подробно о борьбе с въевшейся в плоть крымской коррупцией мы уже рассказывали, но отдельно стоит отметить непрекращающуюся враждебную деятельность Украинского государства по отношению к Крыму.

Здесь многочисленные блокады полуострова, системная работа по санкционным ограничениям прав крымчан и, наконец, диверсионная и шпионская активность.

Пряничная дипломатия: посольство Украины в США присвоило замок «Ласточкино гнездо» в Крыму © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк Юрия Ломенко. По версии следствия, с 2017 по 2018 год по заданию СБУ он собирал секретные сведения, в том числе о сотрудниках ФСБ.

Были и казусы. Как сообщал в прошлом году сайт «Антифашист», в исправительной колонии №2 УФСИН РФ Республики Адыгея был выявлен активный член «Правого сектора»*, предлагавший своим крымским сокамерникам после освобождения отправиться на Украину воевать с русскими и получить «престижное» украинское гражданство.

Однако отбывающие срок за экстремистскую деятельность члены запрещённого в России движения «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» выдали подстрекателя.

«Как пояснили сами, они идейно отстаивают принципы "истинного ислама" и не хотят иметь ничего общего с украинским национализмом», — пишет «Антифашист».

Неудачливый вербовщик по решению суда получил дополнительно еще 9,5 лет колонии особого режима.

Не забывают о Крыме не только рядовые бандеровцы, но и высшие чины майданной Украины. Пресловутая «Крымская платформа» — лишь частность в ежедневном гуле голосов.

«Крым будет и остаётся украинским. Об этом должны помнить не только наши граждане и жители Крыма, но и все страны мира», — заявляет, в частности, спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. - Страны мира должны осознавать, что сам факт обсуждения вопроса принадлежности Крыма иначе, чем к Украине, приравнивает их к врагам демократии и цивилизованности».

То есть любой человек, выходящий на солнечную крымскую улицу и видящий реальность, является «врагом цивилизации». Не слишком ли много берет на себя этот галичанин?

Ищенко раскрыл, что будет после признания Крыма Белоруссией © president.gov.by результаты опроса, негласно проведённого в Крыму украинским социологическим центром «InfoSapiens». Согласно полученным результатам, 79% жителей Крыма считают, что Россия идёт в правильном направлении и принимает верные решения относительно полуострова. Более того, 89% крымчан до сих пор поддерживают референдум по присоединению к России, 78% — положительно отзываются о своём президенте Владимире Путине, и 77% уверены, что их жизнь при России стала лучше.

Это, собственно, и есть лучший ответ на вопрос — как живётся в Крыму. И уж меньше всего крымчан интересует, насколько «цивилизованными» их считает пан Стефанчук. Пока одни разрушают Украину — другие созидают Крым. Продолжат созидать и в наступившем году.

Майдан, завидуй молча.

* Организация запрещена в РФ